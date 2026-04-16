Morito: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Morito hat am 14.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 25,97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Morito 22,93 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,68 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,16 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at