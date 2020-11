Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

China und 14 weitere Staaten aus dem Asien-Pazifik-Raum haben ein wichtiges Freihandelsabkommen geschlossen. Die Umfassende Regionale Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) wurde am Sonntag bei einem Video-Gipfel der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean) in Hanoi unterzeichnet. Neben China und den zehn Asean-Staaten Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam gehören dem Abkommen auch Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland an. Damit entsteht eine der größten Freihandelszonen der Welt. In ihr leben mehr als zwei Milliarden Menschen, die etwa ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung erbringen. Die Verhandlungen über das Abkommen waren 2012 auf Betreiben Chinas aufgenommen worden. Es war ursprünglich als Gegengewicht zum Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP gedacht, aus dem sich die USA nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump zurückgezogen hatten. Nach jahrelangen "komplexen" Beratungen seien die Verhandlungen über RCEP nun offiziell abgeschlossen, gab der vietnamesische Regierungschef Nguyen Xuan Phuc in Hanoi bekannt. Das Abkommen gilt als wichtiger Erfolg für China, das seinen Einfluss in der Region ausweiten will und sich in einem erbitterten Handelskonflikt mit den USA befindet.

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 9 Monate, Grünwald

07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 9 Monate, Helsinki

08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury

14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Webcast mit CEO Diess zu mittelfristigen Investitionsplänen

- US

14:30 Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: 12,1

zuvor: 10,5

11:00 SK/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2028

im Volumen von 100 Mio EUR

Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030

im Volumen von 200 Mio EUR

Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2032

im Volumen von 100 Mio EUR

Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2047

im Volumen von 100 Mio EUR

11:00 DE/Kuponfestsetzung neue Schatzanweisung mit Laufzeit Dezember

2022

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.212,00 0,61

S&P-500-Indikation 3.619,25 0,91

Nasdaq-100-Indikation 12.046,00 0,78

Nikkei-225 25.906,93 2,05

Schanghai-Composite 3.338,00 0,84

+/- Ticks

Bund -Future 175,02 6

Freitag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.076,72 0,18

DAX-Future 13.117,50 1,07

XDAX 13.138,96 1,18

MDAX 28.512,96 0,63

TecDAX 3.040,37 0,42

EuroStoxx50 3.432,07 0,11

Stoxx50 3.051,50 -0,18

Dow-Jones 29.479,81 1,37

S&P-500-Index 3.585,15 1,36

Nasdaq-Comp. 11.829,29 1,02

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,92 -5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche im Plus erwartet. So stellt IG den DAX am Morgen bei 13.208 Punkten nach einem Schluss bei 13.077 Punkten am Freitag. Teilnehmer verweisen auf die guten die Vorgaben aus Asien, welche die Richtung vorgeben. Positiv für die Region wird gesehen, dass China und 14 weitere Staaten aus dem Asien-Pazifik-Raum nach jahrelangen Verhandlungen ein wichtiges Freihandelsabkommen geschlossen haben. Damit entsteht eine der größten Freihandelszonen der Welt. In ihr leben mehr als zwei Milliarden Menschen, die etwa ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung erbringen. Die Volkswirte der HSBC gehen davon aus, dass bereits 2030 schon 50 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung in dieser Region erwirtschaftet wird.

Rückblick: Nach einer hektischen Woche verlief der Handel in vergleichsweise ruhigen Bahnen. Die Aussicht auf die baldige Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffs haben die Märkte grundsätzlich gestützt, hieß es. Positiv wurde die Nachricht aufgenommen, dass Naturgy Energy Group SA seine 96-Prozent-Beteiligung an seiner chilenischen Tochtergesellschaft Compania General de Electricidad verkauft. Für den Wert ging es in Madrid um 7,8 Prozent nach oben. Die Aktie der britischen Baufirma Galliford haussierte um 26 Prozent. Das Baugeschäft läuft dem Unternehmen zufolge gut und das zweite Halbjahr 2020 sollte profitabel werden. In der Folge stellt das Unternehmen auch wieder eine Dividende in Aussicht.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Delivery Hero schlossen 6,5 Prozent tiefer. Hier belastete die Meldung des Essenlieferers, dass es mit der Expansion in Südkorea schwieriger wird als geplant. Die dortige Kartellbehörde verlangt die Veräußerung der südkoreanischen Tochtergesellschaft von Delivery Hero, Delivery Hero Korea "Yogiyo". Grundsätzlich zufrieden zeigte man sich im Handel mit Zahlen und Ausblick von Deutsche Wohnen. Nach anfänglichen Gewinnen schloss die Aktie 0,9 Prozent im Minus. Als sehr ordentlich wurden die Zahlen von Deutsche Euroshop (plus 8,4 Prozent) bezeichnet. Nach Zahlenvorlage ging es für Aumann um 1,9 Prozent nach oben. Der Umsatz brach um über 38 Prozent ein, positiv wurde an der Börse gesehen, dass in den ersten neun Monaten ein Verlust vermieden wurde. Klöckner & Co gewannen 4,2 Prozent, nachdem die Analysten von Metzler das Kursziel auf 10 nach zuvor 8,30 Euro nach oben geschraubt hatten.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die Aktie von Thyssenkrupp ging es im nachbörslichen Handel am Freitag gegen den positiven Trend leicht nach unten. Der Konzern sondiert Staatshilfen für sein notleidendes Stahlgeschäft, kann sich aber auch einen anderen Ausweg vorstellen. "Wir sind aktuell in Gesprächen mit der Bundesregierung und der Landesregierung. Aber wir haben bisher keine Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds beantragt", sagte die Vorstandsvorsitzende Martina Merz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,3 Prozent tiefer getaxt.

