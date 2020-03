Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die Zahl der durch das Coronavirus gestorbenen Menschen in Deutschland ist auf sechs gestiegen. Eine 78-Jährige sei im Krankenhaus Heinsberg verstorben, teilte der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen am Donnerstagabend mit. Die Frau habe an einer Lungenentzündung gelitten. "Die Infektion verlief aufgrund einer Vorerkrankung aus dem neurologischen Bereich kritisch." Wo sich die Frau angesteckt hatte, war den Angaben zufolge zunächst unklar.

In Deutschland werden derweil flächendeckende Schulschließungen wegen der Epidemie wahrscheinlicher. Als erstes Bundesland schließt das Saarland ab Montag Schulen und Kindertagesstätten.

Wirecard sieht sich bei den Vorwürfen der unsauberen Bilanzierung zumindest auf Basis der bisher abgeschlossenen Untersuchungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KMPG entlastet. Es hätten sich aus heutiger Sicht keine substanziellen Feststellungen ergeben, die für die Jahresabschlüsse im Untersuchungszeitraum 2016, 2017 und 2018 zu Korrekturbedarf führen würden. Ein weiterer Teil der Untersuchung dauert noch an und wird voraussichtlich am 22. April abgeschlossen.

FRAPORT (7:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj19 ggVj Zahl Gj18

Umsatz 3.609 +4% 11 3.478

EBITDA 1.181 +5% 11 1.129

EBIT 712 -3% 10 731

Ergebnis nach Steuern/Dritten 446 -6% 10 474

Ergebnis je Aktie 4,87 -5% 13 5,13

Dividende je Aktie 2,00 -- 12 2,00

RTL GROUP (8:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

Gj Gj19 ggVj Zahl Gj18

Umsatz 6.645 +2% 4 6.505

EBIT 1.094 +2% 3 1.076

Ergebnis nach Steuern/Dritten 691 +3% 4 668

Ergebnis je Aktie 4,36 +0,2% 5 4,35

Dividende je Aktie 3,96 -1% 3

Weitere Termine:

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis

10:00 DE/MVV Energie AG, HV

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Börse AG, Geschäftsbericht 2019

DIVIDENDENABSCHLAG

All for One Group: 1,20 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise Februar (endgültig)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj

vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj

zuvor: -0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj

- US

13:30 Import- und Exportpreise Februar

Importpreise

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

März (1. Umfrage)

PROGNOSE: 95,0

zuvor: 101,0

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 9.214,50 2,53

S&P-500-Indikation 2.515,00 2,91

Nasdaq-100-Indikation 7.352,00 3,26

Nikkei-225 17.431,05 -6,08

Schanghai-Composite 2.876,74 -1,60

+/- Ticks

Bund -Future 175,72 -60

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 9.161,13 -12,24

DAX-Future 8.999,50 -12,88

XDAX 9.007,04 -12,87

MDAX 20.168,02 -10,91

TecDAX 2.320,98 -11,02

EuroStoxx50 2.545,23 -12,40

Stoxx50 2.461,35 -10,87

Dow-Jones 21.200,62 -9,99

S&P-500-Index 2.480,64 -9,51

Nasdaq-Comp. 7.201,80 -9,43

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,32 -36

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer Kurserholung auch an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Die Terminkontrakte auf den DAX deuten auf eine mindestens 3 Prozent höhere Eröffnung. Nach einem Tief von fast 8.800 Punkten in der Nacht erholen sie sich im frühen europäischen Handel schon um über 450 Punkte. Grund sind nach Händlerangaben die zahlreichen Liquiditätshilfen durch die Notenbanken weltweit. Allerdings könne sich die Kursrichtung auch minütlich ändern, heißt es im Handel: Denn der Optionsmarkt preist bereits eine tägliche Volatilität im DAX von 800 Punkten ein.

