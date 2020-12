Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die Corona-Beschränkungen in Deutschland sollen bis zum 10. Januar 2021 verlängert werden. "Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist, mit Ausnahme natürlich der Weihnachtsregelung", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Anschluss an den regulären Bund-Länder-Gipfel, der rund fünf Stunden dauerte und auch andere Themen umfasste. Am 4. Januar 2021 wollen sich Merkel und die Ministerpräsidenten wieder treffen. Merkel sicherte der Wirtschaft auch weitere Unterstützung zu. Entsprechend werden die Länder ihre Corona-Verordnungen vom 20. Dezember bis ins neue Jahr hinein verlängern. Ziel sei weiterhin, eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50 zu erreichen, erklärte Merkel. Bund und Länder wollen in Abstimmung mit der Ständigen Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts auch einen genaueren Plan für die Reihenfolge der Impfungen aufstellen. Dazu soll eine eigene Verordnung erlassen werden, sagte Merkel. Priorität sollen Mitarbeiter des Gesundheitswesens oder anderer exponierter Berufe wie Polizeibeamte sowie Ältere haben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

12:00 FI/Fortum Oyj, Capital Market Day (virtuell)

DIVIDENDENABSCHLAG

MAN SE 0,11 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-IT

09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes

Gewerbe November

PROGNOSE: 41,5

zuvor: 46,7

-FR

09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes

Gewerbe November (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 38,0

1. Veröff.: 38,0

zuvor: 46,5

-DE

09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes

Gewerbe November (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 46,2

1. Veröff.: 46,2

zuvor: 49,5

-EU

10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes

Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 41,3

1. Veröff.: 41,3

zuvor: 46,9

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 45,1

1. Veröff.: 45,1

zuvor: 50,0

11:00 Einzelhandelsumsatz Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -2,0% gg Vm

-GB

10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

November (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 45,8

1. Veröff.: 45,8

zuvor: 51,4

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 780.000

zuvor: 778.000

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 57,5

1. Veröff.: 57,7

zuvor: 56,9

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November

PROGNOSE: 55,9 Punkte

zuvor: 56,6 Punkte

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:50 FR/Auktion 5,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2032

Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2036

Auktion 4,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2041

Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2048

im Gesamtvolumen von 5,5 bis 6,5 Mrd EUR

12:30 HU/Auktion von 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit August 2023

im Volumen von 20 Mrd HUF

Auktion von 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion von 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 30 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.291,00 -0,04

S&P-500-Indikation 3.667,00 -0,16

Nasdaq-100-Indikation 12.478,50 0,13

Nikkei-225 26.809,37 0,03

Schanghai-Composite 3.437,25 -0,35

+/- Ticks

Bund -Future 174,62 6

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.313,24 -0,52

DAX-Future 13.296,50 -0,62

XDAX 13.301,05 -0,62

MDAX 29.242,44 -0,37

TecDAX 3.094,61 -0,69

EuroStoxx50 3.521,32 -0,11

Stoxx50 3.075,98 0,22

Dow-Jones 29.883,79 0,20

S&P-500-Index 3.669,01 0,18

Nasdaq-Comp. 12.349,37 -0,05

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,56 -2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Auf eine wenig veränderte Eröffnung an den europäischen Börsen stellen sich Marktteilnehmer am Donnerstag ein. Vom Umfeld kommen kaum Impulse: In Asien bewegen sich die Indizes ebenfalls nur wenig, und auch die Anleihenmärkte sowie die Rohstoff-Märkte haben sich wieder beruhigt. Im Blick steht damit weiterhin der Euro, der nun auch die Marke von 1,21 Dollar übersprungen hat und neue Zweieinhalbjahreshochs markiert, wenn auch mit weniger Dynamik als an den vergangenen Tagen. Einerseits bremst der Euro die Gewinnentwicklung in Europa. Andererseits gilt er als Zeichen für anhaltende US-Investitionen in der Eurozone. "Unter dem Strich ist eine langsame Euro-Aufwertung aber besser als eine zu schnelle", so ein Marktteilnehmer. Marktanalysten sehen als nächstes Ziel der Bewegung die Marke von 1,25 Dollar. Positiv gesehen wird am Morgen - sowohl für den Euro als auch für die Aktienmärkte - die in vielen europäischen Ländern rückläufige Zahl der Corona-Neuinfektionen. Impulse werden von weiteren europäischen Einkaufsmanager-Indizes und den VDMA-Auftragszahlen erwartet. Am Abend geraten dann die Index-Entscheidungen der Deutschen Börse in den Blick, hier dürfte Siemens Energy zum MDAX-Aufsteiger für den Abend des 18. Dezember gekürt werden.

