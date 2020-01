Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIENSTAG: Wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten findet an den chinesischen Festlandbörsen sowie in Hongkong kein Aktienhandel statt.

MITTWOCH: Wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten findet an den chinesischen Festlandbörsen kein Aktienhandel statt.

SAP ist bei der Margenverbesserung im vergangenen Jahr schneller als erwartet vorangekommen. Die Prognose für 2020 hat der Softwarekonzern angehoben, jene für 2023 bestätigt. Angesichts der guten Entwicklung können sich die Aktionäre auf eine - noch nicht bezifferte - Dividenenerhöhung einstellen. Bestätigt wurden die Pläne für eine Sonderdividende und/oder Aktienrückkäufe über 1,5 Milliarden Euro im Jahresverlauf.

Zum starken Jahresergebnis trug einmal mehr ein starkes viertes Quartal bei, in dem die Marge 35,3 Prozent erreichte nach 34,2 Prozent im Vorjahr und erwarteten 35,0 Prozent. Der Umsatz im Quartal verbesserte sich um 8 Prozent auf 8,051 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis um 12 Prozent auf 2,843 Milliarden. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,192 Milliarden bzw 1,82 Euro je Aktie.

Damit wurden die Erwartungen der Analysten für das Quartal übertroffen. Sie hatten im Konsens einen Gesamtumsatz von rund 8,1 Milliarden, einen operativen Gewinn von 2,833 und netto 2,038 Milliarden bzw 1,70 Euro je Aktie geschätzt. Alle Angaben sind auf Non-IFRS-Basis.

Die Ziele für 2020 hat SAP durchgängig angehoben: Beim operativen Ergebnis werden nunmehr 8,9 bis 9,3 (bisher: 8,8 bis 9,1) Milliarden Euro angepeilt, für den Cloudumsatz 8,7 bis 9,0 (8,6 bis 9,1) Milliarden und beim Gesamtumsatz auf 29,2 bis 29,7 (28,6 bis 29,2) Milliarden. Die mittelfristigen Erwartungen für 2023 bestätigte SAP.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum vierten Quartal mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach Non-IFRS)

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q19 ggVj 4Q19 ggVj 4Q18

Operative Marge 35,3 -- 35,0 -- 34,2

Umsatz 8.051 +8% 8.104 +9% 7.434

Erlöse Cloud&Software 6.858 +8% 6.929 +10% 6.327

Softwarelizenzen 2.001 -4% 1.985 -5% 2.089

Software Support 2.948 +4% 2.957 +5% 2.826

Erloese Cloud-Subskrip.&-Support 1.908 +35% 1.943 +37% 1.413

Operatives Ergebnis 2.843 +12% 2.833 +11% 2.545

Ergebnis nach Steuern 2.192 +22% 2.038 +13% 1.802

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,82 +21% 1,70 +13% 1,51

Die Zahl der Todesopfer und Erkrankungen durch das neuartige Coronavirus in China ist erneut sprunghaft gestiegen. Die Zahl der Verstorbenen wuchs um weitere 24 Fälle auf mindestens 106, wie die chinesische Regierung am Dienstag mitteilte. Ferner wurden 1.291 neue Fälle von Erkrankungen durch den Erreger verzeichnet. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle in der Volksrepublik stieg damit auf mehr als 4.000.

Kurz zuvor war der erste bestätigte Fall einer Infektion mit dem Virus in Deutschland bekanntgegeben worden. Ein Mann aus dem oberbayerischen Landkreis Starnberg habe sich mit dem Virus infiziert, teilte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums in München mit. Der Patient befinde sich nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) "klinisch in einem guten Zustand". Er werde medizinisch überwacht und sei isoliert untergebracht. Weitere Details wollen das bayerische Gesundheitsministerium und das LGL am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben.

