Der britische Premierminister Boris Johnson hat einen Vorstoß zur Lösung der Blockade im Brexit-Streit mit dem Londoner Unterhaus unternommen. Er forderte am Donnerstagabend eine vorgezogene Parlamentswahl am 12. Dezember. Im Gegenzug will Johnson den Abgeordneten mehr Zeit einräumen, um das von ihm mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen zu beraten. Die Labour-Opposition knüpfte ihre Zustimmung zu Neuwahlen in einer ersten Reaktion an Bedingungen. Wenn das Parlament mehr Zeit verlange, um das von ihm mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen "zu studieren", könnten die Abgeordneten diese bekommen, sagte Johnson dem Sender BBC. "Aber sie müssen einer Parlamentswahl am 12. Dezember zustimmen." Johnson appellierte an die Opposition, der Neuwahl zuzustimmen. Es sei an der Zeit, dass die Opposition "die Nerven aufbringt" und sich den Wählern stelle, sagte er. Die Regierung verfügt im Unterhaus über keine eigene Mehrheit und ist für Mehrheitsbeschlüsse auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Das Unterhaus hatte am Dienstag ein von Johnson beantragtes beschleunigtes Brexit-Verfahren abgelehnt, das eine Einhaltung des Brexit-Termins zum 31. Oktober theoretisch ermöglicht hätte. Johnson kündigte daraufhin an, den Gesetzgebungsprozess auszusetzen, bis die EU über die am Samstag von London beantragte Brexit-Verschiebung entschieden hat. Aus Brüssel verlautete bereits Zustimmung zu einer erneuten Verschiebung.

MTU AERO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18

Umsatz 1.216 +4% 21 1.170

EBIT bereinigt 190 +9% 21 174

Ergebnis nach Steuern bereinigt 134 +7% 21 126

Ergebnis je Aktie bereinigt 2,55 +5% 21 2,44

GEA GROUP (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18

Auftragseingang 1.251 +4% 21 1.197

Umsatz 1.205 +1% 22 1.189

Operatives EBITDA* 140 +2% 21 138

Operatives EBIT 89 -21% 4 112

Ergebnis nach Steuern/Dritten 59 -2% 4 60

Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,33

- * vor Umstrukturierung

07:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 3Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 3Q

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 3Q

07:20 FR/Renault SA, ausführlicher Umsatz 3Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q

08:00 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q

- DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator November

PROGNOSE: 9,8 Punkte

zuvor: 9,9 Punkte

- DE

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober

PROGNOSE: 94,5

zuvor: 94,6

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 98,0

zuvor: 98,5

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 91,0

zuvor: 90,8

- US

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Oktober (2. Umfrage)

PROGNOSE: 96,0

1. Umfrage: 96,0

zuvor: 93,2

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit November 2021

im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.861,00 -0,06

S&P-500-Future 3.004,90 0,02

Nikkei-225 22.764,17 0,06

Schanghai-Composite 2.936,94 -0,14

+/- Ticks

Bund -Future 171,70 6

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.872,10 0,58

DAX-Future 12.860,00 0,43

XDAX 12.868,63 0,44

MDAX 26.299,38 0,47

TecDAX 2.833,82 0,89

EuroStoxx50 3.621,37 0,40

Stoxx50 3.282,94 0,94

Dow-Jones 26.805,53 -0,11

S&P-500-Index 3.010,29 0,19

Nasdaq-Comp. 8.185,80 0,81

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,64 +17

EUROPA

Ausblick: Mit einer knapp behaupteten Eröffnung am deutschen Aktienmarkt rechnen Marktteilnehmer für die Sitzung am Freitag. Der DAX wird am Morgen 0,1 Prozent niedriger indiziert bei knapp 12.860 Punkten. Damit bleibt die Ausbruchsituation bestehen, die ehemaligen Jahreshochs bei 12.800 Punkten gelten nun als Unterstützung. Ein neues Jahreshoch über dem Donnerstag-Hoch bei 12.914 Punkten wäre ein Signal für eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends. Im Blick steht neben der Berichtssaison der ifo-Index am Vormittag. Erwartet wird ein geringer Rückgang auf 94,5, aber eine leichte Erholung und damit eine leichte Entspannung bei den Geschäftserwartungen. Unsicherheit in den Markt kommt über den Plan des britischen Premiers Boris Johnson zu Neuwahlen im Dezember. Allerdings wird angezweifelt, ob der Plan im Unterhaus die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht. Am Freitag werden aus der EU Vorentscheidungen zur Brexit-Verschiebung erwartet.

