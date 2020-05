Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA findet wegen des Feiertags Memorial Day kein Börsenhandel statt.

In Großbritannien bleiben die Börsen wegen eines Bankfeiertags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Angesichts zunehmender Spannungen zwischen den USA und China hat die Regierung in Peking vor einem "neuen Kalten Krieg" gewarnt. Washington bringe mit seinen "Lügen" über das Coranavirus die Beziehungen zwischen beiden Ländern "an den Rand eines neuen Kalten Krieges", sagte Außenminister Wang Yi. Neben dem Streit über die Verantwortung für die Corona-Pandemie wird das Verhältnis zwischen den USA und China durch ein von Peking geplantes neues Sicherheitsgesetz für Hongkong belastet. "Uns ist aufgefallen, dass einige politische Kräfte in den USA die US-chinesischen Beziehungen in Geiselhaft nehmen und unsere beiden Länder an den Rand eines neuen Kalten Krieges bringen", sagte Wang bei einer Online-Pressekonferenz am Rande des Nationalen Volkskongresses in Peking. Seit Beginn der Pandemie haben sich die Beziehungen zwischen den USA und China dramatisch verschlechtert. Seit Freitag gibt es zudem einen weiteren massiven Streitpunkt: Bei der Tagung des Nationalen Volkskongresses in Peking wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, der in Hongkong jeglichen "Separatismus und Subversion" bestrafen sowie Aktivitäten verhindern soll, die "die nationale Sicherheit ernsthaft schädigen". Mit der Vorlage des Sicherheitsgesetzes löste China Proteste in Hongkong und internationale Kritik aus.

Das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong, das in der chinesischen Sonderverwaltungszone und im Ausland für heftige Kritik gesorgt hat, soll nach dem Willen Pekings umgehend in Kraft treten. Das Gesetz solle "ohne die geringste Verzögerung" angewendet werden, sagte der chinesische Außenminister Wang Li. In Hongkong ist die Polizei am Sonntag mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen, die gegen Pekings Pläne für das neue Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone auf die Straße gegangen sind.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

09:15 DE/Exasol AG, Erstnotiz im Wachstumssegment Scale der Wertpapierbörse Ffm

11:00 DE/Schaltbau Holding AG, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

TAG Immobiien 0,82 Euro

Elmos Semiconductor 0,52 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung)

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: -2,2% gg Vq

1. Veröff.: -2,2% gg Vq

4. Quartal: -0,1% gg Vq

kalenderbereinigt

PROGNOSE: -2,3% gg Vj

1. Veröff.: -2,3% gg Vj

4. Quartal: +0,4% gg Vj

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Mai

PROGNOSE: 76,8

zuvor: 74,3

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 79,2

zuvor: 79,5

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 73,0

zuvor: 69,4

15:00 Geschäftsklimaindex Mai

PROGNOSE: -22,5 Punkte

zuvor: -36,1 Punkte

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

ca. 10:30 DE/Kuponfestsetzung neue Bundesschatzanweisung mit

Laufzeit Juni 2022 (Auktion am Dienstag)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 11.178,00 0,45

S&P-500-Indikation 2.971,50 0,36

Nasdaq-100-Indikation 9.463,00 0,44

Nikkei-225 20.703,80 1,55

Schanghai-Composite 2.818,04 0,15

+/- Ticks

Bund -Future 173,09% -1

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 11.073,87 0,07

DAX-Future 11.127,50 0,48

XDAX 11.132,16 0,48

MDAX 24.590,01 0,75

TecDAX 3.088,18 0,63

EuroStoxx50 2.905,47 0,02

Stoxx50 2.837,27 -0,36

Dow-Jones 24.465,16 -0,04

S&P-500-Index 2.955,45 0,24

Nasdaq-Comp. 9.324,59 0,43

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,10% +6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Der Ifo-Geschäftsklimaindex könnte im Verlauf die Weichen an den europäischen Aktienmärkten neu stellen. "Bei einer positiven Überraschung könnte der DAX den Widerstandsbereich bei 11.235 bis 11.247 Punkten attackieren", sagt ein Marktteilnehmer. Im Falle eines Ausbruchs würde sich die technische Lage deutlich verbessern, die Konsolidierung der vergangenen Wochen wäre dann nach oben aufgelöst. Zunächst wird in Europa eine freundliche Eröffnung bei niedrigen Umsätzen gesehen. Auf die Umsätze drücken werden die Feiertage in den USA und in Großbritannien. Andererseits sind die Vorlagen überwiegend leicht positiv und der weitere Rückgang bei den Infiziertenzahlen in Deutschland und anderen europäischen Ländern eröffnet die Chance auf weitere Lockerungen bei den Anti-Pandemie-Maßnahmen. Auf der Unterseite gilt der DAX aus technischer Sicht bei 10.800 Punkten als unterstützt.

