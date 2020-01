Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Erwachsenen" geschlossen.

Der Beschäftigungszuwachs in den USA dürfte sich im Dezember deutlich abgeschwächt haben. Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 160.000 zugenommen hat. Im November war der Zuwachs mit 266.000 weitaus deutlicher als erwartet ausgefallen. Begünstigt wurde die Entwicklung allerdings vom Ende des Streiks bei General Motors. Für die Arbeitslosenquote werden unverändert 3,5 Prozent erwartet und für die Stundenlöhne ein Zuwachs von 0,3 Prozent. Nach Einschätzung der Commerzbank (Prognose: plus 195.000 Stellen) spricht der Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zwar für sich genommen dafür, dass der Arbeitsmarkt etwas an Schwung verloren hat, sie ist aber der Ansicht, dass zugleich das relativ milde Wetter den Bau begünstigt hat. Die US-Notenbank, zu deren Mandat neben der Gewährleistung von Preisstabilität auch eine maximal mögliche nachhaltige Beschäftigung zählt, kann mit dem Arbeitsmarkt zufrieden sein. Etwas mehr Sorge bereiten ihr die Inflationsaussichten - sie definiert Preisstabilität als 2 Prozent Inflation -, weshalb Analysten der Lohnentwicklung besondere Aufmerksamkeit schenken.

- FR

08:45 Industrieproduktion November

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +160.000 gg Vm

zuvor: +266.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,5%

zuvor: 3,5%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,30% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,25% gg Vm/+3,1% gg Vj

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.115,00 -0,82

S&P-500-Future 3.228,25 -0,13

Nikkei-225 23.204,76 -1,57

Schanghai-Composite 3.066,89 -1,22

+/- Ticks

Bund -Future 172,29 30

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.495,06 1,31

DAX-Future 13.502,50 1,04

XDAX 13.505,74 1,03

MDAX 28.554,01 0,62

TecDAX 3.095,28 1,68

EuroStoxx50 3.795,88 0,62

Stoxx50 3.435,67 0,34

Dow-Jones 28.956,90 0,74

S&P-500-Index 3.274,70 0,67

Nasdaq-Comp. 9.203,43 0,81

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,38% -5

Ausblick: Der DAX wird mit einer freundlichen Handelseröffnung erwartet. Für viele Marktteilnehmer ist es allenfalls eine Frage der Zeit, wann er sein bisheriges Rekordhoch bei 13.597 Punkten herausnimmt. Treiber für den Aktienmarkt ist unverändert die hohe Liquidität, die nach Anlagemöglichkeiten sucht. Für Volatilität dürfte aber weiterhin die Geopolitik sorgen, wie mit dem Nahostkonflikt gerade erst erlebt. Die Nachrichtenlage über Nacht ist sehr dünn. Auch deswegen dürfte der US-Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr der wichtigste Termin des Tages werden.

Rückblick: Fester - Die Entspannung in der US-Iran-Krise sorgte für anhaltende Kauflaune. Der breite Stoxx-600-Index erreichte ein Allzeithoch. Lediglich der Stoxx- Öl -&-Gassektor notierte im Minus. Technologieaktien führten dagegen die Gewinner an mit enem Plus von 1,3 Prozent. Infineon stiegen um 1,5, AMS um 2,1 und STMicroelectronics um 2,4 Prozent. Ein überraschend kräftiger Anstieg der Passagierzahlen sowie der niedrigere Ölpreis trieben den Kurs von Air France-KLM um 4,0 Prozent nach oben. Sodexo gaben 6,3 Prozent nach. Das Catering-Unternehmen hatte die Erwartungen an das organische Wachstum nur dank des Rugby World Cups leicht übertroffen. Marks & Spencer brachen um gut 11 Prozent nach einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft und einer Bruttomarge im laufenden Geschäftsjahr am unteren Ende der Erwartungen ein. Die Aktie des britischen Baustoffhändlers SIG verlor rund ein Fünftel an Wert, nachdem der Umsatz pro Arbeitstag im Dezember gegenüber dem Vormonat ein Viertel niedriger ausgefallen war.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Der DAX schloss in greifbarer Nähe zu seinem Allzeithoch. Lufthansa stellten mit einem Plus von 4 Prozent den DAX-Gewinner. Ansonsten gehörten die Aktien der Zykliker wie Continental und MTU zu den Tagesfavoriten. Für Evotec ging es um 3,2 Prozent nach oben, nachdem das Biotechnologieunternehmen eine Partnerschaft mit Bayer erweitert hat. Cancom verloren dagegen 6,5 Prozent, weil der Vorstandschef das Unternehmen überraschend verlässt. Aixtron profitierten von einer Kaufempfehlung und gewannen 6,1 Prozent, Morphosys stiegen ebenfalls nach einer Kaufempfehlung um 4,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

DFV Deutsche Familienversicherung wurden 6 Prozent fester gestellt. Die Gesellschaft hatte sich am Abend optimistischer als zuvor zum Geschäftsjahr 2019 geäußert.

