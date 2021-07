Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Sports geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Rat der EZB wird bei seinen Beratungen mit der Umsetzung der neuen geldpolitischen Strategie beginnen. Während sich ein Teil der strategischen Änderungen nur nach und nach umsetzen lässt, dürften die Forward Guidance zu Zinsen und Anleihekäufen sowie die Sprache des geldpolitischen Statements sofort angepasst werden. Mit unmittelbaren Änderungen von Zinsen oder Anleihekäufen ist jedoch noch nicht zu rechnen. EZB-Präsidentin Lagarde kündigte nach der unerwartet früh beendeten Strategieprüfung an, dass die EZB die Ergebnisse der nächsten Ratssitzung in etwas abgewandelter Form präsentieren werde. Eine der Erkenntnisse, die die EZB aus ihren "Zuhör"-Events mitgenommen hat, ist, dass sie besser von der Öffentlichkeit verstanden werden muss. Marktteilnehmer, Analysten und Journalisten müssen sich also auf ein verändertes Statement einstellen, das nicht ohne weiteres mit dem vom 10. Juni vergleichbar sein wird. Eine Folge könnte sein, dass die EZB etwas taubenhafter als beabsichtigt klingt, weil sie sich möglichst deutlich ausdrücken will, um die Glaubwürdigkeit ihres Inflationsziels - glatt 2 Prozent anstelle von nahe, aber unter 2 Prozent - zu unterstreichen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q

06:50 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1H

06:50 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Vantage Towers AG, Zwischenbericht 1Q

08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Online-HV

12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 2Q

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

13:00 DE/Daimler AG, Investorentag zur Batteriestrategie

(14:15 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren;

15:15 Presse-Telefonkonferenz)

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q

Im Lauf des Tages:

- AT/Telekom Austria AG, ausführliches Ergebnis 2Q

- DE/About You Holding AG, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Progress-Werk Oberkirch AG, Ergebnis 1H

- DE/Brenntag SE, Ergebnis 2Q

- DE/MLP SE, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex Juli

PROGNOSE: 107

zuvor: 107

- EU

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

Einlagensatz

PROGNOSE: -0,50%

zuvor: -0,50%

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung)

PROGNOSE: -2,5

zuvor: -3,3

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 350.000

zuvor: 360.000

16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni

PROGNOSE: +2,2% gg Vm

zuvor: -0,9% gg Vm

16:00 Index der Frühindikatoren Juni

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.448,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.353,25 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.840,00 +0,1%

Nikkei-225 Feiertag

Schanghai-Composite 3.569,87 +0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 175,56 +10

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.422,50 1,36

DAX-Future 15.440,00 1,26

XDAX 15.453,76 1,25

MDAX 34.503,48 1,63

TecDAX 3.594,82 0,69

EuroStoxx50 4.026,68 1,78

Stoxx50 3.511,08 1,33

Dow-Jones 34.798,00 0,83

S&P-500-Index 4.358,69 0,82

Nasdaq-Comp. 14.631,95 0,92

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,46% -41

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten bleibt laut Marktteilnehmern zunächst einmal positiv. DAX und Euro-Stoxx-50 dürften die jüngsten Erholungsgewinne noch etwas ausbauen. "Sowohl aus den USA als auch aus Asien kommen überwiegend starke Vorlagen", meint ein Händler. Auch die Berichtssaison verlaufe überwiegend positiv. Für Verunsicherung sorge dagegen die Ausbreitung des Corona-Virus vor allem in Ländern, die ihre Restriktionen frühzeitig gestrichen hätten. Impulse werden nach wie vor von der Berichtssaison erwartet. Daneben steht die EZB-Sitzung im Blick: "Da sie die Geldpolitik nicht verändern wird, dürften von der Sitzung keine Impulse auf die Märkte ausgehen", so der Marktteilnehmer.

