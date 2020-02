Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

In einem weiteren Schritt der Deeskalation im Handelskonflikt senkt China die Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar (68 Milliarden Euro). Die im September verhängten Abgaben in Höhe von fünf und zehn Prozent werden ab dem 14. Februar halbiert, wie die Regierung in Peking am Donnerstag ankündigte. China und Washington hatten nach fast zweijährigem erbittertem Handelsstreit Mitte Januar ein erstes Teilabkommen zur Beilegung ihres Handelskonflikts unterzeichnet. Die jetzt von Peking angekündigten Zollreduzierungen beziehen sich auf eine Palette von mehr als 1.600 Gütern, von Sojabohnen, Geflügel und Meeresfrüchten bis hin zu Flugzeugen. In dem Teilabkommen mit Washington sagt Peking zu, mehr US-Güter zu importieren und geistiges Eigentum zu respektieren. Die USA verzichten im Gegenzug auf neue Strafzölle und senken teilweise bestehende Zölle.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

US-Präsident Donald Trump ist einer Amtsenthebung in der Ukraine-Affäre entgangen und hat damit im Wahljahr 2020 einen wichtigen Erfolg erzielt. Im von seinen Republikanern kontrollierten Senat kam am Mittwoch wie erwartet nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Amtsenthebung zusammen. Trump sprach anschließend von einem "Sieg" beim "Impeachment-Schwindel". Für die oppositionellen Demokraten war es eine politische Niederlage mit Ansage. Die Demokraten werfen Trump vor, unter Missbrauch seines Amtes zu seinem persönlichen politischen Vorteil die Ukraine zu Korruptionsermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden gedrängt und als Druckmittel eine Militärhilfe in Höhe von 391 Millionen Dollar (355 Millionen Euro) zurückgehalten zu haben. Ex-Vizepräsident Biden bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten und könnte Trump bei der Wahl im November herausfordern. Später soll Trump die parlamentarische Untersuchung zur Ukraine-Affäre rechtswidrig blockiert haben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

CANCOM (08:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Gesamtjahr 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

Gj Gj19 ggVj Zahl Gj18

Umsatz 1.660 +20% 5 1.379

EBITDA bereinigt 132 +15% 5 115

Ergebnis nach Steuern/Dritten 56 +32% 5 43

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,55 +27% 4 1,22

Dividende je Aktie 0,57 +14% 5 0,50

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q, Stavanger

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q, Luxemburg

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q, Espoo

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q, Mailand

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Jahresergebnis, Wien

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q, Paris

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 4Q, Courbevoie

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H, Zörbig

08:00 FI/Fortum Oyj, Jahresergebnis (10:00 PK), Espoo

11:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), BI-PK, Frankfurt

12:45 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam

13:00 DE/ING-DiBa AG, BI-PK, Frankfurt

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta

17:45 IT/Enel SpA, Jahresergebnis, Rom

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis, Clichy

22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q, Bellevue

22:45 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q, New York

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Talanx AG, Jahresergebnis

- DE/Leoni AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Siemens 3,90 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Auftragseingang Dezember

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 216.000

14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +1,6% gg Vq

3. Quartal: -0,2% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +1,6% gg Vq

3. Quartal: +2,5% gg Vq

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2023

Auktion 1,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030

Auktion 0,65-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit November 2027

im Gesamtvolumen von 4 bis 5 Milliarden Euro

10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029

Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034

Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2039

Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2066

im Gesamtvolumen von 7,5 bis 9 Mrd EUR

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Juni 2030 im Volumen von 500 Mio SEK