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 4Q

07:15 DE/Wacker Chemie AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Zooplus AG, Jahresumsatz

12:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Washtec AG, Jahresergebnis

- CH

08:00 Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +2,212 Mrd CHF

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: revidiert -2,1% gg Vm; vorläufig -2,0% gg

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar

PROGNOSE: 128,0

zuvor: 126,5

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

10:30 DE/Kuponfestsetzung neuer Bundesobligationen mit Laufzeit

April 2025 im Volumen von 4 Mrd EUR

(Auktion am Mittwoch)

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit November 2021

im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR

Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR

11:30 GB/Auktion 0,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029

im Volumen von 2,75 Mrd GBP

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.285,00 0,56

S&P-500-Future 3.260,00 0,63

Nikkei-225 23.215,71 -0,55

Schanghai-Composite 0,00 0,00

+/- Ticks

Bund -Future 174,02 -23

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.204,77 -2,74

DAX-Future 13.192,00 -2,46

XDAX 13.196,51 -2,46

MDAX 28.133,89 -2,32

TecDAX 3.133,87 -2,86

EuroStoxx50 3.677,84 -2,68

Stoxx50 3.388,52 -2,23

Dow-Jones 28.535,80 -1,57

S&P-500-Index 3.243,63 -1,57

Nasdaq-Comp. 9.139,31 -1,89

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,25% +79

EUROPA

Ausblick: Nach den heftigen Verlusten vom Montag dürften die europäischen Börsen am Dienstag eine technische Erholung verzeichnen. An der übergeordneten Lage hat sich aber nichts geändert: Die Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus sowie deren Implikationen beschäftigen die Marktteilnehmer weiter. Ansonsten gilt das Interesse der nun auch in Europa anlaufenden Bilanzsaison mit Zahlen von - unter anderen - SAP und Philips.

Rückblick: Sehr schwach - Die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus war das Hauptthema an den Finanzmärkten. Die Anleger machen sich zunehmend Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen. Nicht hilfreich war auch ein unter den Erwartungen gebliebener ifo-Geschäftsklimaindex. Allerdings ist dieser nach Einschätzung der Commerzbank auf den zweiten Blick gut ausgefallen. Denn der entscheidende Index für das exportorientierte verarbeitende Gewerbe sei merklich gestiegen. Der Sektor-Index der Rohstoffwerte stellte mit einem Minus von 4,3 Prozent den größten Verlierer, die Aktien der Flug- und Reiseunternehmen gaben im Schnitt um 2,5 Prozent nach. Der volatile Techsektor fiel um 3,4 Prozent. Dagegen hielten sich defensive Versorger mit einem Minus von 1,1 Prozent recht gut. Im Luxussegment, welches stark vom chinesischen Markt abhängt, ging es für LVMH um 3,7 Prozent nach unten, Kering gaben um 3,6 Prozent nach. Die Renditen italienischer Staatsanleihen kamen kräftig zurück, nachdem sich bei der Regionalwahl in Emilia-Romagna am Wochenende die regierenden Sozialdemokraten durchsetzen konnten. Davon profitierten italienische Banken, die sich besser hielten als der Sektor europaweit.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Für die Lufthansa-Aktie ging es um 4,3 Prozent nach unten. Der Airline-Sektor wurde europaweit gemieden. Auch zyklische Auto-Aktien gaben nach: VW verloren 3,3 Prozent, Daimler 3,1 Prozent und BMW 2,5 Prozent. Elmos Semiconductor gaben um 5,7 Prozent nach. Die volatilen Technologie-Werte wurden grundsätzlich gemieden. Bei Elmos kam hinzu, dass das Ende der Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS zur Bildung von Rückstellungen im Geschäftsjahr 2019 von voraussichtlich 11 Millionen Euro führen wird. Nach dem jüngsten Höhenflug gaben Wirecard um 5,2 Prozent nach. Gea hielten sich nach vorläufigen Zahlen mit einem Minus von 1,1 Prozent besser als der Gesamtmarkt.

XETRA-NACHBÖRSE

TLG Immobilien wurden 3 Prozent fester gestellt. Die Gesellschaft hatte am Abend dank einer Höherbewertung von Bestandsimmobilien einen um 7 Prozent höheren Nettoinventarwert mitgeteilt. Süss Microtec wurden nach einer Gewinnwarnung 3,5 Prozent schwächer getaxt. Aumann wurden gar 5 Prozent tiefer gestellt. Die Gesellschaft muss ihren Konzernabschluss für 2017 nach unten korrigieren. Für die Papiere der Mutter MBB ging es derweil im Schlepptau 4 Prozent talwärts.

USA / WALL STREET

