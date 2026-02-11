Moriya Transportation Engineering and Manufacturing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Moriya Transportation Engineering and Manufacturing ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Moriya Transportation Engineering and Manufacturing die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60,94 JPY gegenüber 37,16 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,33 Prozent auf 6,14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