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.584,50 0,61

S&P-500-Future 3.352,00 0,51

S&P-500-Future 3.357,25 0,59

Nikkei-225 23.873,59 2,38

Schanghai-Composite 2.870,45 1,86

+/- Ticks

Bund -Future 173,49 -24

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.478,33 1,48

DAX-Future 13.501,50 1,64

XDAX 13.502,85 1,63

MDAX 28.780,27 1,19

TecDAX 3.194,75 2,24

EuroStoxx50 3.777,84 1,22

Stoxx50 3.473,30 1,33

Dow-Jones 29.290,85 1,68

S&P-500-Index 3.334,69 1,13

Nasdaq-Comp. 9.508,68 0,43

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,73 -66

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Aufholjagd an den globalen Börsen setzt sich am Donnerstag voraussichtlich auch in Europa fort. Vorbörsliche Indikationen sehen den DAX am frühen Morgen nur noch knapp unter der 13.600er Marke. Aus technischer Sicht könnte er sein Allzeithoch bei 13.640 Punkten nun zumindest anlaufen, meint ein Marktanalyst. China halbiert die Strafzölle auf viele Importwaren aus den USA. Das passe in das zuletzt wieder optimistischere Konjunkturbild: "China hat erstmals seit langem wieder stimuliert", sagt er. Das sei zunächst über die Geldpolitik geschehen, schon bald könnte China aber auch Konjunkturprogramme auflegen. Die konjunkturelle Delle könnte dann in eine umso stärkere Konjunktur münden. Voraussetzung sei, dass das Coronavirus, wie von der Börse angenommen, nun seinen Schrecken verliere. Damit könnte die Rally nun vor allem die so genannten Value-Werte erfassen. Bereits in den USA hatten Öl -Konzerne, Banken und Industrie-Titel den Markt am Mittwoch outperformt. Sollten die Value-Werte nun tatsächlich, wie von vielen Marktteilnehmern schon zu Jahresbeginn und damit vorschnell erwartet, auf breiter Front anziehen, würde das den DAX mit seinen vielen Titeln aus der "Old Economy" besonders stark stützen.

Rückblick: Positiv wurden Berichte gewertet, die auf erste Erfolge bei der Suche nach einer Coronavirus-Behandlung hindeuteten. Auch ein guter Einkaufsmanager-Index aus dem italienischen Dienstleistungssektor stützte die Stimmung. Die ABB-Aktie gewann 4,8 Prozent. Der Industriekonzern hat im vierten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient. Für Siemens Gamesa ging es 5,6 Prozent nach oben, mit der Nachricht, dass Siemens die 8,1-prozentige Siemens-Gamesa-Beteiligung von Iberdrola für 1,1 Milliarden Euro erwirbt. Vestas steigerte seinen Gewinn im vergangenen Jahr und hob seine Dividende an, für die Aktie ging es um 5,2 Prozent nach oben. Die Aktie von Vinci stieg um 1,8 Prozent. Der Baukonzern hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Novo Nordisk (plus 4,6 Prozent) hat im vierten Quartal dank eines starken Absatzes bei Mitteln zur Behandlung von Diabetes und Adipositas den Umsatz gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Die endgültigen Zahlen von Outokumpu belegen, dass das Werkstoff-Unternehmen gut aufgestellt ist. So konnten 2019 die Schulden deutlich gesenkt werden. Die Aktie sprang um rund 22 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Infineon (plus 10,6 Prozent) hat laut DZ Bank für das 1. Quartal auf Grund von Einsparungen, Einmaleffekten und vorteilhaftem Produktmix ein gutes Ergebnis abgeliefert. Bei Siemens (plus 0,7 Prozent) hat der operative Gewinn enttäuscht. Auf EBITA-Basis ist er im ersten Geschäftsquartal um 30 Prozent zurückgegangen. Dagegen sind der Nettogewinn und auch der Auftragseingang höher ausgefallen als zuvor geschätzt. Compugroup Medical hat im vierten Quartal bei höheren Umsätzen weniger verdient, die im September gesenkte Prognose aber erreicht. Die Aktie legte um 12,4 Prozent zu. Der Umsatz von Qiagen (plus 5 Prozent) hat laut Berenberg nur leicht über den Konsenserwartungen gelegen, die Gewinnkennziffern hätten dagegen überzeugt. Die UBS-Analysten attestierten Hannover Rück (plus 2,2 Prozent) eine überzeugende Erneuerungsrunde mit Prämien oberhalb der eigenen Schätzungen. Die Marktbedingungen hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten verbessert. Diese Entwicklung lasse auch auf einen guten Start 2020

