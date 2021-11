Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die Störung der Lieferketten sowie sinkende Konsumausgaben und Exporte haben im dritten Quartal zu einem Rückgang des japanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) geführt. Im Zeitraum von Juli bis September sank das BIP der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt um 0,8 Prozent, nach einem Anstieg von 0,4 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten im Konsens mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Auf annualisierter Basis schrumpfte die japanische Wirtschaft um 3 Prozent. Die Exporte gingen um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurück. Die privaten Ausgaben sanken um 1,1 Prozent, was einem deutlichen Rückgang der Autoverkäufe und der anhaltenden Schwäche im Dienstleistungssektor geschuldet war. Für viele japanische Städte galt für den größten Teil des Quartals pandemiebedingt der Katastrophenfall, weshalb für Reisen und Restaurantbesuche weniger ausgegeben wurde. Auch die Olympischen Sommerspiele gaben keinen Schub, weil die meisten Veranstaltungen ohne Zuschauer stattfanden. "Durch die extrem schlechten Ergebnisse des BIP im Zeitraum von Juli bis September steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Regierung ihr Stimuluspaket noch vergrößern wird", sagte Ökonom Takuji Aida von Okasan Securities. Premierminister Fumio Kishida hatte vergangene Woche ein Stimuluspaket angekündigt. Es wird ein Volumen von umgerechnet mehreren hundert Milliarden Dollar haben.

TALANX

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen für das dritte Quartal 2021 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20

Bruttoprämien 10.841 +9% 2 9.901

Kapitalanlageergebnis k.A. -- -- 1.274

EBIT 333 -39% 2 546

Ergebnis nach Steuern/Dritten 132 -32% 2 194

Ergebnis je Aktie 0,76 -1% 2 0,77

Combined Ratio* 99,8 -- 2 99,7

*Schaden-Rückversicherung

07:00 DE/Encavis AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Hamburg

07:30 DE/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q, Bessenbach

08:00 DE/Vantage Towers AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf

12:00 DE/RWE AG, Capital Markets Day mit Präsentation zur

künftigen Strategie; 15:00 PK, Essen

-US

14:30 Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: 22,0

zuvor: 19,8

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.087,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 4.681,50 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 16.231,00 +0,2%

Nikkei-225 29.776,80 +0,6%

Schanghai-Composite 3.533,38 -0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 171,13 +13

Freitag:

Schluss +/-

DAX 16.094,07 +0,1%

DAX-Future 16.086,00 +0,0%

XDAX 16.093,04 +0,0%

MDAX 35.869,05 -0,2%

TecDAX 3.899,84 +0,4%

EuroStoxx50 4.370,33 +0,3%

Stoxx50 3.766,78 -0,1%

Dow-Jones 36.100,31 +0,5%

S&P-500-Index 4.682,85 +0,7%

Nasdaq-Comp. 15.860,96 +1,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,00 +59

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen Wochenauftakt an den europäischen Börsen rechnen Händler am Morgen. Der DAX wird am Schlussstand vom Freitag bei knapp 16.100 Punkten erwartet. Damit setzt sich die Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau fort. Nennenswerte Impulse kommen weder aus Asien noch vom Umfeld. Positiv gewertet wird allerdings der weitere leichte Rückgang der Ölpreise. "Die Berichtssaison läuft nun aus, und damit drängen nun wieder andere Themen in den Vordergrund", heißt es in den Mußler-Briefen. Impulse könnten weiter von der Inflationsdiskussion kommen, aber auch von möglichen neuen Shutdowns.

Rückblick: Nach einem höheren Gewinn- und Umsatzplus als erwartet im Berichtsquartal schnellten Richemont um 10,9Prozent nach oben. Zur Kauflaune trug auch bei, dass Richemont den Ausstieg aus der nicht gut laufenden E-Commerce-Plattform Yoox Net-a-Porter (YNAP) sucht. Im Sog von Richemont legte die Swatch-Aktie um 4,9 Prozent ebenfalls stark zu. Auf der Verliererseite standen mit den steigenden Corona-Zahlen erneut die Reise- und Freizeitatien mit minus 0,9 Prozent. Der Index der Pharmatitel fiel um 0,5 Prozent. Händler verwiesen auf die Zahlen von Astrazeneca (-6,8%) zum dritten Quartal. Der Pharma-Konzern ist trotz eines Umsatzanstiegs in die Verlustzone gerutscht. Als überraschend gut wurden die Zahlen des Reifenherstellers Pirelli (+3,5%) bezeichnet.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Eine erneut geringe Dynamik im DAX reichte für den höchsten Schlussstand aller Zeiten sowie ein neues Allzeithoch bei 16.123 Punkten. Positiv aufgenommen wurden die Zahlen und vor allem der erneut leicht erhöhte Ausblick der Deutschen Telekom, der Kurs stieg um 2,0 Prozent. Noch stärker im DAX zeigten sich nur Merck (+4,4%) und Delivery Hero (+4,6%). Continental (+2,7%) profitierten von einem starken Zwischenbericht von Pirelli. Siemens gaben trotz vieler Kurszielerhöhungen über das derzeitige Niveau hinaus 1,8 Prozent ab. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen in der Nähe des Allzeithochs. "Sehr durchwachsen" lautete das Urteil zu den Zahlen von Knorr-Bremse (-4,0%). Der Umsatz konnte im dritten Quartal zwar zulegen, Sorgen machte aber der schwache Auftragseingang. Er fiel um 11,8 Prozent und damit sogar unter das Corona-geplagte Vorjahresquartal zurück.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem Kursplus von rund 2 Prozent reagierten Vantage Towers auf eine erhöhte Prognose für den Freien Cashflow. Einen rund 15-prozentigen Kursabsturz erlebten dagegen Secunet Security. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, im kommenden Jahr voraussichtlich nicht zu wachsen (s.u.)

