Moriya Transportation Engineering and Manufacturing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Moriya Transportation Engineering and Manufacturing präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30,76 JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,68 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at