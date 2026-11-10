Moriya veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Moriya hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 49,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 86,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,06 Prozent auf 11,03 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at