Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG, 4. Oktober bis einschließlich MONTAG, 7. Oktober: In China bleiben die Börsen wegen der Nationalfeiertage geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Nachdem die ISM-Indizes für das verarbeitende und das nicht verarbeitende Gewerbe in den USA im September überraschend schwach ausgefallen waren, warten Beobachter gespannt darauf, ob die Abkühlung der Wirtschaft auch am Arbeitsmarkt Spuren hinterlässt. Bisher vor kurzem hatte die US-Wirtschaft dem weltweiten Abschwung getrotzt, nun machen sich die Folgen des Handelsstreits jedoch auch dort bemerkbar.

Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte rechnen im Schnitt mit einem Stellenaufbau von 145.000 im vergangenen Monat, nachdem im August ein Zuwachs von 130.000 verzeichnet worden war. Die Arbeitslosenquote wird bei unverändert 3,7 Prozent gesehen. Die Daten werden um 14.30 Uhr MESZ veröffentlicht.

Unter normalen Umständen wäre ein Beschäftigungsaufbau von 145.000, wie er nun prognostiziert werde, o.k., wenn man bedenke, wie lange die Expansion der US-Konjunktur schon andauere, heißt es bei der Rabobank. Unter den gegebenen Umständen könnte jedoch eine Abweichung um 10.000 oder 15.000 Stellen nach unten genügen, um "manische oder manisch-depressive" Umschwünge an vielen Märkten hervorzurufen, so die Rabobank.

Der am Mittwoch vorgelegte Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP fiel etwas stärker aus als erwartet, doch wurden die August-Daten deutlich nach unten revidiert. Die Unternehmen zögerten zusehends, neue Mitarbeiter einzustellen, hieß es von Beobachtern.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Arbeitsmarktdaten September

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +145.000 gg Vm

zuvor: +130.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,7%

zuvor: 3,7%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,20% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,39% gg Vm/+3,2% gg Vj

14:30 Handelsbilanz August

PROGNOSE: -54,50 Mrd USD

zuvor: -53,99 Mrd USD

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 11.968,50 0,36

S&P-500-Future 2.917,00 0,18

Nikkei-225 21.404,77 0,30

Schanghai-Composite Feiertag

+/- Ticks

Bund -Future 174,55 4

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 11.925,25 -2,76 (Mittwoch)

DAX-Future 11.967,00 0,57

MDAX 25.117,53 -2,11 (Mittwoch)

TecDAX 2.720,57 -2,51 (Mittwoch)

EuroStoxx50 3.417,37 0,12

Stoxx50 3.122,33 0,12

Dow-Jones 26.201,04 0,47

S&P-500-Index 2.910,63 0,80

Nasdaq-Comp. 7.872,27 1,12

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,51 +65

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften dank guter Vorgaben der Wall Street am Freitag zuächst zulegen. Allerdings muss damit gerechnet werden, dass Erholungen schnell wieder Verkäufer an den Markt bringen, zumal am frühen Nachmittag MESZ die viel beachteten US-Arbeitsmarktdaten für September veröffentlicht werden. Im Streit um Subventionen für Airbus plant die EU zunächst keinen Gegenschlag auf die von den USA angekündigten Strafzölle auf Importe aus der EU. Das könnte die Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits lindern.

Rückblick: Etwas fester - Weitere schwache US-Konjunkturdaten haben an den europäischen Börsen am Donnerstag nur kurzzeitig für Abgaben gesorgt und die Angst vor einer globalen Rezession untermauert. Sie bestätigten damit die schwachen US-Daten vom Vortag. Daneben belastete auch die weiter herrschende Ungewissheit um den bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der Eurozone . Zudem hatten am Vormittag die veröffentlichten endgültigen Service-Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone enttäuscht. Die am Vortag beschlossenen neuen US-Strafzölle auf Importe aus der EU büßten dagegen etwas von ihrem Schrecken ein. An der Pariser Börse erholte sich die Airbus-Aktie um 4,2 Prozent, nachdem sie am Mittwoch noch unter den neuen US-Strafzöllen gelitten hatte. Aktien der Spirituosenhersteller Pernod Ricard, Remy Cointreau und Diageo verbuchten Kursgewinne von 4,2 Prozent, 6,4 Prozent und 1,9 Prozent. Die Zölle träfen die Branche nicht so hart wie befürchtet, so die Citigroup. H&M profitierten von den Drittquartalszahlen und gewannen 3,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX (Mittwoch)

