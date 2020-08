Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des "Summer Bank Holiday" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Veolia Environnement SA will dem Versorger Engie dessen Anteil von knapp 30 Prozent an dem Abfallentsorger Suez abkaufen. Engie hatte Ende Juli angekündigt, die Beteiligung an Suez auf den Prüfstand zu stellen. Mit der Transaktion würde ein französischer Champion im Bereich der ökologischen Transformation geschaffen, teilte der Infrastukturkonzern Veolia mit. Veolia hat Engie den Angaben zufolge ein festes Angebot über 15,50 Euro je Suez-Aktie unterbreitet, das bis Ende September gültig ist. Die Offerte beinhalte einen Aufschlag von 50 Prozent gegenüber dem Suez-Schlusskurs von 10,32 Euro am 30. Juli, dem Tag vor der Ankündigung Engies, die Suez-Beteiligung zu prüfen. Die Suez-Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 12,24 Euro und gab dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 7,69 Milliarden Euro. Sollte Engie das Kaufangebot für den Anteil von 29,9 Prozent akzeptieren, plant Veolia ein freiwilliges Übernahmeangebot für die verbleibenden Suez-Aktien. Der Vorschlag von Veolia beinhalte zudem die Zusage von Engie, ihre verbleibenden Beteiligung von 1,8 Prozent an Suez im Zuge der Übernahmeofferte anzudienen. Die Akquisition würde vom ersten Jahr an zum Gewinn beitragen, teilte Veolia weiter mit. Die Konzernverschuldung bliebe unter Kontrolle, sodass der Konzern sein Investmentgrade-Profil behalten könne. Veolia habe auch bereits kartellrechtlichen Probleme identifiziert, die eine solche Transaktion mit sich bringen würde, und diese seien begrenzt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1H

07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Isra Vision AG, Ergebnis 9 Monate

08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Evonik Industries AG, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

Fresenius SE & Co KGaA 0,84 EUR

+++++ INDEXÄNDERUNG +++++

Folgende Index-Änderungen werden zum Handelsbeginn wirksam:

DOW-JONES-INDEX

+ NEUAUFNAHME

- Amgen

- Salesforce

- Honeywell International

+ HERAUSNAHME

- Exxon Mobil

- Pfizer

- Raytheon

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise August (vorläufig)

HVPI

PROGNOSE: -0,7% gg Vj

zuvor: -0,7% gg Vj

- IT

11:00 Verbraucherpreise August (vorläufig)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,5% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/-0,4% gg Vj

- DE

14:00 Verbraucherpreise August (vorläufig)

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/ 0,0% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/-0,1% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,1% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/ 0,0% gg Vj

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.100,50 0,29

S&P-500-Indikation 3.523,25 0,33

Nasdaq-100-Indikation 12.071,50 0,56

Nikkei-225 23.255,13 1,63

Schanghai-Composite 3.427,54 0,70

+/- Ticks

Bund -Future 175,64 -1

Freitag:

INDEX Freitagsschluss +/- %

DAX 13.033,20 -0,48

DAX-Future 13.063,00 -0,05

XDAX 13.067,73 -0,02

MDAX 27.527,34 -0,53

TecDAX 3.109,49 -0,63

EuroStoxx50 3.315,54 -0,47

Stoxx50 2.976,34 -0,68

Dow-Jones 28.653,87 0,57

S&P-500-Index 3.508,01 0,67

Nasdaq-Comp. 11.695,63 0,60

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,65 +23

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem freundlichen Start in die neue Handelswoche rechnen Hänlder am Montag. Die frischen Konjunkturdaten aus China und Japan gäben weiter zuversichtliche Signale und New York sowie die globalen Börsen seien weiter auf Erholungskurs. Nur der Feiertag in Großbritannien dürfte noch höhere Gewinne verhindern, da hier wichtige Aktien aus dem Bank-, Pharma- und Minen-Sektor fehlten. "Richtige Sektorumschichtungen sind heute kaum möglich", meint ein Händler. Dazu hätten die Investoren immer noch den Strategieschwenk der US-Notenbank zu verdauen. Ihr neuer Inflationskurs sei aber auf jeden Fall bullisch für alle Risiko-Assets, da Marktteilnehmern nichts anderes mehr übrig bleibe, als dort zu investieren. Nur die Sektor-Gewinner und -Verlierer seien noch nicht klar auszumachen. Klar im Fokus stehen daher am Montag neue Inflationsdaten aus Ländern der EU, vor allem Deutschland und Italien. Mit massiven Kursgewinnen wird der Versorger-Sektor erwartet. Hier sorgt das überraschende Übernahmeangebot von Veolio für Suez für Furore. Dies kürfte die Konsolidierungsfantasie bei vielen Branchen-Mitgliedern wecken.

