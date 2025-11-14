MORISHITA JINTAN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MORISHITA JINTAN hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,10 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -15,240 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,17 Milliarden JPY gegenüber 2,97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at