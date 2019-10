Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik weiter gelockert und zugleich das Signal gesendet, dass sie nach drei Zinssenkungen in Serie eine Pause einlegen will. Sie reduzierte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent. Der Beschluss fiel mit acht zu zwei Stimmen. Wie schon im Juli und September stimmten zwei Ratsmitglieder, Esther L. George und Eric S. Rosengren, für stabile Zinsen. Aus dem Begleittext wurde der Passus gestrichen, wonach die Fed "angemessen handeln" werde, um das Wachstum der Wirtschaft zu unterstützen. Stattdessen heißt es nun, die Notenbank werde die eingehenden Informationen für einen "angemessenen Zinspfad" prüfen. Fed-Chef Powell skizzierte ein durchwachsenes Bild der Wirtschaft; Investitionen, Export und Industrie seien schwächer, doch der Arbeitsmarkt bleibe stark und der Konsum robust. Insgesamt zeige sich die Wirtschaft als widerstandsfähig gegenüber Gegenströmungen. Die geldpolitische Haltung sei dieser Lage "angemessen" und dies dürfte auch für die nächste Zukunft gelten, sagte Powell.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Fiat Chrysler und der Peugeot-Mutterkonzern PSA haben sich laut Informanten auf die Konditionen einer Fusion geeinigt. Der Board von PSA habe die Transaktion am Mittwoch bereits abgesegnet. Die Board-Sitzung bei Fiat Chrysler sei noch im Gange, während der Board von Exor, der Holdinggesellschaft der Familie Agnelli, die den italienisch-amerikanischen Konzern kontrolliert, später am Mittwochabend zusammenkommen wolle, hieß es. Im Zuge der Transaktion wolle Peugeot seinen Anteil am Zulieferer Faurecia abspalten und die dadurch vereinnahmten 3 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten, während Fiat Chrysler seinen Aktionären eine Sonderdividende von 5 Milliarden Euro zahlen und auch den Erlös aus dem Verkauf des Roboterherstellers Comau verteilen wolle, der mit 250 Millionen Euro bewertet werde. Die Regierungen der USA und Frankreichs seien über die Transaktion informiert worden. Zu den noch zu klärenden Fragen gehörten der Sitz des fusionierten Konzerns und die Höhe der Anteile der Großaktionäre der beiden Unternehmen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HOCHTIEF (14:00h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zu den ersten neun Monaten 2019 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

9MON 9M19 ggVj Zahl 9M18

Umsatzerlöse 18.424 +6% 8 17.402

Ergebnis vor Steuern operativ 796 +13% 8 703

Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 473 +28% 8 369

Weitere Termine:

07:00 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 3Q

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:05 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

07:20 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q der Marke Volkswagen

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Zwischenbericht 3Q

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 3Q

10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q

12:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

12:55 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 3Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q (vor Bösenbeginn)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Aurubis AG, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Inditex 0,44 EUR

Unilever 0,4104 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz September

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

- ES

09:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,0% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vq/+2,0% gg Vj

- IT

11:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/+0,3% gg Vj

12:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,2% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vq/+0,1% gg Vj

- EU

11:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung)

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

11:00 Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung)

