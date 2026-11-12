|
12.11.2026 06:31:28
Moriya Transportation Engineering and Manufacturing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Moriya Transportation Engineering and Manufacturing lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 27,09 JPY. Im letzten Jahr hatte Moriya Transportation Engineering and Manufacturing einen Gewinn von 25,65 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 5,86 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Moriya Transportation Engineering and Manufacturing 5,67 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!