Rückblick: Die geldpolitische Entscheidung der EZB hat keine Akzente an Europas Börsen gesetzt. Nach dem großen Maßnahmepaket im vergangenen Monat hat die EZB wie erwartet die Geldpolitik bestätigt. Die Stimmung wurde gestützt von zum Teil überzeugenden Quartalszahlen. Die europäischen Einkaufsmanagerindizes zeigten derweil, dass die Wirtschaft praktisch stagniert. Nokia hat seine Jahresziele gekappt und streicht auch seine Dividende. Die Aktie brach um 23,4 Prozent ein. Atos gewannen nach Zahlen und der Nachricht, dass CEO Thierry Breton das Unternehmen verlässt, um EU-Kommissar zu werden, 9,9 Prozent. Nach den Zahlen zum dritten Quartal ging es für die Aktie von Astrazeneca um 5,5 Prozent nach oben. Sowohl beim Umsatz wie auch beim EBIT wurde die Markterwartung übertroffen. Nach überraschend guten Zahlen gewannen Norwegian 25,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Daimler (plus 3,3 Prozent) hat im dritten Quartal trotz eines schwächelnden Lkw-Geschäfts operativ mehr verdient. Tagesgewinner waren Infineon mit plus 4,2 Prozent - die Aktie erholte sich von den Vortagesabgaben und zog mit dem Autosektor an. VW legten 2 Prozent zu. Bei BASF (plus 3,4 Prozent) hat sich die schwache Geschäftsentwicklung aus der ersten Jahreshälfte in den Sommermonaten fortgesetzt, die Prognosen wurden jedoch übertroffen. Defensive Titel im DAX wurden gemieden: Vonovia verloren 2 Prozent, während Deutsche Telekom 1,6 Prozent nachgaben. Bei Deutsche Telekom belastete auch eine Herunterstufung durch Citi. Positiv bewertete ein Marktteilnehmer die Zahlen von Kion (plus 9,9 Prozent). Puma verloren 3,5 Prozent - laut RBC wurden die Umsatzerwartungen für das dritte Quartal übererfüllt, bei der Bruttomarge jedoch leicht verfehlt. Ceconomy hat bei EBITDA und EBIT die eigenen Prognosen leicht übertroffen. Die Aktie gewann 1,5 Prozent. Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal überraschend deutlich mehr umgesetzt und das Ergebnis spürbar gesteigert. Für die Aktie ging es 2,7 Prozent hoch. Die Aixtron-Aktie verlor 7,9 Prozent. "Die Bruttomarge ist knapp unterhalb der Erwartung ausgefallen", so ein Marktteilnehmer.

XETRA-NACHBÖRSE

1&1 Drillisch gaben 7 Prozent nach. Telefonica Deutschland hatte mitgeteilt, dass ein Sachverständiger eine von 1&1 Drillisch geforderte rückwirkende Preissenkung abgelehnt habe. Die Telefonica Deutschland-Aktie zeigte sich unverändert.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich- Erneut dominierte die Berichtssaison. Daneben gab es eine Reihe von Konjunkturdaten zu verarbeiten, die ein uneinheitliches Bild zeichneten. Beim Brexit-Drama fordert Premier Boris Johnson am 12. Dezember Neuwahlen. Die Tesla-Aktie schoss um 17,7 Prozent nach oben, nachdem der Konzern im dritten Quartal entgegen den Erwartungen schwarze Zahlen geschrieben hatte. Für die Ford-Aktie ging es nach einem gesenkten Ausblick um 6,6 Prozent nach unten. Microsoft stiegen um 2,0 Prozent. Der Software-Konzern profitierte im ersten Quartal einmal mehr vom Wachstum im Cloud-Bereich. Die Ebay-Aktie verbilligte sich um 9,1 Prozent. Der Online-Marktplatz hatte im dritten Quartal zwar trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs besser als erwartet abgeschnitten, gab aber einen enttäuschenden Umsatzausblick. Für 3M ging es um 4,1 Prozent abwärts. Der Mischkonzern hatte weniger umgesetzt und die Prognose gesenkt. Twitter brachen um 20,9 Prozent ein. Trotz guter Entwicklung bei den Kundenzahlen war der Gewinn je Aktie nur ein Viertel so hoch wie erwartet. American Airlines gewannen 4,0 Prozent. Das Unternehmen hatte seinen Gewinnausblick für das laufende Jahr gesenkt, allerdings beim Gewinn im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen.

