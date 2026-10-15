Morito verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Morito lud am 14.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS lag bei 29,07 JPY. Im letzten Jahr hatte Morito einen Gewinn von 25,09 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,24 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at