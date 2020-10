Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Covestro hat die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zu einem Preis von 43,85 Euro je Aktie platziert. Erwartet werde ein Bruttoemissionserlös von 447 Millionen Euro, teilte der Leverkusener DAX-Konzern mit. Platziert wurden 10.200.000 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern. Sie werden für 2020 dividendenberechtigt sein. Der Konzern will den erwarteten Nettoemissionserlös zur teilweisen Refinanzierung des Kaufpreises der angekündigten Übernahme des Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials (RFM) von Royal DSM nutzen. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am Donnerstag zum Handel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und am Freitag erstmals gehandelt werden. Covestro wird einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen. Der Spezialchemiekonzern hatte am Dienstag angekündigt, zur teilweisen Refinanzierung einer kürzlich angekündigten Übernahme das Kapital erhöhen und damit brutto etwa 450 Millionen Euro erlösen zu wollen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

METRO (18:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2019/20 (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj19/20 ggVj Zahl Gj18/19

Umsatz 26.051 -4% 5 27.082

Weitere Termine:

07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q

07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Industrieproduktion August

Eurozone

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/-7,4% gg Vj

zuvor: +4,1% gg Vm/-7,7% gg Vj

- US

14:30 Erzeugerpreise September

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 NO/Auktion 1,375-prozentiger Anleihen mit August 2030

im Volumen von 2 Mrd NOK

11:00 CH/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2039

(offenes Volumen)

11:00 GB/Auktion 0,875-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Oktober 2029

im Volumen von 2,5 Mrd GBP

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2050

im Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 PT/Auktion 2,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028

Auktion 4,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2037

im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.999,00 0,10

S&P-500-Indikation 3.522,00 0,31

Nasdaq-100-Indikation 12.143,00 0,44

Nikkei-225 23.613,79 0,05

Schanghai-Composite 3.337,37 -0,67

+/- Ticks

Bund -Future 175,09 -1

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.018,99 -0,91

DAX-Future 12.986,50 -1,21

XDAX 13.002,28 -1,20

MDAX 27.876,04 -1,00

TecDAX 3.196,17 -0,53

EuroStoxx50 3.279,19 -0,57

Stoxx50 2.963,48 -0,36

Dow-Jones 28.679,81 -0,55

S&P-500-Index 3.511,93 -0,63

Nasdaq-Comp. 11.863,90 -0,10

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,10 +27

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem Stabilisierungsansatz rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch an den europäischen Börsen. DAX & Co dürften gut behauptet in die Sitzung gehen, heißt es mit Blick auf den Future-Handel. Nach dem US-Handel verläuft auch der asiatische Handel nur mit geringen Abschlägen. Einerseits belastet die Corona-Pandemie mit den Rückschlägen bei den Impfstoffen die Stimmung, ebenso die Brexit-Unsicherheit und die Ungewissheit um die US-Wahlen. Andererseits setzen die Marktteilnehmer auf weitere geld- und fiskalpolitische Stimuli. So könnte die EZB mit Blick auf den jüngsten Preisrückgang in Deutschland schon im Dezember die Geldpolitik weiter lockern, heißt es. Impulse könnten zunächst weiter von der Berichtssaison ausgehen, am Mittag legen mit Bank of America, Goldman Sachs und Wells Fargo weitere US-Finanzkonzerne ihre Zwischenbilanzen vor.

