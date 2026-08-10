Moriya gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Moriya präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 34,98 JPY. Im letzten Jahr hatte Moriya einen Gewinn von 67,83 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moriya in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at