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,0% gg Vj

11:00 Arbeitsmarktdaten September

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 7,4%

zuvor: 7,4%

- US

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 212.000

Arbeitskostenindex 3Q

PROGNOSE: +0,7% gg Vq

zuvor: +0,6% gg Vq

Persönliche Ausgaben und Einkommen September

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

14:45 Index Einkaufsmanager Chicago Oktober

PROGNOSE: 48,5

zuvor: 47,1

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.915,50 0,09

S&P-500-Future 3.049,20 0,05

Nikkei-225 22.927,04 0,37

Schanghai-Composite 2.933,20 -0,21

+/- Ticks

Bund -Future 171,32% -1

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.910,23 -0,23

DAX-Future 12.930,00 0,00

XDAX 12.936,37 -0,00

MDAX 26.392,56 0,35

TecDAX 2.811,46 0,06

EuroStoxx50 3.620,29 -0,05

Stoxx50 3.289,17 0,26

Dow-Jones 27.186,69 0,43

S&P-500-Index 3.046,77 0,33

Nasdaq-Comp. 8.303,98 0,33

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,33% +29

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit leicht steigenden Kursen rechnen Händler. Die Fed hat wie erwartet die Leitzinsen um einen weiteren viertel Prozentpunkt gesenkt und gleichzeitig eine Pause signalisiert. Beides war laut einem Analysten mehrheitlich so erwartet worden - auch wenn einige Marktteilnehmer auf weitere Zinssenkungen eingestellt waren. Die Vorlagen sind günstig: Der S&P-500 hat auf Rekordstand geschlossen und in Asien geht es bei leicht uneinheitlichem Grundton ebenfalls überwiegend weiter aufwärts. Gute Geschäftszahlen von Apple und Facebook stützen die Stimmung ebenfalls. DAX und Euro-Stoxx-50 haben am Mittwoch positive Trendumkehrungen ausgebildet und damit den positiven Grundton in Europa unterstrichen. "Die Risikobereitschaft dürfte von dem Zinsschritt weiterhin gestützt werden", so ein Händler. Wichtig sei nun, dass die Erwartungen auf eine Lösung des Handelsstreits erfüllt würden, am Freitag findet eine weitere Verhandlungsrunde.

Rückblick: Knapp behauptet - Händler sprachen von einem teils nervösen und abwartenden Handel im Vorfeld der Zinsentscheidung der Fed. Für Bewegung im Autosektor sorgten die Fusionsgespräche zwischen Fiat Chrysler und Peugeot. Fiat Chrysler sprangen um 9,5 Prozent, Peugeot legten um 4,5 Prozent zu. Die Kurse der Zulieferer standen unter Druck. Ein Zusammenschluss hätte vermutlich negative Auswirkungen, denn die höhere Einkaufsmacht einer fusionierten Gruppe dürfte für Preis- und damit Margendruck sorgen. Faurecia fielen um 5,9, Valeo um 3,9 sowie Schaeffler und Continental um je 4 Prozent. Pirelli sackten nach einer Gewinnwarnung sogar um 10,7 Prozent ab. Renault verloren 4 Prozent, denn eine Fusion mit Fiat wird es wohl nicht mehr geben. Größte Verlierer waren Bankaktien, ihr Subindex verlor 1,9 Prozent. Neben schwachen Geschäftszahlen der Deutschen Bank belastete das niedrige Zinsniveau mit der Aussicht auf weiter sinkende US-Zinsen. Credit Suisse verloren nach der Zahlenvorlage 2,6 Prozent. Airbus übertraf die Erwartungen für das dritte Quartal, die Aktie hob um 3,4 Prozent ab.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Deutsche Bank verloren nach dem Quartalsausweis 7,9 Prozent. Die Bank habe weiter ein Ertragsproblem, hieß es im Handel. Die Geschäftszahlen seien stark vom Umbau der Bank geprägt und schwer zu beurteilen, die Bank brauche Zeit, meinten Analysten. Trotz Volumenausweitungen bei Krediten und verwaltetem Vermögen seien die Konzernerträge im Vorjahresvergleich um 15 Prozent geschrumpft, betonte die LBBW. Die Bayer-Aktie schloss nach dem Geschäftsausweis 2 Prozent höher. Citi bezeichnete die Ergebnisse als operativ gut, ohne einen Sieg vor Gericht oder einen Vergleich im Glyphosat-Streit dürfte die Aktie aber weiter mit einem starken Abschlag auf den fairen Wert handeln. Die Zahlen von VW kamen tendenziell positiv an, der Kurs stieg um 0,7 Prozent. Fuchs Petrolub überraschte positiv. Der Kurs stieg um 9,3 Prozent. Ähnlich sah es bei Krones aus, die 5,5 Prozent im Plus schlossen.

