MORISHITA JINTAN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MORISHITA JINTAN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 64,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 48,07 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,87 Prozent auf 2,98 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte MORISHITA JINTAN 3,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 153,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 133,78 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MORISHITA JINTAN 12,69 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 12,77 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at