USA - AKTIEN

Freundlich --Der Markt schüttelte nicht nur die unter der Woche gemeldeten hohen Preissteigerungsraten und damit verbundenen Sorgen vor höheren Zinsen ab, sondern auch das auf den niedrigsten Stand seit 2011 gesunkene US-Verbrauchervertrauen. Stattdessen hätten die Akteure auf die trotz der allgemeinen Lieferkettenprobleme starken Unternehmensergebnisse in der zu Ende gehenden Berichtssaison gesetzt, hieß es. Außerdem sei das hohe Preisniveau auch ein Ergebnis der starken Verbrauchernachfrage. Dass sich der Pharma- und Gesundheitskonzern Johnson & Johnson in zwei Unternehmen aufspalten will, bewegte den Kurs eher nur moderat (+1,2%). Blink Charging schossen um 12,7 Prozent nach oben. Bei dem Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge kam insbesondere die Umsatzentwicklung gut an. Die Gewinne brachten Börsianer aber auch in Zusammenhang mit dem verabschiedeten Infrastrukturpaket in den USA und dem fulminanten Börsengang des Elektrofahrzeugbauers Rivian. Die Rivian-Aktie legte weiter zu um 5,7 Prozent. Hewlett Packard Enterprise rutschten um 8,2 Prozent ab, nachdem Goldman Sachs eine Verkaufsempfehlung für die Aktie ausgesprochen hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,52 0,9 0,51 40,2

5 Jahre 1,23 1,2 1,22 87,2

7 Jahre 1,47 2,3 1,45 82,0

10 Jahre 1,57 2,2 1,55 65,7

30 Jahre 1,95 3,8 1,91 29,8

Nachdem das das Geschäft am Anleihemarkt Vortag feiertagsbedingt geruht hatte, setzte sich der Renditeanstieg mit den kursierenden Zinserhöhungserwartungen fort, am längeren Ende dabei stärker als am kurzen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juni 2022 war zuletzt auf 70 von zuvor 50 Prozent gestiegen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr., 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1457 +0,1% 1,1444 1,1449 -6,2%

EUR/JPY 130,47 +0,0% 130,42 130,41 +3,5%

EUR/CHF 1,0537 -0,1% 1,0853 1,0544 -2,5%

EUR/GBP 0,8529 -0,0% 0,8530 0,8538 -4,5%

USD/JPY 113,87 -0,1% 113,98 113,90 +10,3%

GBP/USD 1,3433 +0,1% 1,3417 1,3410 -1,7%

USD/CNH 6,3754 -0,1% 6,3792 6,3744 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 65.842,26 +2,0% 64.523,01 63.208,76 +126,7%

Am Devisenmarkt tat sich wenig, der Dollar verteidigte die jüngsten Gewinne.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,29 80,79 -0,6% -0,50 +68,4%

Brent/ICE 81,62 82,17 -0,7% -0,55 +61,3%

Die Ölpreise verzeichneten Einbußen von knapp 1 Prozent. Der jüngst deutlich gestiegene Dollar sowie die Sorgen vor einer sinkenden Nachfrage wurden als Bremsfaktoren genannt. Auch gebe es weiter die Spekulation, dass die USA ihre strategischen Ölreserven anzapfen könnten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.857,44 1.864,85 -0,4% -7,41 -2,1%

Silber (Spot) 25,05 25,32 -1,1% -0,27 -5,1%

Platin (Spot) 1.080,49 1.089,00 -0,8% -8,51 +0,9%

Kupfer-Future 4,44 4,45 -0,3% -0,01 +25,9%