Kurseinbruch - Die Rezessionsangst spiegelte sich vor allem bei Konjunkturzyklikern wider: VW fielen um 3 Prozent, Daimler um 2,5 Prozent und BMW um 1,9 Prozent. Bei den Chemiewerten brachen Covestro um 4,6 Prozent, BASF um 2,3 Prozent und Bayer um 3 Prozent ein. Zu den wenigen Aktien im Plus zählten Grenke, die nach starken Zahlen um 5,2 Prozent stiegen. Drägerwerk sprangen um 6,5 Prozent dank der Ankündigung eines Aktienrückkaufs. Airbus fielen um 2,0 Prozent. Wegen angeblich unrechtmäßiger Subventionen für den Flugzeugbauer erlaubt die WTO den USA, Strafzölle von bis zu 7,5 Milliarden US-Dollar gegen Europa zu verhängen. Bundeskanzlerin Merkel bedauerte dies, will aber zunächst die Reaktion der US-Administration abwarten.

XETRA-NACHBÖRSE (Mittwoch)

In einem ruhigen Geschäft erholten sich Varta deutlich von den Verlusten tagsüber, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Die Aktie stieg um 2,8 Prozent, nachdem sie im regulären Geschäft 5,6 Prozent nachgegeben hatte. Airbus tendierten minimal leichter. Wegen der Subventionen für Airbus verhängen die USA Strafzölle von zehn Prozent auf importierte Flugzeuge aus der EU.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Neue schwache US-Konjunkturdaten haben die Wall Street am Donnerstag nur kurz belastet. Ein Ausverkauf wie am Mittwoch blieb aus, denn die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank sorgten für eine Erholung. An den Märkten werden laut Daten von CME Group zwei weitere Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 53 Prozent eingepreist, nach 39 Prozent zur Wochenmitte. Diesmal enttäuschten der US-Auftragseingang für August und der ISM-Index für den Dienstleistungssektor für September. Die Blicke sind nun auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für September am Freitag gerichtet. Daneben rückte die Bilanzsaison langsam in den Fokus der Investoren. Hier hat Pepsico Ergebnisse zum dritten Quartal vorgelegt, die besser ausfielen als erwartet. Die Aktie gewann 3,0 Prozent. Für Tesla ging es um 4,2 Prozent abwärts. Der Elektroauto -Hersteller hat im dritten Quartal weniger Fahrzeuge verkauft als erwartet. Am US-Anleihemarkt drückten steigende Notierungen die Rendite zehnjähriger Papiere um weitere 6,0 Basispunkte auf 1,54 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17:21 Uhr

EUR/USD 1,0971 -0,0% 1,0972 1,0952

EUR/JPY 117,19 -0,1% 120,87 117,49

EUR/CHF 1,0970 +0,1% 1,1025 1,0929

EUR/GBR 0,8890 -0,0% 0,8975 0,8898

USD/JPY 106,82 -0,1% 107,74 107,29

GBP/USD 1,2341 +0,0% 1,2500 1,2308

USD/CNY 7,1484 0% 7,1484 7,1484

Bitcoin

BTC/USD 8.090,41 -0,97 8.578,75 8.223,00

Am Devisenmarkt geriet der Dollar nach den erneut enttäuschenden US-Konjunkturdaten unter Abgabedruck. Der Euro kletterte im Gegenzug im Tageshoch bis an die Marke von 1,10 Dollar. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0970 Dollar. Vor den Daten lag der Euro bei rund 1,0950 Dollar. Von der weiter verstärkten Sorge um eine globale Rezession profitierte auch die Fluchtwährung Yen. Der Greenback fiel im späten Geschäft auf 106,87 Yen, nach 107,30 Yen im Tageshoch.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,72 52,45 +0,5% 0,27 +9,3%

Brent/ICE 58,06 57,71 +0,6% 0,35 +4,7%

Die Ölpreise gaben nach dem Preisrutsch vom Vortag erneut nach und verzeichneten den achten Handelstag in Folge Abgaben. Auch hier belasteten die Sorgen vor einer sinkenden Nachfrage im Zuge einer möglichen globalen Rezession. Daher werde mit Spannung auf die in der kommenden Wochen beginnenden Verhandlungen zwischen den USA und China geschaut, sagte ein Teilnehmer. Jedoch sind die Erwartungen an eine Einigung gering. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 52,33 Dollar. Brent fiel um 0,3 Prozent auf 57,51 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.508,38 1.505,00 +0,2% +3,38 +17,6%

Silber (Spot) 17,59 17,57 +0,1% +0,02 +13,5%

Platin (Spot) 884,57 891,00 -0,7% -6,43 +11,1%

Kupfer-Future 2,53 2,55 -0,5% -0,01 -4,4%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 04, 2019 01:37 ET (05:37 GMT)