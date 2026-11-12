MORISHITA JINTAN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MORISHITA JINTAN hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 34,41 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MORISHITA JINTAN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,19 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,17 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at