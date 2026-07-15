Morito: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Morito stellte am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 39,16 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Morito 67,08 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Morito 16,39 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at