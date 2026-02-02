MORITA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MORITA ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MORITA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 49,38 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 40,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MORITA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 22,86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at