Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Labor Day" geschlossen.

Vonovia hat das Grundkapital im Schnellverfahren unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von rund 549 Millionen Euro auf rund 566 Millionen Euro aufgestockt. Die 17 Millionen neuen Aktien wurden bei institutionellen Anlegern zu je 59 Euro platziert. Der Emissionspreis lag damit 4 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag von 61,48 Euro. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung von gut 1 Milliarde Euro sollen für die Rückzahlung von im vierten Quartal 2020 fällig werdenden Schulden verwendet werden. Der darüber hinausgehende Emissionserlös soll für künftige Wachstumschancen verwendet werden.

Die neue Welle von Infektionen in den USA hat den konjunkturellen Aufschwung bisher nur verlangsamt, aber nicht gestoppt. Deshalb erwarten Ökonomen für August einen weiteren Stellenzuwachs am US-Arbeitsmarkt , der aber schwächer als im Juli ausfallen dürfte. Volkswirte prognostizieren einen Zuwachs von 1,3 Millionen Stellen, nachdem es im Juli ein Plus von 1,8 Millionen gegeben hatte. Selbst mit einem solchen Zuwachs wären aber immer noch weniger als die Hälfte der im März und April verlorenen 22 Millionen Stellen wieder entstanden. Die Arbeitslosenquote dürfte von 10,2 auf 9,8 Prozent sinken. Aus Sicht von HSBC waren die Signale zur Entwicklung des Arbeitsmarktes im August durchwachsen. Einerseits sank die Zahl der Erstanträge und die Zahl der bereits arbeitslos gemeldeten Personen, während sich die Wirtschaftsaktivität nach den strengen Abriegelungen belebte. Andererseits beurteilten die Haushalte die Lage am Arbeitsmarkt im August jedoch negativer, wie die Conference-Board-Umfrage ergab.

07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1H, Delbrück :

- DE

08:00 Auftragseingang Juli

saisonbereinigt

PROGNOSE: +5,0% gg Vm

zuvor: +27,9% gg Vm

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten August

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +1.321.000 gg Vm

zuvor: +1.763.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 9,8%

zuvor: 10,2%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: 0,00% gg Vm

zuvor: +0,24% gg Vm

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.991,50 -0,14

S&P-500-Indikation 3.452,00 -0,38

Nasdaq-100-Indikation 11.684,00 -0,97

Nikkei-225 23.199,29 -1,13

Schanghai-Composite 3.338,75 -1,37

+/- Ticks

Bund -Future 176,86 -4

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.057,77 -1,40

DAX-Future 13.010,00 -2,47

XDAX 13.011,08 -2,48

MDAX 27.222,64 -2,41

TecDAX 3.042,34 -4,16

EuroStoxx50 3.304,22 -1,01

Stoxx50 2.967,35 -1,26

Dow-Jones 28.292,73 -2,78

S&P-500-Index 3.455,06 -3,51

Nasdaq-Comp. 11.458,10 -4,96

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,90 +18

EUROPA

Ausblick: Mit schwächeren Kursen rechnen Händler am Freitag an Europas Börsen. Panik sei aber nach dem Einbruch der US-Börsen am Vortag nicht zu erwarten. Angesichts der exponentiellen Rally vor allem der US-Techwerte sei dies für längst überfällig gehalten worden. Dazu hatten Fundamentale und Technische Analysten gleichermaßen vor der Überbewertung der Aktien gewarnt. Insofern dürften nicht viele Marktteilnehmer überrascht worden sein, Fonds hätten zudem mit engen Stop-Marken agiert. Der DAX-Futures spiegelt derweil die entspannte Haltung wider und hält sich am Morgen stabil über der 13.000er-Marke. Im Fokus steht der US-Arbeitsmarktbericht für August. Die Anzahl neuer Stellen wird zwar steigend erwartet, dass Erholungsmomentum dürfte aber weiter nachlassen. Eine Wachstumsenttäuschung könne sich der Markt nicht leisten, so Thomas Altmann von QC Partners: "Der private ADP-Bericht ist recht enttäuschend ausgefallen. Sollte der offizielle Bericht heute ähnlich schwach ausfallen, könnte das die aktuelle Korrektur verschärfen".

