Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tags Russlands" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Währungshüter signalisieren eine anhaltend lockere Geldpolitik in den nächsten Jahren. In den neuen Projektionen erwartet kein einziger Notenbanker für 2020 und 2021 eine Erhöhung des Leitzinses. Und auch für das Jahr 2022 sehen lediglich zwei der insgesamt 17 Ratsmitglieder einen leicht höheren Zins. Zudem sieht sich die Notenbank verpflichtet, die Wirtschaft stärker zu unterstützen, um die ökonomischen Folgen der Pandemie einzudämmen. Die Ratsmitglieder projizierten einen tiefen Einbruch - gefolgt von einer trägen Erholung. Auch bei der Arbeitslosenquote erwarten die Währungshüter nur eine langsame Erholung. Um den Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen sicherzustellen, will die Fed in den kommenden Monaten das Kaufprogramm mindestens auf dem derzeitigen Niveau halten. Derzeit kauft sie Staatsanleihen für 80 Milliarden Dollar sowie Hypothekenpapiere für 40 Milliarden Dollar pro Monat. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Der Beschluss fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Fed-Chef Jerome Powell sagte bei seiner Pressekonferenz, die Zentralbank habe sich verpflichtet, "alles zu tun, was wir können, solange es nötig ist", um die Wirtschaft nach dem durch die Pandemie verursachten Schock zu unterstützen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Bremer Lagerhaus 0,40 EUR

Brenntag 1,25 EUR

Eckert + Ziegler 1,70 EUR

Eurokai Vz. 1,50 EUR

Gelsenwasser 21,16 EUR

K+S 0,04 EUR

OVB Holding 0,75 EUR

Sto SE + CO Vz. 4,09 EUR

TTL Bet. Grundbes. 0,20 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erzeugerpreise Mai

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 1.595.000

zuvor: 1.877.000

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 IT/Auktion 0,30-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023

im Volumen von 4,5 bis 5 Mrd EUR

Auktion 0,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2027

im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR

Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2036

im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 750 Mio SEK

Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Dezember Juni 2021 im Volumen von 250 Mio SEK

11:00 GB/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021

Volumen noch offen

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023

im Volumen von 20 Mrd HUF

Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038

im Volumen von 10 Mrd HUF

12:30 GB/Auktion neuer 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit

Januar 2028 im Volumen von 3,25 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.307,00 -1,52

S&P-500-Indikation 3.144,50 -1,29

Nasdaq-100-Indikation 9.994,00 -0,95

Nikkei-225 22.589,16 -2,32

Schanghai-Composite 2.935,67 -0,27

+/- Ticks

Bund -Future 174,37 23

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.530,16 -0,70

DAX-Future 12.497,50 -1,06

XDAX 12.494,20 -1,07

MDAX 26.393,34 -0,49

TecDAX 3.154,48 -0,24

EuroStoxx50 3.293,71 -0,81

Stoxx50 3.047,51 -0,14

Dow-Jones 26.989,99 -1,04

S&P-500-Index 3.190,14 -0,53

Nasdaq-Comp. 10.020,35 0,67

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,14% +70

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Entspannt trotz eines erwarteten Kursminus gehen Händler am Donnerstag nach der Fed-Sitzung in den Tag. Das Minus der US-Börsen sei eine immer wieder gesehene erste Reaktion auf Fed-Tage und sollte nicht überbewertet werden. Der Nasdaq-Index der Technologiewerte setzte bereits seine Rally fort und etabliert sich über der 10.000er-Aktie. Der DAX dürfte zunächst schwach starten im Bereich um 12.350 Punkte, sich aber am Nachmittag erholen. Die Fed-Sitzung sei indes bullish für die Finanzmärkte gewesen. "Bei aller Vorsicht in der Wortwahl haben sie den Börsen einen Blankoscheck ausgestellt", kommentiert ein Händler: "Sie schauen nicht mal mehr auf die Wirtschaft und wollen bis 2022 keine Zinserhöhungen mehr". Fed-Chairman Powell sagte dazu am Vorabend: "Wir denken nicht einmal darüber nach, die Zinsen zu erhöhen". Dies könnte eine neue Rally an den Rentenmärkten auslösen. Wie von Marktbullen erwartet sprach Fed-Chef Jerome Powell den sehr starken US-Arbeitsmarktbericht von vergangener Woche an und spielte in wie erhofft herunter. Statt das überraschende Plus von 2,5 Millionen Jobs zu betonen, richtete er den Blick auf die langfristigen Corona-Folgen: Der Report sei "eine willkommene Überraschung" gewesen. "Wir hoffen, davon noch viele mehr zu sehen, aber ich denke, es ist noch ein weiter Weg". Konjunkturaktien werden mit dieser Aussage etwas leichter erwartet, so Marktteilnehmer. Denn hier habe man eine sofortige V-Erholung eingepreist und wolle nichts von einem "langen Weg" hören.

