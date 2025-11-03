MORITA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MORITA präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 58,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 35,72 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 28,93 Milliarden JPY gegenüber 24,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at