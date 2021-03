Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: Der Börsenhandel in Norwegen endet am Tag vor Gründonnerstag nach einer verkürzten Sitzung schon um 13.00 Uhr.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Uniper-Vorstandschef Andreas Schierenbeck und Finanzvorstand Sascha Bibert müssen den Versorger mit sofortiger Wirkung verlassen. Der Aufsichtsrat habe sich mit beiden Managern über ihr Ausscheiden aus dem Vorstand verständigt, teilte das Unternehmen mit. Neuer Vorstandsvorsitzender ist der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Klaus-Dieter Maubach. Tiina Tuomela, ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, übernimmt das Finanzressort. Sie werden ihr Amt als Mitglieder des Aufsichtsrats zum Ablauf der Hauptversammlung am 19. Mai 2021 niederlegen. Bis dahin sind sie mit sofortiger Wirkung in den Vorstand entsandt. Zu den Gründen für den Abschied von Schierenbeck und Bibert machte Uniper keine Angaben. Mehrheitseigentümer Fortum versandte aber separat eine Pressemitteilung, in der Fortum eine größere Integration des deutschen Unternehmens in den finnischen Konzern ankündigte. Das sei angesichts des harten Wettbewerbs erforderlich. In diesem Zusammenhang hätten die beiden bisherigen Uniper-Vorstände ihrem Ausscheiden zugestimmt. Anfang März hatte der Düsseldorfer Energieversorger interne Konflikte mit seinem finnischen Mehrheitseigner Fortum über die noch offene Dividendenpolitik in diesem Jahr zurückgewiesen. Zum neuen Aufsichtsratschef wurde nun Markus Rauramo ernannt, teilte Uniper mit. Angesichts des bevorstehenden Ausscheidens von Maubach und Tuomela würden der Hauptversammlung zwei neue Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Namen nannte Uniper noch nicht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Köln

07:00 DE/Voltabox AG, Jahresergebnis, Delbrück

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Jahresergebnis, Grünwald

07:40 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK), Dettingen

08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Gütersloh

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis, München

08:00 DE/Westwing Group AG, ausführliches Jahresergebnis, München

08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update, Bristol

23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo

Im Laufe des Tages:

- DE/Biontech SE, Ergebnis 4Q (14:00 Telefonkonferenz), Mainz

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Import-/Exportpreise Februar

Importpreise

PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+0,7% gg Vj

zuvor: +1,9% gg Vm/-1,2% gg Vj

14:00 Verbraucherpreise März (vorläufig)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+1,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen März

PROGNOSE: 90

zuvor: 91

- ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig)

HVPI

PROGNOSE: +0,9% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vj

- EU

11:00 Index Wirtschaftsstimmung März

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 96,0

zuvor: 93,4

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: 0,0

zuvor: -3,3

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -10,8

vorläufig: Vorabschätzung: -10,8

zuvor: -14,8

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens März

PROGNOSE: 96,8

zuvor: 91,3

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 IT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 3,5 bis 4 Mrd EUR