Rückblick: "Aktuell nehmen einige Marktteilnehmer Geld vom Tisch", sagte ein Händler. Er verwies auf Risiken von den US-Präsidentschaftswahlen, dem Brexit oder den steigenden Corona-Infektionen. Belastet wurde die Stimmung auch von einem schwachen ZEW-Konjunkturindex. Und der IWF hat seine Konjunkturprognosen zwar leicht nach oben genommen, er rechnet aber immer noch mit einem starken Einbruch. Auf der Verliererseite ganz oben standen die Banken. Zwar haben die US-Banken JP Morgan und Citigroup die Berichtssaison mit guten Zahlen eröffnet, das konnte die europäischen Branchentitel aber nicht stützen. Der Stoxx-Index der europäischen Banken fiel um 2,7 Prozent. Der Index dese Reise- und Freizeit-Sektors gab mit den steigenden Corona-Zahlen 1,3 Prozent ab. Auf der Gewinnerseite stand erneut der Telekommunikationssektor, der um weitere 0,4 Prozent anzog. Hier gewannen Orange 1,6 Prozent und Deutsche Telekom 0,3 Prozent. KPN zogen mit der Übernahmespekulation um weitere 0,6 Prozent an. Die Containerschifffahrt hat sich schneller erholt als erwartet. A.P. Moeller-Maersk AS hat deshalb ihre Gewinnprognose angehoben. Die Aktie konnte sich mit einem Minus von 0,2 Prozent relativ gut halten.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Im DAX stiegen Beiersdorf um 0,3 Prozent auf 99,18 Euro, nachdem das Brokerhaus Bernstein das Kursziel auf 120 Euro erhöht hat. Angeführt wurde die Gewinnerseite von Deutscher Post, deren Kurs um 0,4 Prozent stieg. Auf der Verliererseite ganz oben standen Bayer mit einem Minus von 3,5 Prozent auf 44,75 Euro. Barclays hat das Kursziel auf 50 von 75 Euro gesenkt. Deutsche Bank fielen um 0,9 Prozent. Der Großaktionär The Capital Group hat seine Beteiligung an dem Institut nahezu verdoppelt. Das half der Aktie aber nur vorübergehend ins Plus. Für Morphosys ging es um 5,4 Prozent nach unten. Dies ging nach Aussagen aus dem Handel auf eine Wandelanleihe zurück. Qiagen gaben um 4,7 Prozent nach, obwohl Qiagen den Umsatz bereinigt um 26 Prozent gesteigert hat. "Der Markt hat aber bereits mit guten Zahlen gerechnet", so ein Marktteilnehmer. Aixtron stiegen um 3,1 Prozent. "Verglichen mit anderen Unternehmen der Halbleiterindustrie sind Aixtron deutlich zurückgeblieben", sagte ein Marktteilnehmer. Evotec legten um weitere 4,8 Prozent zu auf 23,64 Euro. Die Citigroup hält die Aktie mit einem Kursziel von 28,50 Euro für kaufenswert. Gerresheimer hat nach profitablem Wachstum im Kerngeschäft den Jahresausblick bekräftigt. Hier hatten einige Marktteilnehmer jedoch mehr erhofft, die Aktie verlor 2,1 Prozent. Puma wiederum stiegen um 2,5 Prozent. Mit JP Morgan, Berenberg und der Baaderbank haben gleich drei Häuser ihre Kursziele erhöht. Ebenfalls von höheren Kurszielen profitierten Global Fashion mit einem Plus von 10,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Covestro wurden knapp höher gestellt, obwohl der Spezialchemiekonzern zur teilweisen Refinanzierung einer kürzlich angekündigten Übernahme das Kapital erhöht. Das Grundkapital soll um etwa 6 Prozent erhöht werden. Dass sich der Bund laut Wirtschaftswoche zeitweise an Thyssenkrupp beteiligen könnte, ließ Anleger ebenfalls kalt. Gespräche der Unternehmensführung mit der Bundesregierung über eine konkrete Staatsbeteiligung liefen, berichtete das Blatt. Die Titel reagierten gleichwohl nicht.

USA / WALL STREET

Leichter - Während Technologiewerte nur ganz knapp abgaben, verlor der breite Markt deutlicher. Da der Technologiesektor in der Corona-Krise als Gewinner gilt, sprach das Muster für ein Hochkochen der Corona-Sorgen. Dafür gab es auch handfeste Gründe, denn Johnson & Johnson (J&J) und Eli Lilly verschreckten Börsianer mit Hiobsbotschaften. J&J setzte eine Studie für einen Corona-Impfstoffkandidaten aus. Ebenfalls wegen Sicherheitsbedenken setzte Eli Lilly eine klinische Studie für ein Coronavirus-Mittel aus. Die Papiere büßten 2,3 bzw. 2,9 Prozent ein. Steigende Zahlen bei der Krankenhausbelegung in den USA mit Corona-Patienten ergänzten die Sorgen der Anleger. Die Geschäftsberichte der Großbanken JP Morgan und Citigroup wurden zunächst als überzeugend eingestuft, später fanden Händler immer mehr Kritikpunkte. Die Aktienkurs sanken um 1,6 bzw. 4,8 Prozent. Blackrock hatte die Erwartungen klar geschlagen, die Aktie kletterte um 3,9 Prozent. Im Technologiesektor fielen Apple gegen den Trend um 2,7 Prozent. Der Konzern hatte im Sitzungsverlauf sein neues 5G-fähiges iPhone präsentiert. Nicht zuletzt deshalb machte die Aktie am Vortag einen Satz um gut 6 Prozent nach oben, nun wurden Gewinne eingestrichen. Mit einem Kurssprung von 3,2 Prozent reagierte die Disney-Aktie auf die Nachricht über eine Umstrukturierung des Medienriesen.

Anleihen stießen nach ihrer Handelspause am montäglichen Kolumbus-Tag auf Kaufinteresse. Die Zehnjahresrendite fiel mit steigenden Notierungen um 5,4 Basispunkte auf 0,72 Prozent.