USA / WALL STREET

Erholung - Teilnehmer sprachen vor allem von einer Erholung von den Vortagesverlusten. Übergeordnet wurde das Sentiment von den weiter rasant steigenden Neuinfektionen belastet, vor allem die USA verzeichnen immer neue Rekordstände. Zusätzlichen Schwung verliehen die Gewinne bei Cisco und Disney, nach guten Quartalszahlen. Die Aktien gewannen 7,1 bzw 2,1 Prozent. Für etwas Erleichterung sorgte der Ausgang der US-Wahl , auch wenn sich dieser bereits länger abgezeichnet hatte. Die Euphorie wegen des von Biontech und Pfizer entwickelten hochwirksamen Impfstoffs hat nachgelassen, die zu Wochenbeginn den Dow-Jones-Index und den S&P-500 noch auf neue Rekordhochs geführt hatte. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Impfstoff für die breite Bevölkerung zur Verfügung steht. Applied Materials gewannen nach Zahlen 4,3 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1847 +0,08% 1,1838 1,1828 +5,6%

EUR/JPY 123,86 -0,03% 123,90 123,76 +1,6%

EUR/CHF 1,0808 +0,04% 1,0804 1,0799 -0,4%

EUR/GBP 0,8965 -0,10% 0,8974 0,8981 +5,9%

USD/JPY 104,55 -0,12% 104,67 104,64 -3,9%

GBP/USD 1,3215 +0,20% 1,3189 1,3171 -0,3%

USD/CNH 6,5729 -0,43% 6,6010 6,6116 -5,7%

Bitcoin

BTC/USD 16.217,13 1,708 15.944,76 16.064,50 +124,9%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro im späten US-Handel wenig verändert bei 1,1834 Dollar. Die Gemeinschaftswährung hat nur vorübergehend etwas von dem kräftigen Wirtschaftswachstum profitiert, das die Eurozone im dritten Quartal verzeichnete. Der Dollarindex reduzierte sich um 0,2 Prozent, belastet von den weiter stark steigenden Neuinfektionen in den USA.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,73 40,13 +1,5% 0,60 -27,8%

Brent/ICE 43,29 42,78 +1,2% 0,51 -29,5%

Die Ölpreise standen unter Druck, belastet von den am Donnerstag gemeldeten Daten zu den Rohölvorräten der USA. Diese waren überraschend deutlich gestiegen. Zudem schürten die steigenden Corona-Fallzahlen Befürchtungen, dass sich die Erholung der Wirtschaft länger hinziehen könnte und die Nachfrage nach Öl entsprechend lange niedrig bleiben werde. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 2,2 Prozent auf 40,22 Dollar, legte in der abgelaufenen Woche allerdings um mehr als 8 Prozent zu. Brent reduzierte sich um 1,9 Prozent auf 42,71 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.895,35 1.890,40 +0,3% +4,95 +24,9%

Silber (Spot) 24,86 24,66 +0,8% +0,20 +39,3%

Platin (Spot) 900,00 893,15 +0,8% +6,85 -6,7%

Kupfer-Future 3,25 3,18 +2,3% +0,07 +15,1%

Der Goldpreis kletterte um 0,5 Prozent auf 1.888 Dollar. Jedoch verzeichnete das Edelmetall den größten Wochenverlust seit Ende September. Teilnehmer begründeten den Anstieg mit dem schwachen Dollar. Im asiatischen Handel baut der Goldpreis seine Gewinne zu Wochenbeginn noch weiter aus und liegt nur noch knapp unter der Marke von 1.900 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

