Zalando hat nach einem besser als erwarteten zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr erhöht und sieht das bereinigten EBIT bei 250 bis 300 anstatt bei 100 bis 200 Millionen Euro. Der Umsatz soll um 15 bis 20 Prozent zulegen, das Bruttowarenvolumen (GMV) um 20 bis 25 Prozent - zuvor hatte der Online-Modehändler hier jeweils ein Plus von 10 bis 20 Prozent angepeilt. Die vorherige Prognose für 2020 hatte Zalando im Mai inklusive erwarteter Corona-Effekte ausgegeben, nachdem der Berliner MDAX-Konzern die ursprüngliche für 2020 am 30. März wegen der unwägbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie kassiert hatte. Mitte Juni hatte Zalando berichtet, dass man im zweiten Quartal aufgrund der starken Kundennachfrage für Online-Mode und des beschleunigten Ausbaus des Partnerprogramms Umsatz und Gewinn signifikant gesteigert und die Markterwartungen deutlich übertroffen habe.

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 2Q20 ggVj Zahl 2Q19

Umsatz 2.010 bis 2.050 2.005 +25% 9 1.597

EBIT bereinigt 200 bis 220 201 +98% 6 102

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Chinas Wirtschaft ist als erste große Volkswirtschaft nach dem Ausbruch des Coronavirus auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Quartal dabei noch stärker als von Ökonomen erwartet. Wie das nationale Statistikbüro mitteilte, kletterte das BIP gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal betrage das Wachstum 11,5 Prozent. Die Wirtschaft habe von den zahlreichen Stützungsmaßnahmen der Regierung profitiert. Ökonomem hatten im Vergleich zum Vorjahr mit einem Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent gerechnet. Zum Vorquartal wurde ein Zuwachs von knapp 10 Prozent erwartet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Termine:

07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q

07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Zwischenbericht 1Q

08:00 GB/Anglo American plc, Zwischenbericht 2Q

10:00 DE/Kion Group AG, Online-HV

10:00 DE/Südzucker AG, Online-HV

12:00 DE/Nordex SE, ao HV (virtuell)

12:30 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Munich Re, Ergebnis. 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten Juni

Arbeitslosengeldbezieher

PROGNOSE: +260.000 Personen

zuvor: +528.900 Personen

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,0%

zuvor: 3,9%

- EU

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Juni

PROGNOSE: +5,2% gg Vm

zuvor: +17,7% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +5,0% gg Vm

zuvor: +12,4% gg Vm

14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli

PROGNOSE: 20,0

zuvor: 27,5

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 1.250.000

zuvor: 1.314.000

16:00 Lagerbestände Mai

PROGNOSE: -2,3% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion 0,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2025

Auktion 0,60-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029

Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2035

Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2050

im Gesamtvolumen von 5 bis 6 Mrd EUR

10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 9,5 bis 11,0 Mrd EUR,

davon:

0,0-prozentige Anleihen mit Laufzeit März 2024

0,0-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2026

3,5-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2026

2,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023

im Volumen von 20 Mrd HUF

Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025

im Volumen von 35 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030

im Volumen von 15 Mrd HUF

11:50 FR/Auktion inflationsindexierter Anleihen im Gesamtvolumen von

500 Mio bis 1,0 Mrd EUR, davon

0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit März 2026

0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit März 2029

0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2047

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.845,50 -0,39

S&P-500-Future n.def. n.def.

