In der politischen Krise in Italien soll der Senat in einer Sitzung am Dienstagabend über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Fraktionschefs der Parlamentskammer hatten sich am Montag nicht auf einen Zeitplan für das weitere Vorgehen einigen können und sich daher vertagt. Die rechtspopulistische Lega von Innenminister Matteo Salvini hatte am Freitag einen Misstrauensantrag gegen den parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte eingebracht und ein Votum über den Antrag am Mittwoch gefordert. Der bisherige Koalitionspartner der Lega, die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, hatte sich aber ebenso wie die sozialdemokratische Oppositionspartei PD dagegen ausgesprochen. Spricht der Senat Conte sein Misstrauen aus, muss der Regierungschef seinen Rücktritt einreichen. Präsident Sergio Mattarella muss dann entscheiden, ob er das Parlament auflöst oder eine Übergangsregierung benennt. Salvinis Lega kann bei einer vorgezogenen Parlamentswahl Umfragen zufolge laut AFP mit einem Sieg rechnen.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Henkel hat nach einem schwachen zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Die zuvor angepeilte "Belebung der industriellen Nachfrage" erwartet der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern, unter anderem bekannt für die Marken Pril, Persil, Pattex und Loctite, nun nicht mehr, teilte der DAX-Konzern mit. Im Gesamtjahr erwartet Henkel nun einen Rückgang beim währungsbereinigten Gewinn je Vorzugsaktie um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz, anstatt um einen mittleren einstelligen Prozentsatz. 2018 gab es hier ein Plus von 7 Prozent. Beim organischen Umsatzwachstum erwartet Henkel nun 0 bis 2 Prozent anstatt 2 bis 4 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge soll weiter bei 16 bis 17 Prozent liegen, nach 17,6 Prozent. Im Quartal sank der Gewinn nach Steuern und Dritten um gut 7 Prozent auf 554 (nach 598) Millionen Euro, bereinigt um Sonderfaktoren um gut 9 Prozent auf 622 (685) Millionen Euro. Der Umsatz betrug 5,121 (5,143) Milliarden Euro, organisch ein Rückgang um 0,4 Prozent. Analysten hatten ein leichtes Umsatzplus erwartet (organisch), der Gewinnrückgang wurde zudem nicht so hoch erwartet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

SCOUT24 (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18

Außenumsatz 152 +19% 3 128

EBITDA bereinigt 83 +10% 2 75

Ergebnis nach Steuern 35 -4% 2 36

Ergebnis je Aktie 0,39 +15% 2 0,34

TUI

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q18/19 ggVj Zahl 3Q17/18

Umsatzerlöse 4.811 +5% 4 4.577

EBITA bereinigt 77 -59% 4 187

Weitere Termine:

07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 1H

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1H

07:25 DE/Indus Holding AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/New Work SE (ehemals Xing SE), Ergebnis 1H

07:30 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz)

08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1H

08:35 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1H

08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H

12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, BI-PK

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juli

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise Juli (endgültig)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj

vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj

vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj

08:00 Großhandelspreise Juli

- GB

10:30 Arbeitsmarktdaten Juli

Arbeitslosengeldbezieher

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +38.000 Personen

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 3,8%

zuvor: 3,8%

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen August

PROGNOSE: -30,0 Punkte

zuvor: -24,5 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -9,0 Punkte

zuvor: -1,1 Punkte

- US

14:30 Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

14:30 Realeinkommen Juli

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit

Januar 2049 im Volumen von 2,0 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 11.676,00 -0,04