Rückblick: Der Handel war von einem sehr ruhigen Geschäft gekennzeichnet. Etwas auf die Stimmung drückte die Stärke des Euro. Im Handel wird ein Anstieg auf bis zu 1,2500 Dollar nicht ausgeschlossen. Das Sentiment blieb insgesamt aber gut. "Die Risikobereitschaft ist stark gestiegen und bleibt hoch", sagte ein Marktteilnehmer. Rückschläge an den Börsen dürften weiter zum Einstieg genutzt werden, hieß es. Am Abend des 18. Dezember scheiden unter anderem Cancom aus dem Stoxx-600 aus. Die Aktien verloren 2,5 Prozent. Neu hinein kommen unter anderem Tui. Dem Eintritt von Siltronic wird keine Bedeutung beigemessen, weil der Kurs derzeit am Übernahmeversuch des Konzerns Globalwafers hängt. Siltronic-Papiere zeigten sich kaum verändert.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Mit einem kräftigen Minus von 5,7 Prozent auf 18,78 Euro zeigte sich die Nordex-Aktie nach der Kapitalerhöhung. Nordex hat am Dienstagabend knapp 10,7 Millionen Aktien zum Stückpreis von 18,90 Euro platziert. Die Commerzbank senkte die Aktie daraufhin auf "Hold". Tui verloren mit einem neuen Hilfspaket 6,3 Prozent. Das Unternehmen hat sich mit privaten Investoren, Banken und dem Bund auf ein Finanzierungspaket in Höhe von 1,8 Milliarden Euro geeinigt. Im Handel hieß es, dass ein neues Paket seit geraumer Zeit erwartet worden war. Dr. Hönle büßten nach schwächeren Geschäftszahlen 6,4 Prozent ein. Nach Kaufempfehlungen ging es für die Aktie der Deutschen Börse um 0,9 Prozent nach oben und für das RWE-Papier um 1,5 Prozent. Corestate standen weiterhin im Blick. Nach dem jüngsten Kursverfall hat der Aufsichtsrat nun Rene Parmantier zum neuen CEO berufen. Für das Papier ging es 0,6 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Morphosys-Aktie wurde von Lang & Schwarz nach dem Zulassungserfolg eines Lizenzpartners 3,8 Prozent höher gestellt. Baywa gaben 1,5 Prozent ab, nachdem eine Klage des Unternehmens auf Schadensersatz gegen einen Großhändler gescheitert war. Exasol sackten mit einer Kapitalerhöhung um 7 Prozent ab.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Nach neuen Rekordständen am Vortag hat sich die Wall Street auf Richtungssuche begeben. Verluste zum Handelsstart wurden weitgehend eliminiert, ohne dass dem Markt ein entscheidender Dreh ins Plus glückte. Im späten Handel stützte etwas der Fed-Konjunkturbericht Beige Book, der für einige Distrikte kein oder nur geringes Wachstum thematisierte. Dies verstärkte die Hoffnung auf weitere Lockerungsmaßnahmen der US-Notenbank bei ihrer Dezember-Sitzung.Pfizer und Biontech haben in Großbritannien die weltweit erste Zulassung für ihren Covid-19-Impfstoff erhalten. Pfizer und Biontech legten um 3,5 bzw. 6,2 Prozent zu. Moderna hatten am Vortag für ihren Impfstoff eine Zulassung in Europa und den USA beantragt. Die Aktie stieg 1,4 Prozent, obwohl der US-Pharmakonzern Merck seine Beteiligung an dem Unternehmen verkauft hat. Die Aktien von Merck & CO rückten 0,4 Prozent vor. Salesforce gaben 8,5 Prozent nach. Der Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen hat die geplante Übernahme des Kommunikationsdienstes Slack in einer milliardenschweren Transaktion bestätigt. Slack reduzierten sich um 2,6 Prozent. Hewlett Packard Enterprise (HPE) gewannen 2,9 Prozent. Das Informationstechnikunternehmen hatte Quartalszahlen vorgelegt, die besser als erwartet ausfielen.

Nach dem Abverkauf am Vortag gaben US-Anleihen nochmals nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg bei sinkenden Notierungen um 1,7 Basispunkte auf 0,94 Prozent. Teilnehmer sahen auch steigende Inflationserwartungen als Grund für die zulegenden Renditen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 03, 2020 01:33 ET (06:33 GMT)