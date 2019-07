Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Leoni AG will sich von ihrem Wire & Cable-Solutions-Geschäft (WCS) trennen. Ein Börsengang oder Verkauf des Bereichs, einschließlich eines Anteilsverkaufs, wird angestrebt. Eine endgültige Entscheidung sei bisher jedoch noch nicht getroffen worden, heißt es. Leoni beabsichtigt, sich nach einer potenziellen Abtrennung auf die Entwicklung des Bordnetzbereichs zu konzentrieren. Das Unternehmen hat hierzu bereits entsprechende Berater mandatiert. Die Entscheidung zur Vorbereitung einer WCS-Abspaltung wurde nach Prüfung der bestehenden Konzernstruktur im Rahmen des angekündigten Programms Value 21 getroffen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Deutz AG, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Industrieproduktion Mai

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

- GB

10:30 Industrieproduktion Mai

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+0,8% gg Vj

zuvor: -2,7% gg Vm/-1,0% gg Vj

10:30 Handelsbilanz Mai

PROGNOSE: -12,5 Mrd GBP

zuvor: -12,1 Mrd GBP

10:30 BIP Mai

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +0,1%

zuvor: +0,3%

- US

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 18./19. Juni

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 CH/Auktion 0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2039

mit offenem Volumen

11:30 DE/Auktion neuer 0-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August

2029 im Volumen von 4 Mrd EUR

12:00 CZ/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027

im Volumen von maximal 3 Mrd CZK

Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033

im Volumen von maximal 4 Mrd CZK

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.436,50 0,08

S&P-500-Future 2.984,00 0,06

Nikkei-225 21.559,95 -0,02

Schanghai-Composite 2.929,04 0,03

+/- Ticks

Bund -Future 172,89% -27

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.436,55 -0,85

DAX-Future 12.451,00 -0,37

XDAX 12.460,96 -0,38

MDAX 25.823,36 -0,25

TecDAX 2.897,64 -0,69

EuroStoxx50 3.509,75 -0,40

Stoxx50 3.211,25 -0,31

Dow-Jones 26.783,49 -0,08

S&P-500-Index 2.979,63 0,12

Nasdaq-Comp. 8.141,73 0,54

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,16% -14

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Auf eine gut behauptete Eröffnung der europäischen Aktienmärkte stellen sich Händler ein. "Bei Zyklikern dürften die Anleger zwar vorsichtig bleiben, defensive Titel dürften aber gefragt bleiben", sagt ein Marktteilnehmer. Letztlich werde die Tagestendenz aber erst am Nachmittag entschieden und zwar von der Reaktion auf die Rede von Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses. Sollte der US-Notenbankchef die Zinssenkungsfantasie über den für Juli fest erwarteten Zinsschritt hinaus wieder verstärken, sollten die Börsen positiv reagieren, so der Marktteilnehmer. Sollte Powell die Zinssenkungsfantasie dagegen weiter bremsen, könnten sie verschnupft reagieren. Im Vorfeld werden aus Frankreich und Großbritannien Daten zur Industrieproduktion erwartet.

ückblick: Etwas leichter - Eine Gewinnwarnung von BASF drückte auf die Stimmung. Vor allem konjunktursensible Aktien gaben deutlich nach. Die Titel anderer Branchen konnten sich dagegen im Verlauf stabilisieren. Schwach im Markt lagen die Aktien der Fluggesellschaften. Air France-KLM verloren 3 Prozent und Lufthansa 2,6 Prozent. Ryanair gaben 4,8 Prozent ab. Belastet wurden die Aktien von den Plänen für eine Ökosteuer in Frankreich. ABB hat einen Schlussstrich unter das Geschäft mit Solarwechselrichtern gezogen, die italienische Fimer übernimmt die Sparte. "Eine Zahlung für den Ausstieg aus einem Geschäftsbereich ist nie eine gute Sache", hieß es von den Citi-Analysten. ABB notierten 2,3 Prozent schwächer. Auch die Aktien der Personaldienstleister notierten deutlich im Minus. Nachdem Goldman Sachs Randstad und Adecco gleich um zwei Stufen auf "Sell" gesenkt hatte, verloren die Aktien 4,2 bzw 5,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - BASF verloren nach der Gerwinnwarnung 3,3 Prozent. Weil der Chemiekonzern auf eine schwache Nachfrage aus der Autobranche verwiesen hatte, ging es mit Conti um 2,9 Prozent nach unten und mit Thyssenkrupp um 4,1 Prozent. In der Chemiebranche fielen im Sog Covestro und Wacker deutlich. Lanxess konnten sich dagegen knapp behaupten, nachdem der Vorstand die Prognose bekräftigt hatte. Den größten DAX-Verlierer stellten FMC, die um 5,4 Prozent einbrachen. "Der Markt rechnet mit Kostensenkungsmaßnahmen der US-Regierung für den Dialysebereich", sagte ein Händler. Andere konjunkturunabhängige Aktien hielten sich dagegen gut. So stiegen Adidas um 0,6 Prozent auf einen neuen Rekordkurs. Vonovia gewannen 1 Prozent. Immobilienwerte waren in der Breite gesucht, nachdem TLG das Immobilienportfolio höher bewertet hatte. TLG selbst stiegen um 1,9 Prozent. Deutz brachen um 16 Prozent ein. Vorstandschef Frank Hiller sah den Gipfel der Nachfrage überschritten. Die Aktionäre der Deutschen Bank konnten sich nach wie vor nicht mit den Plänen zum Konzernumbau anfreunden, die Aktie gab um weitere 4,2 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE

Bayer erholten sich im nachbörslichen Handel nach einem Medienbericht, wonach das Unternehmen die Fusion seiner Tiermedizinsparte mit Elanco Animal Health prüfe. Die Titel wurden am Abend 0,7 Prozent höher getaxt. Fresenius und Fresenius Medical Care machten nach den heftigen Verlusten des regulären Handels ebenfalls etwas Boden gut. Fuchs Petrolub seien dagegen bei ebenfalls recht guten Umsätzen etwas leichter gestellt worden, berichtete ein Händler. Einen nachrichtlichen Grund habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Zurückhaltung vor der Anhörung des US-Notenbankchefs vor dem Kongress und der Veröffentlichung des Fed-Protokolls hat den Handel an der Wall Street geprägt. Nach den starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag waren Zweifel aufgekommen, ob die Fed noch in diesem Monat die Zinsen senken wird. Verkauft wurden nach der Gewinnwarnung der deutschen BASF Chemiewerte. Der Sektor Materials war mit minus 1,0 Prozent der schwächste. Dow Inc fielen um 1,3 Prozent. Corteva gaben um 2,8 Prozent nach. Acacia Communication schnellten um 35 Prozent nach oben, da Cisco (+0,3 Prozent) den Zulieferer übernehmen will. Pepsico gaben anfängliche Kursgewinne ab und schlossen 0,6 Prozent im Minus. Der Konzern hatte mehr verdient als erwartet. Beobachter bemängelten allerdings, dass höhere Preise darüber hinwegtäuschten, dass Absatz und Nachfrage schwächelten. Boeing liefen trotz schwacher Daten zu den Auslieferungen 0,6 Prozent höher. Beim Auftragsbestand für die profitableren Großraumflugzeuge habe Boeing im Vergleich zu Airbus immer noch die Nase vorn, erklärten Beobachter. Davita verbilligten sich um 5,3 Prozent. Der Markt rechne damit, dass die US-Regierung die Kosten für Dialysebehandlungen senken werde, hieß es.

Die Schwächephase bei Anleihen dauerte noch etwas an. Hier wirkten die starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag nach. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 2,06 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17.29 Uhr

EUR/USD 1,1207 -0,0% 1,1208 1,1208

EUR/JPY 122,02 +0,0% 122,00 121,90

EUR/CHF 1,1130 -0,1% 1,1136 1,1131

EUR/GBR 0,8999 +0,1% 0,8992 0,8994

USD/JPY 108,87 +0,0% 108,85 108,77

GBP/USD 1,2454 -0,1% 1,2465 1,2460

Bitcoin

BTC/USD 13.019,50 3,77 12.546,00 12.360,75

Der mexikanische Peso geriet zum US-Dollar stark unter Druck, nachdem der Finanzminister des Landes seinen Rücktritt eingereicht hatte. Zum Nachfolger Urzuas wurde sein bisheriger Stellvertreter Arturo Herrera ernannt, der bei Investoren hohes Ansehen genießt, was den Peso aber nur einen Teil seiner Verluste wettmachen ließ.

Derweil tendierte der Euro weiter zur Schwäche. Größter belastender Faktor war die Geldpolitik der EZB, deren fortgesetzt lockerer Kurs als sicher gilt. Dagegen ist unklar, in welchem Ausmaß die US-Notenbank die Zinsen senken wird.

Die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit drückte das Pfund. Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat gefordert, dass gleich wer Premierminister werde, dieser sich in einem zweiten Brexit-Referendum Rückendeckung holen müsse für seine Position. Seine Labour-Partei werde für einen Verbleib in der EU stimmen.

Nachdem das Pfund auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar gesunken ist, macht Sterling im asiatisch geprägten Geschäft keine Anstalten einer Erholung. Die MUFG-Analysten halten einen Fall dichter an die Marke von 1,20 Dollar für möglich, weil sich die Sorgen über einen harten Brexit intensivierten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,62 57,83 +1,4% 0,79 +23,2%

Brent/ICE 64,78 64,16 +1,0% 0,62 +17,3%

