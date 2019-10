===

Der französische Autobauer Renault senkt seine Jahresprognose. Als Grund nannten die Franzosen das unerwartet schlechte Wirtschaftsumfeld und die regulatorischen Auflagen, die immer höhere Kosten verursachten. Für das dritte Quartal wies Renault auf vorläufiger Basis einen Umsatzrückgang um 1,6 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro in der Gruppe aus. Im Automobilbereich ohne Avtovaz ermäßigte sich der Umsatz um 3,9 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro.

Für 2019 rechnet der Konzern jetzt mit einem Konzernumsatz, der zwischen 3 und 4 Prozent unter dem des Vorjahres von 57,41 Milliarden Euro liegen werde. Die operative Marge im Konzern sieht Renault nun bei rund 5 Prozent. Der operative freie Cashflow sollte im Automobilbereich im zweiten Halbjahr positiv sein, während man dies nun für das Gesamtjahr "nicht garantieren kann", teilte Renault weiter mit.

Vorher hatte Renault fürs Gesamtjahr beim bereinigten Umsatz einen Wert auf dem Niveau des Vorjahres mit einer operativen Marge von rund 6 (Vj: 6,3) Prozent in Aussicht gestellt. Der operative freie Cashflow im Automobilbereich sollte im Gesamtjahr positiv sein.

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q, Göteborg

07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q, Paris

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Trading Statement 3Q, London

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q, Atlanta

13:30 US/American Express Co, Ergebnis 3Q, New York

-US

16:00 Index der Frühindikatoren September

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Keine Auktionen angekündigt.

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.631,00 -0,38

S&P-500-Future 2.992,00 -0,20

Nikkei-225 22.506,25 0,24

Schanghai-Composite 2.959,76 -0,59

+/- Ticks

Bund -Future 171,84 9

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.654,95 -0,12

DAX-Future 12.641,50 -0,08

XDAX 12.650,07 -0,09

MDAX 26.103,87 0,59

TecDAX 2.801,15 -0,02

EuroStoxx50 3.588,62 -0,30

Stoxx50 3.226,23 -0,20

Dow-Jones 27.025,88 0,09

S&P-500-Index 2.997,95 0,28

Nasdaq-Comp. 8.156,85 0,40

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,75 +17

EUROPA

AUSBLICK: Die europäischen Aktienmärkte werden mit einer etwas leichteren Handelseröffnung erwartet. IG stellt den DAX am Morgen bei 12.640 Punkten nach einem Vortagesschluss bei 12.654 Punkten. Wie bereits am Vortag ist die Hängepartie im Brexit das bestimmende Thema. Nachdem Premierminister Boris Johnson sich mit Brüssel einigen konnte, muss er nun eine Zustimmung im Unterhaus erringen. Und hier könnte es einmal mehr, wie bei seiner Vorgängerin Theresa May, schwierig werden. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält derweil den Druck auf London hoch und hat vor den Folgen einer Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Parlament gewarnt. Wenn es in Westminister keine Zustimmung gebe, "dann sind wir in einer extrem komplizierten Situation". "Wenn es zu einem Hard Brexit kommt, werden die Märkte am Montag durchgerüttelt", so ein Marktteilnehmer. In diesem Umfeld dürften Anleger nochmals das Risiko vom Tisch nehmen, wie am Vortag bereits gesehen. Da hatte der DAX in der Schlussauktion alleine 40 Punkte eingebüßt. Zudem werden die USA, wie angekündigt, ab heute auf Flugzeugimporte aus der EU Strafzölle in Höhe von 10 Prozent erheben. Daneben soll es auf weitere EU-Produkte Aufschläge von bis zu 25 Prozent geben. Auch deutsche Unternehmen sind betroffen.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Die Brexit-Schlagzeilen haben die europäischen Börsen am Donnerstag bestimmt. Der DAX schloss 160 Punkte unter dem Tages- und neuen Jahreshoch von 12.815 Punkten. Dieses hatte er in einer ersten Reaktion auf den Brexit-Vertragsentwurf markiert. Doch ablehnende Stimmen aus der Nordirland-Partei DUP warfen ihn wieder zurück. Gebremst wurde der Euro-Stoxx-50 von einer Schwäche der Nahrungsmittel-Aktien, ausgelöst von den Nestle-Zahlen. Diese fielen um 2 Prozent, der Stoxx-Branchenindex gab um 0,9 Prozent nach. Die Umsatzzahlen bewegten sich im Rahmen der Erwartungen. Belastend wirkte nach Einschätzung aus dem Handel die schwächere Preisgestaltung. Im Gegensatz dazu ging es für Unilever nach Zahlenausweis um 0,8 Prozent nach oben. Denn anders als Nestle konnte der Konzern höhere Preise durchsetzen, hieß es - Händler sprachen von Umschichtungen. Mit überraschend starken Geschäftszahlen wartete Ericsson auf. Die Aktie zog um 6,2 Prozent an.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Im DAX stand vor allem der Automobilbereich im Blick. BMW gewannen 1,2 Prozent, Daimler 0,7 Prozent und die zuletzt bereits stark gestiegenen VW 0,2 Prozent. Anleger setzten laut Händlern bereits auf ein besseres Autojahr 2020, daneben stützte auch hier die Hoffnung auf einen Brexit-Deal die Kurse. Lufthansa stiegen um 1 Prozent. Die am Boden gebliebenen Maschinen der Tochter Swiss können wieder fliegen, nachdem die Untersuchung der Pratt & Whitney-Triebwerke erfolgreich war. "Damit entstehen keine der befürchteten Gewinneinbußen durch ein längeres Grounding", sagte ein Händler. Auf der anderen Seite gaben Wirecard 2,7 Prozent ab. Händler sprachen von "Nachwehen" nach dem jüngsten Kurssturz.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Gewinnwarnung des französischen Autokonzerns Renault drückte am Donnerstagabend auch die Aktien der deutschen Wettbewerber BMW und Daimler bei vergleichsweise lebhaften Umsätzen um 1,7 bzw 2,5 Prozent. In der VW-Aktie sei dagegen kaum etwas passiert, sagte ein Händler.

