Moriya gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Moriya hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 434,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 161,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moriya im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at