Rückblick: Wenig verändert - Anleger reagierten nervös auf die Pläne der Führung in Peking mit einem sogenannten Sicherheitsgesetz gegen die Demokratie in der Sonderverwaltungszone Hongkong vorzugehen. Während der Autosektor europaweit um 0,5 Prozent anzog, gaben Renault kräftig um 2,9 Prozent nach. Belastend wirkten Aussagen des französischen Finanzministers Bruno Le Maire, wonach Renault ohne eine klare Strategie gegen die durch die Pandemie verursachte Wirtschaftskrise "verschwinden" könnte. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Für die Peugeot-Aktie ging es 1,2 Prozent nach oben. Im Bankensektor verloren HSBC 5 Prozent. Die Bank ist stark in Hongkong engagiert. Standard Chartered gaben 2,4 Prozent nach. Ähnlich bei den Versicherern: Hier verloren Prudential 9,3 Prozent. Bei den Aktien der Luxusgüterhersteller gaben Kering um 2,4 Prozent nach. LVMH verloren 1,3 Prozent und Richemont 4,2 Prozent. Die Branche gilt als besonders stark abhängig von asiatischen Konsumenten. Eine Sonderbewegung gab es bei Burberry, die nach dem Quartalsausweis um 3,3 Prozent zulegten.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Lufthansa gaben 1,2 Prozent nach. Belastend wirkte ein Bericht, wonach die Bundesregierung in der Schlussphase der Gespräche über ein Rettungspaket neue Forderungen gestellt habe, die eine Sanierung faktisch unmöglich machten. Demnach soll die Lufthansa alle Flugzeuge abnehmen, die sie bei Airbus bestellt habe. Die Airbus-Aktie profitierte nicht. TAG Immobilien gewannen 6,6 Prozent nach Fusionsspekulationen. LEG Immobilien teilte mit, dass es Gespräche mit TAG über einen möglichen Zusammenschluss führe. Eine Fusion würde über einen Aktientausch erfolgen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei aber ungewiss, ob eine Transaktion vereinbart werde. LEG gewannen 0,8 Prozent. Im SDAX zogen die Aktien des Autovermieters Sixt um 4,3 Prozent an. Händler verwiesen auf Medienberichte über finanzielle Schwierigkeiten des Konkurrenten Hertz. "Davon könnte Sixt profitieren", so ein Händler. Und Metzler hatte Sixt zum Kauf empfohlen mit einem hohen Kursziel.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktienkurse legten leicht zu, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tiefs gelöst hatten oder sogar in positives Terrain vorgerückt waren. Wegen des Brückentags zwischen Christi Himmelfahrt am Donnerstag und dem bevorstehenden Wochenende war das Geschäft jedoch sehr ruhig. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten waren nicht auszumachen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Bedenken über eine Verschärfung der Spannungen zwischen Washington und China wegen des geplanten "Sicherheitsgesetzes" für Hongkong sowie das bevorstehende lange Feiertagswochenende ließen Anleger zurückhaltend agieren. Größere Abgaben verhinderte aber der Umstand, dass auch in den USA die zahlreichen Beschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie angeordnet wurden, allmählich gelockert werden. Damit verbanden Anleger Hoffnungen, dass sich die Wirtschaft bald wieder erholen werde. Unter den Einzelwerten legten Nvidia um 2,9 Prozent zu. Der US-Grafikkartenspezialist gehört zu den Gewinnern der Covid-19-Pandemie und hat in seinem Erstquartal Umsatz und Gewinn kräftig erhöht. Für das laufende Quartal zeigte sich Nvidia optimistisch und rechnet mit einem weiteren Umsatzwachstum. IBM gaben indessen 0,6 Prozent nach, nachdem der IT-Konzern wegen der Coronakrise den Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise brach um 11,5 Prozent ein. Das Unternehmen hat im Gefolge eines massiven Umsatzrückgangs im zweiten Geschäftsquartal einen hohen Verlust verbucht. Mit Enttäuschung wurden auch die Geschäftszahlen von Alibaba aufgenommen; die Aktie fiel um 5,9 Prozent. Das chinesische E-Commerce-Unternehmen hat zwar den Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 22 Prozent gesteigert, doch brach der Gewinn um 88 Prozent ein.

Die Furcht vor einem Wiederaufflackern des US-chinesischen Handelsstreits verschaffte dem Anleihemarkt etwas Zulauf. Die Zehnjahresrendite sank um 1,2 Basispunkte auf 0,66 Prozent.

