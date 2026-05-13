13.05.2026 06:31:29

Moriya Transportation Engineering and Manufacturing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Moriya Transportation Engineering and Manufacturing lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 36,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 27,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,76 Prozent auf 6,67 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Moriya Transportation Engineering and Manufacturing hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 117,47 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 81,06 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Moriya Transportation Engineering and Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 23,59 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21,37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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