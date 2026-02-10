Moriya informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Moriya hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 265,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 272,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Moriya mit einem Umsatz von insgesamt 13,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,98 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at