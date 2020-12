Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ihre europäischen Mitgliedsstaaten angesichts einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien zu einer Verschärfung ihrer Corona-Maßnahmen aufgerufen. Außerhalb Großbritanniens wurden bisher elf Fälle der Virus-Mutation gemeldet, die deutlich ansteckender sein soll als das bisherige Virus - neun in Dänemark und je einer in den Niederlanden und Australien. Mehrere europäische Staaten kündigten an, die Flugverbindungen aus Großbritannien einzuschränken. Die britische Regierung verhängte in London und Südostengland eine Ausgangssperre. Ersten Erkenntnissen zufolge ist die neue Virus-Mutation "bis zu 70 Prozent ansteckender" als die bisher verbreitete Form, wie der britische Premierminister Boris Johnson sagte. Sie sei aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht tödlicher. Es gebe auch keine Hinweise, dass die Wirksamkeit von Impfstoffen durch den neuen Virus-Stamm beeinträchtigt werde, versicherte Johnson. Derweil haben zahlreiche Staaten in Europa und anderen Kontinenten Verkehrsverbindungen zu Großbritannien gekappt. In Deutschland ist seit Montag der Flugverkehr aus dem Vereinigten Königreich eingestellt. Frankreich stoppte für 48 Stunden den gesamten Personenverkehr aus dem Land. Die besonders in Südengland verbreitete Virus-Mutation wurde unterdessen erstmals auch bei einem Patienten in Italien festgestellt.

TAGESTHEMA II

Nach monatelangem Ringen haben sich die Parteien im US-Kongress auf ein neues gigantisches Hilfspaket geeinigt, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern. Dies teilten die Anführer von Republikanern und Demokraten in Senat und Repräsentantenhaus am Sonntag mit. Das Maßnahmenbündel hat ein Volumen von fast 900 Milliarden Dollar, wie der Republikanerchef im Senat, Mitch McConnell, sagte. Es soll am Montag von beiden Kammern verabschiedet werden. Das Paket enthalte "zielgerichtete" Maßnahmen für durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geratene Bürger, die schon "zu lange auf solche Hilfen gewartet hätten, sagte McConnell.

-US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November

-EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Dezember

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -18,2

zuvor: -17,6

Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:

MDAX

+ NEUAUFNAHME

- Siemens Energy

+ HERAUSNAHME

- Grenke

SDAX

+ NEUAUFNAHME

- Elringklinger

- Flatexdegiro

- Grenke

- Hensoldt

- Home24

- Verbio

- Westwing

+ HERAUSNAHME

- DMG Mori

- Dr. Hönle

- Leoni

- Secunet Security

- Tele Columbus

- Washtec

- Wüstenrot & Württembergische

STOXX-600

+ NEUAUFNAHME

- Allegro.eu (Polen)

- Countryside Properties (Großbritannien)

- Nordic Entertainment (Schweden)

- Sagax 'B' (Schweden)

- Scatec (Norwegen)

- Siltronic (Deutschland)

- THG Holdings (Großbritannien)

- Tui (Großbritannien)

+ HERAUSNAHME

- Cancom (Deutschland)

- Centamin (Großbritannien)

- H. Lundbeck (Dänemark)

- LPP (Polen)

- Moneysupermarket.com GB (Großbritannien)

- Network International Holdings (Großbritannien)

- Signature Aviation (Großbritannien)

- TP ICAP (Großbritannien)

S&P-500

+ NEUAUFNAHME

- Tesla

+ HERAUSNAHME

- Apartment Investment and Management

Keine Auktionen angekündigt.