Auktion 0,60-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2031

im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR

Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 14.892,00 0,06

S&P-500-Indikation 3.971,25 -0,04

Nasdaq-100-Indikation 12.945,50 -0,24

Nikkei-225 29.406,36 0,07

Schanghai-Composite 3.450,28 0,44

+/- Ticks

Bund -Future 171,29 -26

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 14.817,72 0,47

DAX-Future 14.883,00 0,09

XDAX 14.872,18 0,09

MDAX 31.460,50 -0,43

TecDAX 3.368,64 -0,36

EuroStoxx50 3.882,87 0,42

Stoxx50 3.316,99 0,59

Dow-Jones 33.171,37 0,30

S&P-500-Index 3.971,09 -0,09

Nasdaq-Comp. 13.059,65 -0,60

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,55 -43

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit weiteren Kursgewinnen rechnen Händler am Dienstag an den internationalen Aktienbörsen. "Der neue DAX-Rekord gestern trotz der Belastung durch die Abverkäufe wegen Archegos war ein echtes Zeichen von Stärke", sagt ein Händler. Der Markt habe dies einfach abgeschüttelt. Da der DAX nur noch knapp unter 14.900 Punkten stehe, sei auch ein Anlauf auf die magische 15.000er-Marke vor Ostern denkbar: "Das sind weniger als ein Prozent Kursplus". Für Entlastung sorge der wieder passierbare Suez-Kanal. Der Markt warte aber besonders mit Spannung auf Details zu Joe Bidens Infrastrukturplänen, die am Mittwoch vorgelegt werden sollen. Diese Billionen-Dollar-Investitionen sollten der US-Wirtschaft eine Erholung erlauben. Dazu wird in den USA am Freitag ein starker Arbeitsmarktbericht erwartet, der die Überlegenheit der US-Impfkampagne gegenüber Europa demonstrieren dürfte. Die Renditen dürften dann jedoch weiter anziehen. Biden will fast alle Amerikaner bis Mittel April durchgeimpft haben. Am Dienstag stehen zudem wichtige Wirtschaftsdaten an.

Rückblick: Die Stimmung wurde gestützt von der Nachricht, dass das Containerschiff Ever Given im Suez-Kanal freigelegt und der Schiffsverkehr wieder aufgenommen wurde. Damit dürfte sich der Schiffsstau bald auflösen und die globalen Lieferketten wieder funktionieren. Händler sprachen zugleich von einem vorsichtigen Handel und verwiesen auf Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die dritte Corona-Welle mit deutlich härteren Maßnahmen bekämpfen will als die Ministerpräsidenten. Lockerungen scheinen dabei weiter entfernt als gedacht, eher könnte nach Ostern sogar ein neuer Lockdown drohen. Banken (-1%) standen unter Druck mit einer möglichen Hedgefonds-Pleite in den USA. Nach Nomura warnte auch die Credit Suisse Group vor erheblichen Belastungen: Credit Suisse fielen um 13,8 Prozent und UBS um 3,9 Prozent. In Spanien stiegen die Aktien des Telekombetreibers Euskaltel um 16 Prozent nach einem Gebot des Konkurrenten Masmovil. Telefonica verloren dagegen 3,7 Prozent - hier belastete vor allem die Aussicht auf verschärfte Konkurrenz im Sektor. Der Börsengang von Deliveroo vollzieht sich eher schleppend. Das Unternehmen senkte die Spanne für den Ausgabepreis und belastete auch das Sentiment für die Aktien der Wettbewerber. Delivery Hero gaben 2,5 Prozent nach, Just Eat Takeaway verloren 1,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX erreichte im Verlauf ein Rekordhoch. Tagesverlierer im Index waren Deutsche Bank (-3,3%). Die Aktie folgte schwachen Sektorvorgaben. Für die Commerzbank-Aktie ging es 1,4 Prozent nach unten. Eyemaxx brachen um 17,8 Prozent ein. Das Unternehmen hatte am Freitag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass sich die Veröffentlichung des Jahresabschlusses bis voraussichtlich in den Mai verzögern wird. Leoni (-4,5%) litten unter der Abstufung durch JP Morgan auf Underweight. Die Aktien der Deutschen Beteiligungs AG sprangen um 9,1 Prozent: Der Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 wurde nahezu verdoppelt.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Westwing-Aktie wurde 10,7 Prozent höher gestellt. Der Online-Möbelhändler hat einen außerordentlich starken Jahresbeginn verzeichnet. Das Unternehmen will 2021 stärker wachsen als am Markt erwartet. Uniper stiegen um 0,5 Prozent. Vorstandschef Andreas Schierenbeck und Finanzvorstand Sascha Bibert verlassen den Versorger mit sofortiger Wirkung. Neuer Vorstandsvorsitzender ist der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Klaus-Dieter Maubach. Tiina Tuomela, ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrats, übernimmt das Finanzressort. Telefonica Deutschland verbesserten sich um 0,5 Prozent. Im Streit von Telefonica Deutschland um die Entgelte will der unabhängige Sachverständige im zweiten Verfahren die Forderung von 1&1 Drillisch als unbegründet zurückweisen. Drillisch (-0,5%) hält das Ergebnis für nicht richtig. Codon stiegen um 0,7 Prozent. Das Unternehmen beruft für den 12. Mai eine außerordentliche Hauptversammlung ein, da ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Auch soll eine vereinfachte Kapitalherabsetzung im Verhältnis von 2 zu 1 vorgeschlagen werden. Im Anschluss soll eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden.

USA / WALL STREET

