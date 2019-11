Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die Deutsche Post DHL hat im dritten Quartal den operativen Gewinn mehr als verdoppelt und dabei von der starken Verbesserung bei Post & Paket Deutschland profitiert, welches im Vorjahr wegen hoher Restrukturierungskosten in die Verlustzone geraten war. Nach Steuern und Dritten hat der Logistikkonzern den Gewinn mehr als verdreifacht. Der Umsatz stieg um knapp 5 Prozent. Die Prognose für das Gesamtjahr sowie für 2020 und 2022 bestätigte das DAX-Unternehmen, das jüngst erst Ziele bis 2022 im Rahmen seiner Strategie 2025 ausgegeben hatte. Alle fünf Konzernbereiche trugen positiv zum EBIT bei. Im Gesamtjahr strebt die Deutsche Post weiterhin ein EBIT von 4,0 bis 4,3 Milliarden Euro an, bis 2020 soll dies auf über 5 Milliarden Euro steigen und 2022 auf mindestens 5,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gab folgende Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18

Umsatz 15.552 +5% 15.409 +4% 14.849

EBIT 942 +151% 867 +131% 376

Ergebnis nSt und Dritten 561 +284% 538 +268% 146

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,45 +275% 0,44 +267% 0,12

Umsatz Post & Paket Deutschland 3.713 +5% 3.647 +4% 3.520

Umsatz Express 4.247 +9% 4.109 +5% 3.906

Umsatz Forwarding/Freight 3.716 +1% 3.769 +2% 3.683

Umsatz Supply Chain 3.347 +2% 3.302 +1% 3.271

Umsatz eCommerce Solutions 964 +5% 984 +8% 915

EBIT Post & Paket Deutschland 304 -- 290 -- -202

EBIT Express 454 +11% 437 +7% 409

EBIT Forwarding/Freight 124 +17% 125 +18% 106

EBIT Supply Chain 162 +6% 145 -5% 153

EBIT eCommerce Solutions 6,0 -- -7,0 -- -7,0

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

INFINEON (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

QUARTAL 4Q18/19 ggVj Zahl 4Q17/18

Gesamtumsatz 2.036 -1% 21 2.047

Segmentergebnis 294 -27% 21 400

Ergebnis nach Steuern/Dritten 219 +55% 21 141

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 244 -23% 4 318

Ergebnis je Aktie 0,18 +38% 21 0,13

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,20 -29% 21 0,28

LINDE (12:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVq Zahl 2Q19

Umsatz 7.100 -1% 5 7.179

EBITDA 2.062 +1% 3 2.041

Operativer Gewinn 1.301 -1% 3 1.319

Erg nSt* 974 -3% 2 1.000

Ergebnis je Aktie verwässert* 1,78 -3% 5 1,83

- * fortgeführte Geschäftsbereiche

1&1 DRILLISCH (7:35h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18

Umsatz 916 +2% 16 900

EBITDA 173 -6% 16 185

Ergebnis nach Steuern 91 -10% 15 101

Ergebnis je Aktie 0,52 -9% 14 0,57

JENOPTIK (7:40h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18

Auftragseingang 189 -1% 10 191

Umsatz 212 +2% 10 209

EBITDA 35 +6% 9 33

EBIT 24,3 +2% 10 23,9

Ergebnis nach Steuern k.A. -- - 20

Ergebnis je Aktie 0,34 -6% 8 0,36

UNITED INTERNET (7:35h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18

Umsatz 1.300 +3% 14 1.267

EBITDA* 311 +1% 14 309

EBIT 198 -5% 13 209

Ergebnis vor Steuern 191 -- 13 -26

Ergebnis nach Steuern/Dritten 94 -- 13 -126

Erg/Aktie unverwässert 0,47 -- 13 -0,62

Erg/Aktie unverwässert bereinigt** 0,53 +18% 9 0,45

Free Cashflow 99 +57% 8 63

- * durch die unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards, im Vorjahr IFRS 15 und seit 2019 IFRS 16, sind die Angaben zum EBITDA nur bedingt vergleichbar

- ** ohne Tele-Columbus-Wertminderung

Weitere Termine:

07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 3Q

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q

09:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 9 Monate

13:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, ao HV

15:30 US/SAP SE, Special Kapitalmarkttag

17:45 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate

Im Laufe des Tages:

- DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

10:30 Arbeitsmarktdaten Oktober

Arbeitslosengeldbezieher

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +21.100 Personen

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 3,9%

zuvor: 3,9%

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen November

PROGNOSE: -14,8 Punkte

zuvor: -22,8 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -22,0 Punkte

zuvor: -25,3 Punkte

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:00 NL/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029

im Volumen von 1,0 bis 2,0 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen

mit Laufzeit Dezember 2021 im Volumen von 5,0 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.265,50 0,47

Nikkei-225 23.520,01 0,81

Schanghai-Composite 2.911,15 0,04

+/- Ticks

Bund -Future 169,33 -22

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.198,37 -0,23

DAX-Future 13.212,00 -0,32

XDAX 13.216,54 -0,33

MDAX 26.968,83 -0,04

TecDAX 2.928,35 0,24

EuroStoxx50 3.696,82 -0,08

Stoxx50 3.336,65 -0,02

Dow-Jones 27.691,49 0,04

S&P-500-Index 3.087,01 -0,20

Nasdaq-Comp. 8.464,28 -0,13

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 169,55 -3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag ein paar Punkte im Plus erwartet. Nach der Pause am Vortag liefert die Berichtssaison wieder die Impusle für die Einzelwerte. Aber auch SAP dürfte mit dem Kapitalmarkttag in New York im Fokus stehen. Zudem steht der ZEW-Index zur Veröffentlichung an. Dieser dürfte im November von Dow Jones befragten Volkswirten zufolge leicht auf minus 14,8 nach minus 22,8 Punkten im Oktober steigen.

Rückblick: Teilnehmer sprachen von einer Konsolidierung nach dem Plus der Vorwoche. Gedrückt wurde die Stimmung zum einen durch die Auseinandersetzungen zwischen der Demokratiebewegung und der Staatsmacht in Hongkong. Hinzu kam, dass US-Präsident Trump im Handelsstreit mit China zuletzt wieder schärfere Töne angeschlagen hatte. Spaniens Wahlausgang sorgte für eine erneute Verunsicherung, weil die Bildung einer klaren Regierungsmehrheit schwer möglich erschien. Anleger wurden etwas vorsichtiger, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen legte um 3 Basispunkte zu, der IBEX schloss knapp im Minus. Ein Blick auf die Sektoren zeigte, dass sich Anleger defensiver positionierten. So notierten der Gesundheitssektor sowie die Branchenindizes der Lebensmittelhersteller und Versorger im Plus. Der Sektor der Rohstoffwerte stellte mit einem Abschlag von 1,4 Prozent dagegen den größten Verlierer, Automobilwerte gaben im Schnitt um 0,3 Prozent nach. Der Kauf von Ungerer in den USA passte nach Einschätzung von Vontobel in die M&A-Strategie von Givaudan. Givaudan notierten 0,5 Prozent im Minus.

DAX/MDAX/TECDAX

