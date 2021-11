Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Der Immobilienkonzern Vonovia setzt die geplante Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von Deutsche Wohnen um und führt eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre durch. Das Volumen beträgt rund 8 Milliarden Euro. Vonovia will gut 201 Millionen neue Aktien ausgeben, wobei 20 bestehende Aktien der Gesellschaft zum Bezug von sieben neuen Aktien berechtigen. Der Bezugspreis soll bei 40,00 Euro je Aktie liegen. Die Vonovia-Aktie war am Freitag mit 55,72 Euro aus dem Handel gegangen. Der Erlös ist für die teilweise Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus dem Konsortialkreditvertrag für die Übernahme der Deutsche Wohnen vorgesehen. Die Zeichnungsfrist soll am 24. November beginnen und am 7. Dezember enden. Unmittelbar nach Ablauf der Zeichnungsfrist sollen die nicht gezeichneten Aktien auf dem Markt verkauft oder im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis platziert werden, der mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Das US-Beteiligungsunternehmen KKR bietet 10,8 Milliarden Euro für den Erwerb von Telecom Italia und will Italiens größtes Telekommunikationsunternehmen im Zuge des Angebots von der Börse nehmen. KKR hat ein vorläufiges unverbindliches Angebot in Höhe von 50,5 Cent je Aktie gemacht. Das entspricht einem Aufschlag von etwa 46 Prozent auf den Schlusskurs am Freitag. Der Verwaltungsrat von Telecom Italia bezeichnet das Angebot als "freundlich". Ein Angebot müsste sowohl vom Direktorium von Telecom Italia als auch von der italienischen Regierung abgesegnet werden. Der Übernahmeplan könnte auf den Widerstand der Vivendi SE stoßen, des größten Aktionärs der Telecom Italia. Die Aktien von Telecom Italia haben in den vergangenen sechs Monaten 22 Prozent an Wert verloren, in den vergangenen fünf Jahren etwa die Hälfte ihres Wertes.

07:00: NL/Prosus NV, Ergebnis 1H

23:59 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 3Q

Intesa Sanpaolo SpA 0,0721 EUR

14:30: Chicago Fed National Activity Index (CFNAI)

Oktober

16:00: Verkauf bestehender Häuser Oktober

PROGNOSE: -1,4% gg Vm

zuvor: +7,0% gg Vm

16:00: Index Verbrauchervertrauen Eurozone November

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -5,5

zuvor: -4,8

DAX-Future 16.193,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 4.707,25 +0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 16.617,25 +0,3%

Nikkei-225 29.774,11 +0,1%

Schanghai-Composite 3.581,69 +0,6%

Bund -Future 172,08 -26

DAX 16.159,97 -0,4%

DAX-Future 16.142,00 -0,6%

XDAX 16.146,56 -0,6%

MDAX 35.912,82 -0,2%

TecDAX 3.986,96 +0,5%

EuroStoxx50 4.356,47 -0,6%

Stoxx50 3.772,78 -0,3%

Dow-Jones 35.601,98 -0,7%

S&P-500-Index 4.697,96 -0,1%

Nasdaq-Comp. 16.057,44 +0,4%

Bund-Future 172,34 +105

Ausblick: Nach den Gewinnmitnahmen vom Freitag wird der europäische Aktienmarkt zum Wochenauftakt schon wieder auf Erholungskurs erwartet. Günstige Vorgaben kommen aus Seoul und aus Shanghai, dort ziehen die Kurse vergleichsweise deutlich an, in Seoul insbesondere im Technologiesegment, wie schon zuletzt auch an der Wall Street zu beobachten. "Daneben dürfte aber auch das Umfeld die Kurse treiben", so der Händler mit Blick auf den festen Dollar und die Rohstoffpreise. Der Euro handelt zum Dollar nahe den jüngsten Jahrestiefs, und die Ölpreise sowie viele Metallpreise liegen weiter auf Korrekturkurs. Impulse könnten am Nachmittag vom Verbrauchervertrauen der Eurozone und von Daten vom US-Immobilienmarkt kommen.

