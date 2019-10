Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen aufgrund eines Feiertags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

AMS ist bei Osram trotz der geschickt orchestrierten Übernahmeschlacht nicht über die Ziellinie gekommen: Der Sensor-Spezialist aus Premstätten in der Steiermark konnte nicht die erforderlichen 62,5 Prozent des Osram-Kapitals hinter sich bringen, damit seine Offerte wirksam wird. Angedient wurden am Ende nur 51,6 Prozent der Aktien. Aufgeben wollen die Österreicher jetzt aber nicht. AMS ist nach dem Gesetz zwar jetzt für ein Jahr gesperrt, ein neues Gebot vorzulegen. Dies ist eine Gelegenheit für die Finanzinvestoren Bain Capital und Advent International, ihr geplantes konkurrierendes Angebot tatsächlich noch vorzulegen. Das ist jedoch wenig wahrscheinlich, weil AMS fast ein Fünftel aller Osram-Aktien mit Hilfe eigener Zukäufe außerhalb des Angebots erworben hat. AMS hat damit faktisch eine Sperrminorität. Damit bekäme kein anderer Käufer den vollen Durchgriff bei Osram. AMS betonte denn auch, derzeit der größte Aktionär von Osram zu sein. Das Unternehmen will die aktuelle direkte Beteiligung von 19,99 Prozent "vor dem Erhalt erforderlicher fusionskontrollrechtlicher und anderer regulatorischer Freigaben nicht überschreiten".

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang August

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -2,7% gg Vm

- CH

09:00 Währungsreserven September

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 767,1 Mrd CHF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.004,00 0,17

S&P-500-Future 2.940,20 -0,37

Nikkei-225 21.367,25 -0,20

Schanghai-Composite Kein Handel

+/- Ticks

Bund -Future 174,46 -4

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.012,81 0,73

DAX-Future 12.048,50 0,68

XDAX 12.062,35 1,26

MDAX 25.533,50 1,66

TecDAX 2.770,00 1,82

EuroStoxx50 3.446,71 0,86

Stoxx50 3.144,13 0,70

Dow-Jones 26.573,72 1,42

S&P-500-Index 2.952,01 1,42

Nasdaq-Comp. 7.982,47 1,40

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,50 -1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Händlerv rechnen mit einem ruhigen aber freundlichen Start. Die Nachrichtenlage vom Wochenende sei eher unspektakulär, spannend werde es erst am Dienstag, heißt es. Dann mache die Börse in China nach einwöchiger Pause wieder auf und werde gleich mit dem neuesten Einkaufsmanager-Index aus der Nacht zum Dienstag konfrontiert. Für steigende Kurse spreche, dass die Erholung an der Wall Street vom Freitag auch etwas auf die asiatischen Märkte ausstrahle. Sorgen könnte aber die Entwicklung Hongkong bereiten, wo es erneut zu Zusammenstößen kam. In Deutschland stehen Wirtschaftsdaten wie der Auftragseingang im August und der neue Sentix-Konjunkturindex für Oktober im Fokus. Er wird als Vorlaufindikator für den Ifo-Index betrachtet.

Rückblick: Fester - Ein solide ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht stützte. Die Arbeitslosenquote war mit 3,5 Prozent die niedrigste seit 50 Jahren. Die zuletzt sehr schwachen ISM-Daten aus den USA steckten den Anlegern aber offenbar noch in den Knochen, wie es zu der nur moderat positiven reaktion auf die Arbeiotsmarktdaten hieß. Leicht positiv wurden die Aussagen aus der EU gewertet, nicht sofort auf US-Strafzölle wegen der Airbus-Subventionen der USA reagieren zu wollen. Für die Airbus-Aktie ging es um 2,9 Prozent nach oben. Die LSE-Aktie gewann 3 Prozent. Laut einem Reuters-Artikel soll die Hongkong Stock Exchange (HKEX) drei LSE-Aktionäre ermutigt haben, ein erhöhtes Gebot für die LSE zu unterstützen. Aryzta gewannen in Zürich 7,2 Prozent, nachdem das Unternehmen ein Gebot für eine Beteiligung erhalten hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Der zyklischere MDAX legte deutlicher zu als der DAX. Gesucht waren auch Technologiewerte, nachdem diese zuletzt wegen Wachstumsängsten gemieden worden waren. Commerzbank gaben 2,3 Prozent nach. Ein Urteil des EuGH stärkt polnischen Kreditnehmern im Streit um Franken-Darlehen den Rücken. Das belastet besonders die Commerzbank, denn die zum Verkauf stehende polnische Tochter M-Bank hält viele solcher Krediten in ihren Büchern. Lufthansa führten die Verliererliste im DAX mit Abgaben von 3,2 Prozent an. Hintergrund war laut Angaben aus dem Handel ein Reuters-Artikel über angeblich geplante Steuererhöhungen der Bundesregierung auf Flugtickets. Nach einer negativen Studie gaben Salzgitter 3,7 Prozent nach. Der Chef des Internetproviders United Internet, Ralph Dommermuth, hat für 16,2 Millionen Euro Aktien seines Unternehmens gekauft. Das wurde als Vertrauensbeweis interpretiert - die Aktie legte um 5 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Osram-Aktie verlor nach Auskunft eines Händlers von Lang & Schwarz im nachbörslichen Geschäft 5,5 Prozent auf 38,70 Euro, nachdem Übernahmeinteressent AMS die Annahmenschwelle verfehlte.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Ein guter US-Arbeitsmarktbericht sorgte nach den jüngst wieder verstärkten Konjunktursorgen für Erleichterung. Bei den Einzelwerten sackte die HP-Aktie nach der Ankündigung eines Restrukturierungsplans um 9,6 Prozent ab. Apple legten um 2,8 Prozent zu. Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtete, dass der iPhone-Konzern die Produktion um bis zu 10 Prozent erhöht. Zudem empfahl Citi-Research die Aktie zum Kauf, weil das Wachstum im kommenden Jahr wieder anziehen dürfte.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fiel um 2,0 Basispunkte auf 1,51 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0,00 Uhr Fr, 17:50 Uhr

