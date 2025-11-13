|
Moriya Transportation Engineering and Manufacturing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Moriya Transportation Engineering and Manufacturing äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 51,30 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,80 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,69 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,67 Milliarden JPY ausgewiesen.