Rückblick: Europas Börsen haben einen erneuten Crash erlebt, nachdem die geldpolitische Entscheidung der EZB enttäuschte. Das Lockerungspaket fiel weniger großzügig aus als allgemein erwartet. Verschärft wurden die Ängste vor dem Coronavirus und dessen Folgen noch dadurch, dass die Weltgesundheitsbehörde nun offiziell von einer Pandemie spricht und Land für Land immer weitere Maßnahmen beschlossen werden, die das öffentliche und private Leben einschränken. Eine Welle drastischer Prognosesenkungen von Wirtschaftsinstituten und Verbänden drückte auf die Kurse der Hersteller von Investitionsgütern. Der Bankensektor verlor 14,3 Prozent. Von der europäischen Bankenaufsicht beschlossene Lockerungen stützten nicht, da in dieser Form erwartet. Deutsche Bank brachen um 18,4 Prozent ein. Das US-Einreiseverbot führte zu massiven Kursverlusten bei Aktien aus dem Reisesektor und verwandten Branchen. Lufthansa brachen um 14 Prozent ein, IAG fielen um 15,8 Prozent. TUI sackten um 18,5 Prozent ab. Carnival stürzten um 17,7 Prozent ab. Die zu Carnival gehörende US-Kreuzfahrtreederei Princess Cruises hat angekündigt, den Betrieb der 18 Kreuzfahrtschiffe für 60 Tage einzustellen.

DAX/MDAX/TECDAX

Baisse - Eine Welle drastischer Prognosesenkungen von Wirtschaftsinstituten und Verbänden drückte auf die Kurse der Hersteller von Investitionsgütern. Im MDAX verloren Kion 13 Prozent, Gea 13,8 Prozent oder Thyssenkrupp 18,3 Prozent. VW gaben um 15,2 Prozent, Daimler um 18,9 Prozent oder Conti um 17,5 Prozent nach. BMW verloren trotz guter Geschäftszahlen 13 Prozent. Das US-Einreiseverbot führt zu massiven Kursverlusten bei Aktien aus dem Reisesektor und verwandten Branchen. So verloren Lufthansa 14 Prozent oder Fraport 11,9 Prozent. RWE brachen mit Gewinnmitnahmen um 17,3 Prozent ein. Kursverluste von 13,4 bzw 14 Prozent erlebten Adidas und Puma. Hier belasteten die andauernden Absagen von Sportveranstaltungen. Borussia Dortmund brachen nach dem Ausscheiden aus der Champions Leeague um 16,3 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Weiter abwärts ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag. Das Umsatzvolumen habe noch einmal zugenommen und sei extrem hoch gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Nachrichten zu Einzelwerten habe es nicht gegeben, wären in diesem Umfeld jedoch auch untergegangen, ergänzte der Teilnehmer.

USA / WALL STREET

Kursabsturz - Der Dow-Jones-Index hat am Donnerstag den größten Tagesverlust seit dem Crash im Oktober 1987 verzeichnet. Vor allem die sich ausbreitende Coronavirus-Epidemie sowie die deutlicher werdenden negativen Folgen für die globale Konjunktur schickten die Wall Street auf Talfahrt. Dazu kam ein von US-Präsident Donald Trump verhängtes 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer in die USA, was erhebliche wirtschaftliche Einbußen nach sich ziehen dürfte. Zudem machte sich Enttäuschung breit, dass Trump keine Details liefern konnte, wie er sein geplantes Stimulierungspaket über die Bühne bringen will. Für eine kurzzeitige Erholung sorgte die US-Notenbank, die auf die jüngsten Verwerfungen reagierte. Die Fed-Filiale in New York hat beschlossen, das Volumen ihrer Refinanzierungsgeschäfte anzuheben. Bei den Einzelwerten wurden vor allem Branchenthemen gespielt. So stürzten Aktien von Fluggesellschaften mit den Reisebeschränkungen und Stornierungen ab. American Airlines brachen um 17,7 Prozent und Delta Air Lines um 21 Prozent ein. United Airlines sausten 24,9 Prozent abwärts, nachdem das Unternehmen einen Kredit über 2 Milliarden Dollar aufnehmen musste.

Die Zehnjahresrendite holte zwischenzeitliche deutliche Verluste wieder auf und zeigte sich wenig verändert. Sie stieg um 1,4 Basispunkte auf 0,88 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen allerdings auf die andauernde Suche der Anleger nach Sicherheit vor dem Hintergrund der einbrechenden Aktienmärkte und der weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Dazu kämen die ungebrochenen Rezessionsängste.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 18:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1198 +0,19% 1,1176 1,1157 -0,2%

EUR/JPY 118,22 +0,91% 117,15 117,68 -3,0%

EUR/CHF 1,0568 +0,01% 1,0567 1,0574 -2,7%

EUR/GBP 0,8914 +0,32% 0,8886 0,8859 +5,3%

USD/JPY 105,58 +0,73% 104,82 105,46 -2,9%

GBP/USD 1,2562 -0,12% 1,2577 1,2594 -5,2%

USD/CNH 6,9935 -0,48% 7,0272 7,0181 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 5.053,76 -12,535 5.778,01 6.162,01 -29,9%