S&P-500-Indikation 3.216,25 -0,46

Nasdaq-100-Indikation 10.618,00 -0,75

Nikkei-225 22.777,99 -0,73

Schanghai-Composite 3.314,03 -1,41

+/- Ticks

Bund -Future 176,15 9

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 12.930,98 1,84

DAX-Future 12.896,00 1,13

XDAX 12.910,11 1,11

MDAX 27.078,72 1,46

TecDAX 3.073,37 1,56

EuroStoxx50 3.378,21 1,71

Stoxx50 3.088,59 1,69

Dow-Jones 26.870,10 0,85

S&P-500-Index 3.226,56 0,91

Nasdaq-Comp. 10.550,49 0,59

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,06 -9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Mit weiteren Kursgewinnen rechnen Händler. Allerdings seien Index-Bewegungen derzeit nicht im Fokus, alle Augen seien auf Aktien rund um das Thema Coronavirus und Gegenmittel gerichtet. Daher dürfte sich die Kursrally der ehemaligen Verlierer wie Luftfahrt- und Reiseaktien weiter fortsetzen. Die Erwartung ist hoch, dass ein Durchbruch bei den Corona-Medikamenten kurz bevorsteht. Dazu steht die EZB-Sitzung mit ihrer Zinsentscheidung, aber vor allem Aussagen zum Anleihekaufprogramm im Fokus. Bei den Konjunkturdaten gab es dazu positive Nachrichten aus China. Hier stieg das BIP im zweiten Quartal und die Kapazitätsauslastung der Industrie wieder deutlich an.

RÜCKBLICK: Sehr fest - Die Zuversicht bezüglich eines baldigen Impfstoffs gegen Covid-19 sorgte für gute Laune. Dazu gesellten sich zumeist gute Quartalszahlen und starke Konjunkturdaten aus den USA. Neben den Hoffnungen auf weiter ausgedehnte Käufe von Wertpapieren durch die US-Notenbank setzte der Markt zudem auf den geplanten EU-Wiederaufbaufonds. Der Reise- und Freizeitsektor führte das Tableau mit plus 6,1 Prozent an. Carnival zogen um 11, Tui um fast 7 und Cineworld um fast 9 Prozent an. Auch die zyklischen Auto- und Chemieaktien waren gesucht. Bankaktien profitierten von starken Geschäftszahlen von Goldman Sachs. Atlantia haussierten um fast 27 Prozent, weil der Straßenbetreiber für den Einsturz der Brücke in Genua weniger zahlen muss als befürchtet. Burberry fielen um 5,6 Prozent nach einem Umsatzrückgang um 45 Prozent im ersten Geschäftsquartal.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Drägerwerk sprangen um über 11 Prozent nach oben, nachdem der Medizintechnikkonzern nach guten Geschäftszahlen den Ausblick stärker als erwartet erhöht hatte. Zooplus legten nach dem Zahlenausweis und Ausblick um 4 Prozent zu. Das neue EBITDA-Ziel liegt über den Markterwartungen. Hapag-Lloyd zogen um fast 4 Prozent nach Vorlage von Halbjahreszahlen an. Honoriert wurde vor allem der Ausblick. Carl Zeiss Meditec kletterten um 2,8 Prozent dank einer als gut bezeichneten Umsatzprognose. Varta stiegen um 5,4 Prozent nach einem kräftig erhöhten Kursziel durch Berenberg. Teamviewer verloren dagegen 7,4 Prozent. Das Unternehmen hatte eine Übernahme samt Kapitalerhöhung gemeldet.

XETRA-NACHBÖRSE

Zalando wurden zuletzt bei Lang & Schwarz 68,50 Euro gesehen, verglichen mit 64,68 Euro zum Xetra-Schluss. Der Online-Modehändler hatte nach einem besser als erwarteten zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr erhöht (Siehe Tagesthema). Der Laborausrüster Sartorius hatte seine Jahresprognose ebenfalls erhöht (s.u.) Sartorius wurden auf 318,90 gestellt, nach 311,00 Euro zum Xetra-Schluss. Auch für Wacker Neuson ging es nach oben auf zuletzt 15,09 Euro von 14,51 Euro. Der Hersteller von Geräten für die Bauindustrie hat im zweiten Quartal nach ersten Schätzungen besser abgeschnitten als erwartet (s.u.). SNP fielen dagegen zurück auf 47,42 Euro von 48,50. Das Unternehmen hatte eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren durchgeführt. German Startups Group (GSG) schossen um rund 30 Prozent nach oben auf rund 2,00 Euro. Das Unternehmen hat eine Fusion mit SGT Capital aus Singapur angekündigt. Die Modalitäten des Zusammenschlusses führen laut GSG zu einem Basisszenario, das GSG mit 2,92 Euro je Aktie bewertet. Im besten Fall sei der Wert bei 4,04 Euro anzusetzen.

USA / WALL STREET