USA / WALL STREET

Freundlich - Die Wall Street schwang sich zu neuen Rekordhochs auf dank der beiderseits moderatern Töne im US-iranischen Konflikt. Neue Attacken oder gar ein Krieg scheinen von beiden Seiten nicht gewollt. Daneben stützte das zwischen den USA und China erzielte Teilhandelsabkommen die Stimmung. Wie Peking verlauten ließ, wird eine hochrangige Delegation nach Washington zur Unterzeichnung des Abkommens reisen. Dazu gesellten sich positiv aufgenommene wöchentliche Arbeitsmarktzahlen. Anleger griffen bei Aktien zu, die potenziell vom Handel mit China profitieren. AMD kletterten um 2,4 Prozent, Apple um 2,1 Prozent. Letztere markierten damit ein weiteres Rekordhoch - begünstigt durch gute Absatzzahlen in China. Boeing legten um 1,5 Prozent mit sich verdichtetenHinweisen, dass das ukrainische Boeing-Verkehrsflugzeug bei Teheran keinen technischen Defekt hatte, sondern abgeschossen wurde. Kohl's verloren 6,5 Prozent nach enttäuschenden Weihnachtsumsätzen. Ähnlich bei Macy's, die 2,2 Prozent einbüßten. Bed Bath & Beyond knickten um 19,2 Prozent ein, nachdem die Einrichtungskette in die Verlustzone gerutscht war.

Am Anleihemarkt sank die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 1,9 Basispunkte auf 1,85 Prozent.

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,1108 +0,0% 1,1106 1,1103 -1,0%

EUR/JPY 121,72 +0,1% 120,87 121,55 -0,2%

EUR/CHF 1,0808 +0,0% 1,1025 1,0802 -0,4%

EUR/GBR 0,8491 -0,1% 0,8975 0,8500 +0,3%

USD/JPY 109,57 +0,1% 107,74 109,48 +0,7%

GBP/USD 1,3082 +0,1% 1,2500 1,3064 -1,3%

USD/CNH 6,9282 +0,0% 6,9249 6,9271 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 7.742,76 -0,70 8.578,75 7.836,51 +7,4%

Der Dollar erholte sich gegenüber dem als Fluchtwährung geltenden Yen weiter. Im Tageshoch notierte der Greenback bei knapp 109,58 Yen. Am Vortag zur gleichen Zeit war er für 108,74 Yen zu haben gewesen. Der ICE-Dollarindex kletterte um 0,1 Prozent. Das Pfund gab nach Aussagen des Präsidenten der Bank of England (BoE) etwas nach. Mark Carney hatte sich zurückhaltend zu den Aussichten der britischen Wirtschaft geäußert. Das Pfund wurde mit 1,3064 Dollar nach Ständen über 1,31 am Morgen gehandelt.

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,46 59,56 -0,2% -0,10 -2,6%

Brent/ICE 65,27 65,37 -0,2% -0,10 -1,1%

Die Ölpreise gaben in Reaktion auf die Entspannungssignale im US-Iran-Konflikt erneut nach und fielen auf ein Vierwochentief. Brent gab um 0,1 Prozent auf 65,37 Dollar nach. Von den Höchstständen im Zuge der Nahostkrise kamen die Erdölpreise in der laufenden Woche damit um rund 7 Prozent zurück. Ein Nahostkrieg werde immer mehr ausgepreist, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.547,73 1.553,50 -0,4% -5,78 +2,0%

Silber (Spot) 17,86 17,90 -0,2% -0,04 +0,1%

Platin (Spot) 966,50 968,50 -0,2% -2,00 +0,2%

Kupfer-Future 2,81 2,80 +0,3% +0,01 +0,5%

Beim Gold als vermeintlich sichere Anlage wurden Kriegsängste immer stärker ausgepreist. Die Feinunze verbilligte sich um weitere 0,4 Prozent auf 1.551 Dollar. Am Vortag war sie in der Spitze auf über 1.610 Dollar gestiegen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

BOEING-ABSTURZ IN IRAN

Spekuliert worden war von Anfang an - nun vermuten auch die USA, Kanada und Großbritannien, dass die abgestürzte ukrainische Passagiermaschine versehentlich vom Iran abgeschossen worden sein könnte. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde wird sich an der iranischen Untersuchung zu dem Absturz beteiligen. Die Behörde teilte mit, sie habe vom Iran eine förmliche Einladung zur Teilnahme an der Untersuchung erhalten.

BREXIT

In einer historischen Abstimmung hat das britische Unterhaus drei Wochen vor dem geplanten EU-Austritt das Brexit-Gesetz von Premierminister Boris Johnson endgültig beschlossen. Der Gesetzestext muss bis zum geplanten Austritt am 31. Januar noch vom britischen Oberhaus abgesegnet werden. Auch das Europaparlament muss das Abkommen am 29. Januar noch ratifizieren. Dies gilt jedoch als Formsache.

BUSCHBRÄNDE AUSTRALIEN

