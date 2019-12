Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

In den USA wird am Mittwoch das Votum des Repräsentantenhauses für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump erwartet. Das sogenannte Impeachment des Präsidenten in der Ukraine-Affäre gilt als sicher, weil die oppositionellen Demokraten in der Kongresskammer eine klare Mehrheit haben. Über den genauen Ablauf der Plenumsdebatte und der Abstimmung wurde noch im zuständigen Ausschuss beraten. Die Demokraten bezichtigen Trump des Amtsmissbrauchs, weil er die Ukraine zu Ermittlungen gegen den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden gedrängt hatte. Biden könnte Trumps Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl 2020 werden. Später soll Trump die Untersuchung des Repräsentantenhauses zur Ukraine-Affäre unrechtmäßig behindert haben. Trump dürfte der erst dritte Präsident der US-Geschichte werden, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird. Der Prozess wird dann aber im Senat geführt. Weil dort Trumps Republikaner die Mehrheit haben, gilt eine Amtsenthebung als höchst unwahrscheinlich.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 DE/Douglas GmbH, Jahresergebnis

11:00 DE/Tom Tailor Holding SE, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

KWS Saat 0,67 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Erzeugerpreise November

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,6% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/-0,6% gg Vj

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember

PROGNOSE: 95,5

zuvor: 95,0

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 98,0

zuvor: 97,9

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 93,0

zuvor: 92,1

- GB

10:30 Verbraucherpreise November

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise November

Eurozone

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj

Vorabschätzung: -0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj

Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November

2029 im Volumen von 1,5 Mrd SEK

12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023

im Volumen von max. 2,0 Mrd CZK

Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033

im Volumen von max. 3 Mrd CZK

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.258,50 -0,25

S&P-500-Future 3.189,00 -0,02

Nikkei-225 23.934,43 -0,55

Schanghai-Composite 3.011,98 -0,35

+/- Ticks

Bund -Future 172,19% +4

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.287,83 -0,89

DAX-Future 13.285,00 -0,87

XDAX 13.283,82 -0,87

MDAX 28.298,07 0,15

TecDAX 3.060,98 -0,85

EuroStoxx50 3.745,28 -0,73

Stoxx50 3.384,55 -0,77

Dow-Jones 28.267,16 0,11

S&P-500-Index 3.192,52 0,03

Nasdaq-Comp. 8.823,36 0,10

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,15% +22

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start und leichten Abgaben rechnen Händler an den Börsenplätzen. Der Blick sei wieder auf Wirtschaftsdaten gerichtet, dazu sei das Thema Brexit doch nicht so klar wie erhofft. Zudem sei der Freudeneffekt der ersten Einigung im US-China-Streit bereits eingearbeitet. Aus Japan kommen dazu schwache Exportdaten für November. Sie seien zwar nicht ganz so schlimm wie befürchtet gewesen, ein Minus bei den Ausfuhren von 7,9 Prozent zum Vorjahr und dies den zwölften Monat in Folge sei aber dennoch kein Grund für Käufe. In Deutschland dürfte daher dem Ifo-Index als Barometer für die Gesundheit der gesamteuropäischen Wirtschaft besondere Aufmerksamkeit zuteil werden, heißt es im Handel. Dazu kommen zahlreiche Inflationsdaten, wichtig sind vor allem die Verbraucherpreise aus der Eurozone im November.

Rückblick: Leichter - Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung in Folge des Abschlusses eines "Phase-1-Deals" im US-chinesischen Handelsstreit nahmen die Anleger Gewinne mit. Den Verlierer in Europa stellte der Konsumgütersektor. Unilever gaben nach einer Umsatzwarnung um 6,4 Prozent nach. Das Unternehmen überraschte mit der Nachricht, dass das bereinigte Umsatzwachstum dieses Jahr unter der Zielspanne von 3 bis 5 Prozent liege. Auch im ersten Halbjahr 2020 werde das Umsatzplus unterhalb von 3 Prozent bleiben. Die Aktien des Krankenhausbetreibers NMC Health brachen nach einem Bericht des Leerverkäufers Muddy Waters um 32 Prozent ein. NMC wird vorgeworfen, die Schuldenposition zu niedrig angesetzt zu haben. Für Safran ging es um 1,5 Prozent nach unten. Hintergrund war der Produktionsstopp der Boeing 737 MAX im Januar. Safran ist einer der Zulieferer. Airbus, die am Vortag mit kräftigen Kursaufschlägen auf die Spekulationen eines Produktionsstopps reagiert hatten, schlossen weitere 1,8 Prozent im Plus.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Mit einem Abschlag von 3,3 Prozent stellte das DAX-Schwergewicht SAP den Verlierer im Index. Hier belastete eine Abstufung durch Bank of America auf "Underweight". Goldman Sachs zeigte sich optimistisch für Rheinmetall (plus 3,1 Prozent). Für die Aktie von Ceconomy ging es nach Zahlenausweis um 7,1 Prozent nach unten. HSBC sah die Hauptaufgabe von CEO Bernhard Dittmann darin, das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen wiederherzustellen. Bryan Garnier bemängelte, dass der freie Cashflow negativ und eine Dividende nicht in Sicht sei. Überraschend fest präsentieren sich Corestate Capital nach einer Platzierung. Firmengründer Ralph Winter trennte sich von 3 Millionen Aktien, was 14,1 Prozent des Grundkapitals entsprach. Mit plus 3,7 Prozent schloss die Aktie über dem Platzierungspreis, was ungewöhnlich ist.

