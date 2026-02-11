11.02.2026 06:31:28

Moriya Transportation Engineering and Manufacturing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Moriya Transportation Engineering and Manufacturing ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Moriya Transportation Engineering and Manufacturing die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60,94 JPY gegenüber 37,16 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,33 Prozent auf 6,14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