Rückblick: Der deutliche Strategieschwenk der Fed musste vom Markt verdaut werden. Lediglich für Banken- und Versicherungswerte wurde er positiv interpretiert. Beim Dollar verstärkte die Änderung die Tendenz zur Abwertung, was europäische Produkte verteuert. Die Aussicht auf steigende Metallpreise trieb den Rohstoffsektor um 0,7 Prozent. Gewinner der neuen Fed-Politik waren Finanzwerte: Der Bankensektor stellte mit 1,7 Prozent Plus den Tagessieger, der Branchenindex der Versicherer legte 0,6 Prozent zu. Die Branche profitierte von der Aussicht auf höhere Inflationsraten und damit einer Versteilerung der Zinskurve. Banken können dann kurzfristiges Geld billig aufnehmen und es langfristig zu höherem Zinssatz verleihen. Commerzbank stiegen um 2,7 Prozent, Münchener Rück um 1,7 Prozent. Unicredit legten um 3,5 Prozent und BNP Paribas um 3,6 Prozent zu. Weiter auf Erholungskurs gingen viele Aktien aus dem arg gebeutelten Reise- und Veranstaltungsbereich. Fraport legten 1,8 Prozent zu und CTS Eventim um 1,7 Prozent. Carnival stiegen um 3,5 Prozent und Cineworld um 4,9 Prozent. Norwegian Air brachen um 9,5 Prozent ein. Die Fluggesellschaft sah weiteren Kapitalbedarf.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Die Erwartung einer weiteren Dollarabwertung drückte den exportorientierten DAX. DAX-Neuling Delivery Hero setzten ihre Verluststrecke seit der Indexaufnahme fort und gaben um 0,9 Prozent nach. Hier hatte schon im Vorfeld die Aufnahmefantasie für kräftige Kursgewinne gesorgt. Bei Bayer drückte das sich Hinziehen der Vergleichsabschlüsse beim Unkrautvernichter Roundup in den USA auf die Stimmung, die Aktien gaben 2,7 Prozent nach. Deutsche Börse gaben 0,8 Prozent nach wegen einer Klage gegen unter anderem die Tochter Clearstream in den USA. Höhere optische Kursverluste wiesen Deutsche Post, FMC, Jungheinrich und Lanxess auf. Grund waren aber nur die Dividendenauszahlungen. Unter den Nebenwerten sprangen Fabasoft nach Quartalszahlen um fast 17 Prozent. Das Software-Unternehmen profitierte vom Trend zur Heimarbeit. Zudem stützte ein positiver Analystenkommentar.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem extrem ruhigen Geschäft sprach ein Händler von Lang & Schwarz. Es sei in der laufenden Woche generell recht still gewesen. "Das haben wir uns aber auch verdient", meinte er mit Blick auf die heftigen Umsätze, die es im aktuellen Jahr bereits gegeben habe.

USA / WALL STREET

Freundlich - Zunächst stützte nochmals die taubenhafte Rede von US-Notenbank-Präsident Jerome Powell vom Vortag. Später gesellten sich noch Aussagen von James Bullard hinzu, dem Präsidenten der Fed von St. Louis. Er konkretisierte die künftige Geldpolitik , indem er sagte, die Fed könne für "eine ganze Weile" eine Inflation von 2,5 Prozent tolerieren. Er erwarte ein Wirtschaftswachstum im dritten Quartal von 20 Prozent. Die Rezession sei vorüber, doch die Fed denke gegenwärtig nicht an Zinserhöhungen. Am Aktienmarkt stiegen die Aktien von HP nach starken Zahlen um 6,1 Prozent. Auch Workday gehört zu den Gewinnern der Coronavirus-Pandemie. Der Aktienkurs schoss nach Zahlen um 12,6 Prozent empor. Die Papiere von Ulta Beauty zogen um 5,8 Prozent an. Der Kosmetikeinzelhändler hat im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Coca-Cola teilte mit, wegen Stellenstreichungen vom dritten bis ins erste Quartal Kosten von 350 bis 550 Millionen Dollar zu haben. Die Aktie gewann 3,3 Prozent. Am Rentenmarkt kletterten die Notierungen trotz der positiven Stimmung am Aktienmarkt. Da keine Zinserhöhung in Sicht ist, steigt die Attraktivität der aktuellen US-Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 0,73 Prozent. Die Zinskurve versteilte sich insgesamt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:59 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1902 -0,05% 1,1908 1,1901 +6,1%

EUR/JPY 125,66 +0,06% 125,58 125,32 +3,1%

EUR/CHF 1,0759 -0,05% 1,0764 1,0759 -0,9%

EUR/GBP 0,8923 +0,05% 0,8919 0,8923 +5,4%

USD/JPY 105,51 +0,07% 105,45 105,31 -3,0%

GBP/USD 1,3338 -0,10% 1,3351 1,3338 +0,7%

USD/CNH 6,8519 -0,13% 6,8609 6,8630 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 11.666,51 0,573 11.600,01 11.543,00 +61,8%

