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15.05.2026 06:31:29
Moriya zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Moriya hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 43,88 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 42,13 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 11,83 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 15,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 251,76 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 151,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,17 Prozent auf 50,86 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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