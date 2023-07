MORITA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MORITA hat am 31.07.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2023 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,030 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MORITA ein EPS von -2,830 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,60 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at