XETRA-NACHBÖRSE

Scout24 verloren rund 2 Prozent, nachdem das Unternehmen den Verkauf der Anzeigenportale Autoscout24, Financescout24 und Finanzcheck bekanntgegeben hatte. Allerdings war am Vortag schon über die bevorstehende Transaktion spekuliert worden. Nemetschek stiegen nach Bekanntgabe eines Zukaufs in den USA um 0,7 Prozent. Accentro Real Estate wurden 4 Prozent höher getaxt. Nach dem Verkauf einer Wohnanlage hatte die Gesellschaft ihre EBIT-Prognose erhöht.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Nach der jüngsten Rekordjagd haben sich die US-Börsen kaum von der Stelle bewegt. Der S&P-500 erzielte zwar zu Handelsbeginn ein neues Rekordhoch, doch ließ das Kaufinteresse bald nach. Überzeugende Konjunkturdaten zu Industrieproduktion und Bautätigkeit gaben dem Markt keine Impulse. Unter den Einzelwerten rückten Johnson & Johnson um 1,2 Prozent vor. Das Unternehmen hatte im Streit um einen angeblich krebserregenden Babypuder einen weiteren Prozess gewonnen. Überdies hatte Morgan Stanley die Aktie des Pharmakonzerns auf "Overweight" hochgestuft. Eli Lilly stiegen 2 Prozent. Der Pharmakonzern hatte für das kommende Jahr einen überraschend optimistischen Ausblick gegeben. Ein enttäuschender Ausblick drückte dagegen die Aktie der Volkswagen-Beteiligung Navistar um 10,4 Prozent. Gut kam der radikale Umbau der Führungsspitze beim angeschlagenen Innenausstatter Bed Bath & Beyond an. Die Aktie sprang um 11,2 Prozent nach oben, nachdem der neue CEO Mark Tritton ein halbes Dutzend Topmanager vor die Tür gesetzt hatte.

US-Anleihen waren nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger Papiere stand im späten Handel kaum verändert bei 1,88 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di., 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1136 -0,2% 1,1154 1,1152 -2,9%

EUR/JPY 121,88 -0,2% 120,87 122,16 -3,1%

EUR/CHF 1,0918 -0,1% 1,1025 1,0936 -3,0%

EUR/GBR 0,8494 +0,0% 0,8975 0,8490 -5,6%

USD/JPY 109,45 -0,0% 107,74 109,53 -0,2%

GBP/USD 1,3109 -0,2% 1,2500 1,3135 +2,7%

USD/CNH 7,0043 +0,1% 6,9976 6,9924 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 6.665,26 1,36 8.578,75 6.698,51 +79,2%

Das britische Pfund gab mit neuen Sorgen über einen möglichen harten Brexit deutlich nach. Premierminister Boris Johnson will im Unterhaus ein Gesetz verabschieden lassen, das eine Verlängerung des EU-Austritts über die nun im Rahmen des erwarteten Brexit-Abkommens anbrechende Übergangsphase bis Ende 2020 hinaus ausschließt. Sollte die Übergangsfrist nicht verlängert werden und Großbritannien die EU ohne Freihandelsabkommen verlassen, könnte das Pfund bis auf 1,15 US-Dollar fallen, so UBS Global Wealth Management. Das Pfund notierte im späten US-Handel bei etwa 1,3125 Dollar nach 1,3329 am späten Montag.

Im asiatisch geprägten Devisenhandel verharrt das Pfund am Morgen auf den aktuellen Tiefs. Analysten warnen vor einer weiteren Schwäche, weil die die jüngsten Frühindikatoren pessimistischer ausfielen als zuvor. Damit stiegen die Aussichten für baldige Leitzinssenkungen, heißt es. Daher könne Sterling kurzfristig Richtung 1,30 US-Dollar abwerten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