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.500,00 -1,00

S&P-500-Indikation 3.714,00 -0,29

Nasdaq-100-Indikation 12.759,00 0,12

Nikkei-225 26.714,42 -0,18

Schanghai-Composite 3.413,00 0,53

+/- Ticks

Bund -Future 178,07 34

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.630,51 -0,27

DAX-Future 13.636,00 -0,34

XDAX 13.649,34 -0,33

MDAX 30.405,62 0,66

TecDAX 3.195,99 1,04

EuroStoxx50 3.545,74 -0,42

Stoxx50 3.096,29 -0,34

Dow-Jones 30.179,05 -0,41

S&P-500-Index 3.709,41 -0,35

Nasdaq-Comp. 12.755,64 -0,07

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 177,73

EUROPA

AUSBLICK: Die Virus-Mutation in Großbritannien dürfte am Montag erst einmal die Stimmung an den europäischen Börsen belasten. Die weitgehende Abriegelung der britischen Hauptinsel führt im Handel mit den europäischen Index-Futures bereits zu deutlichen Abgaben. "Die Insel wird isoliert", so Heino Ruland von Ruland Research. "Damit werden Lieferketten unterbrochen, und das belastet die Wirtschaft zusätzlich", sagt er. Aus technischer Sicht wächst damit die Gefahr einer so genannten Bullenfalle, also eines Fehlausbruchs auf der Oberseite. Sie könnte sich ausbilden, wenn der DAX unter das ehemalige Hoch bei 13.460 Punkten rutscht. "Sobald der DAX aber unter 13.460 zurückfällt und schließt, gerät er in ernsthafte Schwierigkeiten", heißt es in den Mußler-Briefen. "Dann entpuppt sich die Aufwärtsrallye der Vorwoche sogar als eine Art Farce". Dann gebe es Korrekturrisiken bis nahe an die 13.000er Marke. "An eine schnelle Wideraufnahme der Aufwärtsrallye ist dann auch nicht mehr zu denken, sondern allenfalls erst einmal an eine Zwischenerholung", so der technisch orientierte Börsenbrief.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Ein besserer ifo-Index stützte die Kurse nur kurzzeitig. Nach den jüngsten sehr starken Einkaufsmanagerindizes scheinen positive Daten bereits weitgehend eingepreist zu sein. Der Große Verfall von Futures und Optionen auf Börsen-Indizes und Aktien verlief derweil sehr ruhig. Der DAX stand im Tageshoch mit 13.774 Punkten nur wenige Zähler unter dem Allzeithoch von 13.795 Punkten. Nach Einschätzung aus dem Handel dürfte das Allzeithoch noch vor dem Jahreswechsel fallen. Philips kauft das US-Unternehmen Biotelemetry für 2,8 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg um 1,7 Prozent. Enel gaben 0,2 Prozent ab. Hier könnte der Verkauf der Beteiligung an Open Fiber bis zu 2,65 Milliarden Euro in die Kassen des Energieversorgers spülen. Der Medien-Konzern Vivendi will einen weiteren 10-Prozent-Anteil an Universal Music Group an ein Konsortium unter der Leitung von Chinas Tencent für rund 3 Milliarden Euro verkaufen. Vivendi zogen um 2,3 Prozent an.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - 1&1 Drillisch profitierten von einem günstig ausgefallenen weiteren Gutachten im Streit mit Telefonica Deutschland und legten um 3,4 Prozent zu. Danach waren Preiserhöhungen von Telefonica Deutschland ungerechtfertigt. Weitere Gutachten stehen hier aber noch aus. Der Kurs der 1&1-Mutter United Internet zog um 4,6 Prozent an. Telefonica Deutschland zeigten sich unbelastet und gewannen 1,8 Prozent. Mit dem großen Verfall standen auch Indexveränderungen im Fokus. Neu in den SDAX kommen Flatexdegiro, Hensoldt, Home24, Westwing, Verbio, Grenke und Elringklinger. Außerdem startet die Aktie von Siemens Energy in den MDAX durch. Dafür müssen Grenke den Weg in den SDAX antreten. Siemens Energy schlossen 2,1 Prozent im Plus. Tele Columbus, die den SDAX verlassen, gewannen 9,5 Prozent ohne echten fundamentalen Treiber.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach dem Rücksetzer im regulären Geschäft machten die Aktienkurse nachbörslich wieder etwas Boden gut. Positive Impulse kamen von der Wall Street, wo die Kurse ihre Verluste bis zum Handelsschluss verringerten. Die Adidas-Aktie zeigte sich indessen kaum verändert und damit unbeeindruckt von den Geschäftszahlen, die Wettbewerber Nike nach Börsenschluss in den USA vorgelegt hatte. K+S wurden am Abend gut 2 Prozent höher gestellt. Der Salz- und Düngemittelkonzern bringt sein Entsorgungsgeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Remondis-Tochter Remex ein. K+S erwartet in der Folge einen "nennenswerten" Buchgewinn und erhält bei Abschluss zudem einen Barmittelzufluss von 90 Millionen Euro vor Steuern.

USA / WALL STREET