Rückblick: Nachdem zunächst nach guten US-Vorgaben ein schwächerer Euro und die Erwartung der baldigen Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs die Kurse noch angetrieben hatten, kam mit der sehr schwachen Eröffnung an der Wall Street eine kalte Dusche. Die dortige scharfe Korrektur - besonders der Technologieaktien - zog auch die europäischen Börsen nach unten. Der Stoxx-Subindex Technologie verlor 3,8 Prozent. Für die Akltie des IT- und Softwareberaters Capgemini ging es aber gegen diese Tendenz um 0,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte seinen Jahresausblick mit positivem Unterton bestätigt. Aktien der Reisebranche legten gegen die Tendenz um 0,5 Prozent zu, laut Händlern gestützt von der Hoffnung auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff. Tui stiegen um 4,9, Fraport um 2,9 und Lufthansa um 4 Prozent. In London ging es für Carnival um 6,6 Prozent und in Paris für Air France-KLM um 3 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Besonders unter Druck gerieten mit der Korrektur an der Wall Street die Gewinner der Coronavirus-Krise. Unter ihnen fielen Teamviewer um 5,6, Draeger um 4,9, Hellofresh um 10,4 und Delivery Hero um 7,9 Prozent. Für Shop Apotheke ging es 11,7 Prozent nach unten. Die betreffenden Aktien seien nicht nur wegen Gewinnmitnahmen verkauft worden, sondern auch, weil die Anleger auf ein baldiges Ende der Pandemie setzten. Siemens Healthineers fielen um 5,1 Prozent auf 36,38 Euro nach einer Kapitalerhöhung. Sie wwar zu 36,40 Euro je Aktie durchgeführt worden. Den Bruttoerlös von 2,73 Milliarden will das Unternehmen in die Finanzierung der Varian-Übernahme stecken.

XETRA-NACHBÖRSE

Vonovia wurden nach der Kapitalerhöhung nachbörslich von Lang & Schwarz auf 59,08 Euro gestellt, rund 4 Prozent niedriger als zum Xetra-Schluss. Deutlich nach oben ging es für die Westwing-Aktie auf 18,00 Euro von 16,41 zum Xetra-Schluss. Der Online-Möbelhändler hatte wegen einer weiter starken Nachfrage den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Ausgeprägte Gewinnmitnahmen bescherten den US-Börsenindizes herbe Verluste. Warnungen vor zu hoch gelaufenen Bewertungen, einer abnehmenden Breite des Aufschwungs und dem schwierigen Börsenmonat September waren zwar schon länger zu hören, wurden aber in den Hintergrund gedrängt. Nun gab es eine erste scharfe Gegenbewegung. "Technologieaktien und auch der Gesamtmarkt haben seit Juni nicht einen wirklich schlechten Tag gehabt, deswegen ist das nur eine gesunde Verschnaufpause. Es ging noch nie immer nur in einer Linie nach oben....", kommentierte Esty Dwek, Marktstratege bei Natixis Investment Managers. Neben Gewinnmitnahmen versuchten einige Akteure weitere Auslöser für die Gegenbewegung zu finden. Zu hören war beispielsweise von Zweifeln, ob sich die streitenden Parteien im Kongress noch auf weitere, dringend benötigte Stützungsmaßnahmen in der Pandemie verständigen werden. Neue Konjunkturdaten spielten keine Rolle. Der S&P-500-Subindex Technologie-Hardware verlor 7,2 Prozent, der Subindex der Halbleiteraktien 6,2 Prozent. Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google büßten zwischen knapp 4 und 8 Prozent bei der Apple-Aktie ein. Microsoft kamen um 6,2 Prozent zurück. Bei Tesla, die nach dem Aktiensplit Anfang der Woche auf ein Rekordhoch knapp über 502 Dollar gestiegen waren, setzten sich die Gewinnmitnahmen den dritten Tag in Folge fort. Der Kurs fiel um 9,0 Prozent auf 407 Dollar. Das Papier litt auch unter der Ankündigung des Autobauers, sich Kapital zu beschaffen, indem er von Zeit zu Zeit eigene Aktien auf den Markt wirft. Daneben hat ein Großaktionär seinen Anteil an Tesla heruntergefahren.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1846 -0,04% 1,1851 1,1823 +5,6%

EUR/JPY 125,79 -0,02% 125,81 125,42 +3,2%

EUR/CHF 1,0776 -0,01% 1,0777 1,0767 -0,7%

EUR/GBP 0,8925 -0,01% 0,8926 0,8916 +5,5%

USD/JPY 106,19 +0,03% 106,16 106,12 -2,4%

GBP/USD 1,3274 -0,04% 1,3279 1,3256 +0,2%

USD/CNH 6,8449 -0,02% 6,8460 6,8455 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 10.274,01 -4,259 10.731,01 10.680,26 +42,5%

Am Devisenmarkt tat sich wenig. Der Dollar verteidigte weitgehend die kräftigen Gewinne der Vortage, die ein besser als gedacht ausgefallener Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe ausgelöst hatte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,00 41,37 -0,9% -0,37 -28,4%

Brent/ICE 43,67 44,07 -0,9% -0,40 -29,2%

