15.05.2026 06:31:29

MORISHITA JINTAN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MORISHITA JINTAN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 64,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 48,07 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,87 Prozent auf 2,98 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte MORISHITA JINTAN 3,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 153,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 133,78 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MORISHITA JINTAN 12,69 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 12,77 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:32 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Enttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen