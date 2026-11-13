MORIROKU verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MORIROKU hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 157,38 JPY gegenüber 30,09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 53,85 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 65,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,48 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at