EUR/USD 1,0979 -0,0% 1,0979 1,0975

EUR/JPY 117,31 +0,2% 120,87 117,34

EUR/CHF 1,0936 +0,1% 1,1025 1,0926

EUR/GBR 0,8907 -0,0% 0,8975 0,8916

USD/JPY 106,85 +0,2% 107,74 106,92

GBP/USD 1,2326 +0,0% 1,2500 1,2309

USD/CNY 7,1484 0% 7,1484 7,1484

Bitcoin

BTC/USD 7.813,75 -1,31 8.578,75 8.138,50

Der Dollar bewegte sich wechselhaft, tendierte aber zum Ende etwas unter dem Niveau des späten Vortags. Der Euro stand bei 1,0983 Dollar, nach 1,0972 Dollar am Donnerstagabend. Die Commerzbank vermutete bereits vor Veröffentlichung der US-Job-Daten, dass eine positive Überraschung kaum ausreichen dürfte, um die Rezessionsängste zu zerstreuen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,81 52,81 0% 0,00 +9,6%

Brent/ICE 58,33 58,37 -0,1% -0,04 +5,2%

Die Ölpreise reduzierten zwar die Gewinne nach den Arbeitsmarktdaten, hielten sich aber im Plus. Hier war es zuletzt acht Handelstage in Folge nach unten gegangen. Die anhaltenden Konjunktursorgen erschwerten eine deutliche Erholung der Preise, hieß es von der UBS. Auf der anderen Seite stütze jedoch das Risiko neuerlicher Angriffe auf die Ölinfrastruktur im Nahen Osten. Eine Erholung gab es zudem nach den Baker-Hughes-Daten, die erneut einen wöchentlichen Rückgang der aktiven Bohranlagen in den USA zeigten. Es war der siebte in Folge. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum Settlement um 0,7 Prozent auf 52,81 Dollar. Für Brent ging es um 1,2 Prozent auf 58,41 Dollar nach oben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.506,00 1.504,61 +0,1% +1,40 +17,4%

Silber (Spot) 17,54 17,56 -0,1% -0,01 +13,2%

Platin (Spot) 879,21 881,01 -0,2% -1,80 +10,4%

Kupfer-Future 2,57 2,56 +0,2% +0,01 -3,2%

Die anhaltende Sorge vor einer drohenden globalen Rezession zeigte sich beim Preis des "sicheren Hafens" Gold, der nur kurzzeitig etwas nachgab. Er verharrte pro Feinunze bei 1.505 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

BREXIT I

Der finnische Ministerpräsident Antti Rinne, dessen Land derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, geht davon aus, dass die EU-Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober nicht über ein konkretes Austrittsabkommen mit Großbritannien, sondern vielmehr über eine erneute Verlängerung der Brexit-Verhandlungen sprechen werden. Er wäre bereit dies zu erwägen, um einen harten Brexit zu verhindern.

BREXIT II

Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine erneute Verschiebung des Brexit ausgeschlossen. Die EU solle nicht "irrtümlich" davon ausgehen, dass Großbritannien über den derzeitigen Austrittstermin Ende Oktober hinaus in dem Staatenverbund bleiben werde, sagte Johnson nach Angaben eines Sprechers am Sonntag in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Johnson sagte demnach, er werde in Brüssel um keinen erneuten Aufschub bitten.

GELDPOLITIK USA