Unbeeindruckt zeigte sich auch die Ceconomy-Aktie, nachdem das Unternehmen die Trennung von seinem CEO Jörn Werner bekanntgegeben hatte. Die Nachricht kam nicht überraschend, denn Ceconomy hatte am Dienstag schon angekündigt, dass die Zukunft Werners im Unternehmen Thema einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung sein werde.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Überzeugende Quartalsausweise wichtiger US-Unternehmen, die Einigung auf einen Austrittsvertrag zwischen Großbritannien und der EU und eine Feuerpause in Syrien haben am Donnerstag die Wall Street leicht gestützt. Die am Berichtstag veröffentlichten US-Konjunkturdaten hatten dagegen mehrheitlich enttäuscht. Der Philly-Fed-Index sank im Oktober stärker als erwartet, und die Neubautätigkeit hat sich im September überraschend deutlich abgeschwächt. Zudem ging die Industrieproduktion im September doppelt so stark zurück wie erwartet. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen im Rahmen der Erwartungen aus. In einer Reihe guter Quartalsausweise fiel der von IBM (-5,5 Prozent) negativ auf. Der Umsatz sank bereits das fünfte Quartal in Folge. Das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel jedoch etwas besser aus als erwartet. Bei Alcoa (+6 Prozent) konnten die Quartalsergebnisse ebenfalls nicht überzeugen. Allerdings wurde die Ankündigung, das Portfolio auf mögliche Verkäufe hin abzuklopfen, positiv aufgenommen. Die Netflix-Aktie stieg um 2,5 Prozent. Der Streaminganbieter hatte im dritten Quartal mit fast 6,8 Millionen mehr Abonnenten hinzugewonnen als Analysten erwartet hatten. Der US-Tabakkonzern Philip Morris International (+0,9 Prozent) hatte zwar wegen steigender Werbe- und Verwaltungskosten weniger verdient, allerdings schrumpfte der Gewinn weniger stark als befürchtet. Morgan Stanley (+1,5 Prozent) hat ihren Gewinn im dritten Quartal trotz etwas höherer Kosten gesteigert. Die Bank übertraf damit die Erwartungen der Analysten.

Am US-Anleihemarkt stiegen die Renditen anfangs etwas deutlicher mit der Nachricht von einer Einigung im Brexit-Streit und den vergleichsweise soliden Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Als Zweifel am Brexit-Deal aufkamen, verringerten die Renditen ihre Gewinne. Die Zehnjahresrendite lag zuletzt 1,5 Basispunkte höher bei 1,76 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Do, 17:08 Uhr

EUR/USD 1,1127 -0,0% 1,1127 1,1111

EUR/JPY 120,80 -0,0% 120,87 120,76

EUR/CHF 1,0986 -0,1% 1,1025 1,0981

EUR/GBR 0,8657 +0,3% 0,8975 0,8658

USD/JPY 108,57 -0,0% 107,74 108,68

GBP/USD 1,2854 -0,3% 1,2500 1,2834

USD/CNH 7,0767 -0,1% 7,0813 7,0825

Bitcoin

BTC/USD 8.059,26 -0,03 8.578,75 8.044,26

Das britische Pfund gibt am Morgen etwas nach, da die Unsicherheit um die Brexit-Abstimmung im englischen Unterhaus anhält. Derweil verharrt der Euro weiter knapp über 1,11 Dollar.

Am Donnerstag schoss das Pfund mit der Einigung zwischen der EU und Großbritannien auf 1,2990 Dollar nach oben. Doch mit den verstärkt skeptischen Kommentaren und der wieder schwindenden Zuversicht auf eine Zustimmung im britischen Parlament kam das Pfund wieder zurück und rutschte auf etwa 1,2870 Dollar.

Im Windschatten des Pfunds überwand der Euro die Marke von 1,11 Dollar. Dieses Niveau wird er nach Meinung der Rabobank aber nicht halten können. Konjunktursorgen in Europa, vor allem die Abkühlung der deutschen Wirtschaft, und potenzielle weitere Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank dürften die Gemeinschaftswährung zurückfallen lassen, hieß es.

