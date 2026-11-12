Moriya Transportation Engineering and Manufacturing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Moriya Transportation Engineering and Manufacturing lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 27,09 JPY. Im letzten Jahr hatte Moriya Transportation Engineering and Manufacturing einen Gewinn von 25,65 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 5,86 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Moriya Transportation Engineering and Manufacturing 5,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at