Rückblick: Im Handel war von einem abwartenden Handel im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank die Rede. Insgesamt sei die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen nach der massiven Rally und dem nüchternen Ausblick der OECD gestiegen. Meldungen, dass Just Eat Takeaway kurz vor der Übernahme von Grubhub steht, kamen an der Börse nicht gut an. Die Aktie nahm Kurs nach unten auf und schloss 13,3 Prozent tiefer. Analysten verweisen auf die nur geringen Synergien bei einem Kauf. Unter Europas Blue Chips zogen Inditex nach ihren Quartalszahlen um 1,9 Prozent an. Positiv wertete die Royal Bank of Canada, dass der Online-Umsatz hoch gewesen sei und sich beschleunige.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Vor Beginn des Tarifgipfels gaben Lufthansa um 5,7 Prozent nach. "Da sollte angesichts der Coronakrise nicht noch eine neue Problemquelle entstehen", meinte ein Händler mit Blick auf die Tarifgespräche. Belastend wirkte auch eine Verkaufsempfehlung der Aktie durch die UBS. Continental fielen um 3,6 Prozent. Als Grund führten Händler einen Bericht der Wirtschaftswoche an, wonach der Autozulieferer wohl nicht um betriebsbedingte Kündigungen herumkommen werde. Der Autosektor wurde generell gemieden: So gaben BMW 0,9 Prozent nach, Daimler 0,4 Prozent und VW 1,6 Prozent. Nicht gut kam bei Washtec die Ankündigung der Dividendenaussetzung an. Die Aktien fielen 5,3 Prozent. Die Citi-Analysten empfehlen Shop Apotheke zum Kauf, der Kurs stieg daraufhin um 6,8 Prozent. Für Prosieben ging es deutlicher um 6,5 Prozent nach unten. Die Hauptversammlung habe nicht für zusätzliche Fantasie gesorgt, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler haben sich am Mittwochabend keine auffälligen Aktien im Geschäft mit deutschen Werten nach Börsenschluss geszeigt. Dass die RAG-Stiftung eine Schuldverschreibung im Volumen von 500 Milionen Euro platziert hatte, die in Aktien von Evonik wandelbar sind, ließ Anleger kalt. Evonik wurden mit dem Gesamtmarkt 0,5 Prozent leichter gestellt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Während Dow & Co weiter einbüßten, stiegen die Nasdaq-Indizes auf neue Allzeithochs und nahmen erstmals die Marke von 10.000 Punkten. Die Aussagen der US-Notenbank beflügelten die ohnehin schon hohe Volatilität im späten Geschäft zusätzlich - letztlich fielen die Kurse. Käufe in die Schwäche hinein seien ausgeblieben, daher sei das Geld in Wachstumswerte im Technologiesektor geflossen, hieß es. Amazon, Apple, Alphabet und Netflix stellten die Treiber an der Nasdaq. Die Fed hatte das extrem niedrige Leitzinsniveau bestätigt, zugleich aber verdeutlicht, dass Leitzinserhöhung auch 2021 nicht zu erwarten seien. Die Flutung der Märkte mit Geld blieb mindestens auf dem derzeitigen Niveau. Negativ wurden die Wirtschafts- und Zinsprognosen am Aktienmarkt gewertet, nachdem die Fed im März auf diese Projektionen verzichtet hatte. Die Ratsmitglieder projizierten einen tiefen Einbruch - gefolgt von einer trägen Erholung. Apple stiegen um weitere 2,6 Prozent. Im Handel setzte man darauf, dass der Technologiekonzern Prozessoren für seine Mac-Rechner im eigenen Haus fertigen wird. Microsoft gewannen 3,7 Prozent. Tesla stürmten um 9 Prozent nach oben und wurden erstmals über 1.000 Dollar gehandelt. CEO Elon Musk hatte angekündigt, mit dem Sattelschlepper Semi in die Serienproduktion gehen zu wollen. Johnson & Johnson kommt mit der Arbeit an einem Covid-19-Impfstoff schneller voran als geplant. Die Titel legten um 1,3 Prozent zu. Nach einer Abstufung durch JPM brachen United Airlines um 11,1 Prozent ein. Ein optimistischer Ausblick trieb die Lakeland-Aktie um 20,4 Prozent nach oben. Die Titel des insolventen Autovermieters Hertz Global brachen um knapp 40 Prozent ein. Die New Yorker Börse will die Papiere von den Kurszetteln streichen.

