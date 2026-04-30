MORITA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MORITA hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 99,11 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MORITA 118,53 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,94 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 224,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 217,47 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MORITA 116,60 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 111,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at