S&P-500-Future 2.887,50 0,25

Nikkei-225 20.436,35 -1,20

Schanghai-Composite 2.793,50 -0,76

+/- Ticks

Bund -Future 177,62% +4

Vortag

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 11.679,68 -0,12

DAX-Future 11.626,00 -0,86

XDAX 11.634,36 -0,87

MDAX 25.249,75 -0,41

TecDAX 2.758,99 -0,93

EuroStoxx50 3.326,55 -0,22

Stoxx50 3.057,63 -0,10

Dow-Jones 25.896,44 -1,49

S&P-500-Index 2.882,70 -1,23

Nasdaq-Comp. 7.863,41 -1,20

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 177,58% +54

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zunächst mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Nachdem in Argentinien der Aktienmarkt wie auch die Währung kollabiert sind, dürften die Schockwellen erneut auch Spanien erreichen. Denn viele spanische Unternehmen sind in dem südamerikanischen Land engagiert. Ansonsten dürfte einmal mehr die Berichtssaison die Impulse für die Einzelwerte liefern. Am Vorabend hatten mit Voltabox, Paragon und Zeal Networks bereits drei Unternehmen enttäuschende Nachrichten geliefert. Die Aktien der Unternehmen werden mit einem zweistelligen Prozentminus erwartet. Charttechniker blicken auf die 200-Tagelinie bei 11.645 DAX-Punkten. Ein Bruch dieser Marke unterstützte die Bären in ihrer Meinung.

Rückblick: Knapp behauptet - Die Kursgewinne zum Handelsstart nutzten Investoren, um ihr Risiko abzubauen. Die Sorgenliste blieb lang: Die Angst vor einer Rezession, der anhaltende Handelsstreit zwischen China und den USA und möglicherweise eine neue Krise in Italien. In Spanien verlor der Ibex mit 0,9 Prozent deutlicher. Sorgen wegen einer Rückkehr der populistischen Politik in Argentinien lasteten auf den Aktien der spanischen Unternehmen, vor allem Banken, die in dem südamerikanischen Land teils stark engagiert sind. In Argentinien brach der Peso zeitweise um 30 Prozent ein, der Aktienindex sackte in ähnlicher Höhe ab. Bei den Anlegern kam gut an, dass ABB mit dem Schweden Björn Rosengren einen neuen CEO gefunden hatte. Während die Aktien von ABB um 3 Prozent zulegten, fielen die Titel von Rosengrens vorigem Arbeitgeber Sandvik um 1,7 Prozent. M&C Saatchi brachen um gut 24 Prozent ein. Das Werbeunternehmen war auf bilanzielle Unregelmäßigkeiten gestoßen.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Osram schossen um gut 10 Prozent nach oben. Die österreichische AMS fuhr mit einem Übernahmegebot von 38,50 Euro je Aktie den Beteiligungsgesellschaften Bain und Carlyle in die Parade. Die anhaltende Schwäche der Bankenwerte machte sich im DAX-Sektorindex bemerkbar, der auf Rekordtief notierte. Die Aktie der Commerzbank fiel auf Allzeittief, am Nachmittag kam auch die Aktie der Deutschen Bank (minus 5,5 Prozent) unter Druck. Die Aktie von Thyssenkrupp gab 3 Prozent nach und schloss das erste Mal seit 16 Jahren wieder einstellig. Seit Tagen steht die Aktie unter Abgabedruck. Als ziemlich sicher gilt, dass sie per September den DAX verlassen wird. Leoni erwischten mit Abgaben von gut 15 Prozent einen desaströsen Wochenauftakt. Im Handel wurde auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der laufenden Restrukturierung verwiesen. Talanx stiegen um 0,8 Prozent, der Versicherungskonzern erhöhte die Prognose. Salzgitter (minus 7 Prozent) konnte im zweiten Quartal nicht an den starken Jahresstart anknüpfen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Osram-Aktie hat gegen die negative Tendenz im nachbörslichen Handel um 0,7 Prozent zugelegt, nachdem das Unternehmen am frühen Abend mitgeteilt hatte, es wolle nach dem Übernahmeangebot von AMS über einen möglichen Zusammenschluss verhandeln. Nach Gewinnwarnungen ging es für Paragon und die Aktie der Tochter Voltabox um fast 20 bzw. 17 Prozent abwärts. Weil ein Kunde einen Millionengewinn eingestrichen hatte, wird der Glücksspielanbieter Zeal Network in diesem Jahr weniger verdienen. Das drückte die Aktie um 15 Prozent. Lanxess büßten 0,9 Prozent ein. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es sein Chromchemikaliengeschäft an die chinesische Brother Enterprises verkaufen werde. Alstria Office zeigten sich kaum verändert, nachdem das Immobilienunternehmen Geschäftszahlen vorgelegt hatte, die nach Aussage von Baader Helvea solide ausgefallen waren. Mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufs stieg der Kurs von Westwing um 4,5 Prozent.

USA / WALL STREET