Rückblick: Sehr fest - Nach dem starken Rücksetzer vom Montag ging die Erholung auf breiter FRont weiter. Am stärksten legte der Subindex Reise und Freizeit zu mit 3,7 Prozent. ASML lagen nach starken Geschäftszahlen 3,1 Prozent vorne. Die Warnung vor Chipknappheit von Unternehmen wie Daimler fungierte zusätzlich als Kurstreiber. Bei Novartis handelten Anleger nach dem Motto "sell the facts": Obwohl der Pharmakonzern die Prognosen geschlagen hatte, fiel der Kurs um 0,7 Prozent. Sehr gut kamen die Zahlen von Nordea (+3,7%) an. Auch Julius (+2,2%) Bär reagierten positiv auf das Zahlenwerk. Der Stoxx-Banken-Index konnte sich mit einem Plus von 2,9 Prozent überdurchschnittlich verbessern. Next erhöhte die Prognose, der Kurs schoss um 7,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - An der Spitze im DAX lagen Siemens Energy, Deutsche Bank und MTU, die alle mehr als 4 Prozent zulegten. Zum Minus von SAP (-2,5%) nach den QUartalszahlen sagte ein Marktteilnehmer: "Der Kursrückgang dürfte übertrieben sein". Die Umsätze im vielbeachteten Cloudgeschäft fielen laut Jefferies ganz leicht unter der Marktschätzung. Daimler gingen 1,1 Prozent höher aus dem Tag. "Anscheinend setzen sich nun doch die positiven Stimmen durch", meinte ein Marktteilnehmer zu den endgültigen Zahlen. Software AG verloren 0,4 Prozent, obwohl auch hier von guten Quartalszahlen die Rede war. Ähnlich bei Sartorius (-3,6%). Die starken Zahlen seien so auch erwartet worden, hieß es. LPKF Laser fielen nach ihren Quartalszahlen um 3,3 Prozent. Baywa wiederum gewannen 4,3 Prozent, auf Steilflug schickte den Kurs eine Prognoseerhöhung. Pfeiffer Vacuum stiegen nach ihrem Zwischenbericht um 4,2 Prozent. GFT Technologies machten nach einer Prognoseerhöhung einen Satz um 16 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Stratec wurden bei Lang & Schwarz 3,2 Prozent höher gestellt. Umsatz und und Marge konnten im ersten Halbjahr kräftig gesteigert werden und Stratec ist nun optimistischer für das Wachstum im laufenden Jahr. Alstria Office wollte Berichte über ein mögliches Übernahmeangebot nicht kommentieren (s.u.). Nach einem Plus von über 9 Prozent im Xetra-Handel verlor der Kurs 2,3 Prozent.

USA - AKTIEN

Freundlich - Nach der Talfahrt zu Wochenbeginn ging die Erholung weiter. Zur sich wieder ausbreitenden Pandemie hieß es von Analysten, dass sie keine große Bedrohung für die wirtschaftliche Erholung darstellten. Die Berichtssaison gab bei Einzelwerten den Takt vor: Bislang haben laut Marktteulnehmern 85 Prozent der Unternehmen aus dem S&P-500, die Geschäftszahlen vorgelegt hatten, die Markterwartungen übertroffen. Mit der Erholung der Ölpreise führte der Energie-Sektorindex mit plus 3,5 Prozent die Branchenindizes an. Coca-Cola gewannen 2,3 Prozent, nachdem der Getränkeriese seine Umsatzprognose angehoben hatte. Auch Johnson & Johnson (+0,6%) hatte die Gewinnprognosen geschlagen und die Ziele erhöht. Ein kostspieliger Branchenvergleich um Schmerztabletten bremste die Aktie etwas. Verizon (+0,7%) hatte ebenfalls gute Geschäftszahlen vorgelegt. Netflix lieferte Geschäftszahlen mit Licht und Schatten. Die Aktie sank um 3,3 Prozent. Harley-Davidson konnte sowohl beim Umsatzwachstum als auch Gewinn die Erwartungen schlagen. Allerdings hielten die Lieferkettenprobleme an. Die Aktie verlor über 7 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,21 1,2 0,19 8,9

5 Jahre 0,74 5,5 0,68 37,7

7 Jahre 1,04 5,9 0,98 38,9

10 Jahre 1,29 6,9 1,22 37,4

30 Jahre 1,94 5,7 1,88 28,8

Die Renditen zogen wieder kräftig an, nachdem sie in den tagen zuvor auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar abgesackt waren. Sicherheit sei angesichts der wieder verbesserten Stimmung am Aktienmarkt weniger gefragt gewesen, hieß es. Auch nach dem Anstieg der zehnjährigen US-Rendite auf rund 1,30 Prozent sei die Realrendite noch immer klar negativ, betonten Marktteilnehmer.

