Moriya Transportation Engineering and Manufacturing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Moriya Transportation Engineering and Manufacturing präsentierte am 10.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,14 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,61 Prozent auf 4,88 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 98,41 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 37,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Moriya Transportation Engineering and Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 17,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,69 Prozent gesteigert.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 92,90 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 17,80 Milliarden JPY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at