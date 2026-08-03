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03.08.2026 06:31:29
MORITA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MORITA veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
MORITA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18,03 JPY je Aktie gewesen.
MORITA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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