Rückblick: Leichter - Mit den Meldungen über schärfere Maßnahmen gegen die sich ausweitende Corona-Pandemie dominierten Verkäufe. In Wien ging es aber steil um 3 Prozent nach unten, weil Österreich einen landesweiten Lockdown verhängt hatte. Für Zurückhaltung sorgte auch der weiter hohe Preisauftrieb, abzulesen an den deutschen Erzeugerpreisen. Anleger traten die Flucht in den Anleihemarkt an, was die Renditen nach unten trieb - eine für den Bankensektor ungünstige Entwicklung. Der Bankensektor verlor 2,3 Prozent. Der Tourismussektor gab um 1,6 Prozent nach. Am Erdölmarkt gerieten die Preise mit Konjunktur- und Nachfragesorgen ins Rutschen, der Sektor der Öl- und Gaswerte stellte mit minus 2,5 Prozent das Schlusslicht. Mit Blick auf die hohen Infektionszahlen zählten Aktien potenzieller Pandemie-Profiteure zu den Gewinnern. Für Ocado ging es um 6,8 Prozent nach oben mit Spekulationen über Kaufinteresse von Marks & Spencer. Kingfisher büßten nach dem Zwischenbericht des Einzelhändlers 4,4 Prozent ein.

Etwas leichter - Mit Blick auf das Coronageschehen in Deutschland gehörten Aktien aus dem sogenannten Corona-Basket zu den Gewinnern: so legten im DAX Hellofresh um 3,4 zu, Sartorius um 2,2, Delivery Hero um 1,3 und Zalando um 4,1 Prozent zu. Die Deutsche Telekom (-1,4%) sucht weiter nach einer Option für das Funkturmgeschäft. Weil sich das Geschäft positiv entwickele, sei ein Teilverkauf um jeden Preis allerdings nicht zu erwarten, hieß es.

In einem etwas schwächeren Gesamtmarkt fielen bei Thyssenkrupp (-1%) Gewinnmitnahmen auf, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Unternehmensmeldungen sorgten nicht für Bewegung. Dies galt sowohl für einen Auftrag, den Airbus erhalten hatte als auch die Personalie der Deutschen Bank. Dort soll Alexander Wynaendts neuer Aufsichtsratsvorsitzender werden.

Uneinheitlich - Während sich bei den Technologiewerten Aufschläge zeigten, lag der Dow im Minus, belastet unter anderem von der Boeing-Aktie. Boeing sackten um 5,8 Prozent ab. Der Flugzeughersteller hat die Produktion des 787 Dreamliner offenbar noch weiter zurückgefahren, während er Mängel behebt. Angesichts der neuen Corona-Beschränkungen in vielen Teilen der Welt sprachen Händler von einem Wiederaufleben des Corona-Handels, bei dem vor allem Technologietitel gefragt sind. Für Applied Materials ging es um 5,5 Prozent südwärts, für Workday um 4,2 Prozent. Applied Materials verfehlte wegen Problemen in der Lieferkette trotz deutlicher Gewinne und Umsätze die Analystenerwartungen. Bei Workday war gut dem Markt nicht gut genug, denn hier übertrafen die Geschäftszahlen die Markterwartungen. Bei der Softwareaktie Intuit wurden klar über den Erwartungen ausgefallene Gewinn- und Umsatzzahlen mit einem Plus von 10,1 Prozent honoriert.

2 Jahre 0,51 0,9 0,50 39,2

5 Jahre 1,21 -0,8 1,22 85,4

7 Jahre 1,44 -3,1 1,47 79,2

10 Jahre 1,54 -5,0 1,59 62,0

30 Jahre 1,90 -6,8 1,97 25,6

US-Anleihen waren mit der Suche der Anleger nach Sicherheit gefragt. Die Renditen kamen in der Folge stark unter Druck. Die Zehnjahresrendite fiel um 5 Basispunkte. Am kürzeren Ende tat sich erneut deutlich weniger.

EUR/USD 1,1274 -0,1% 1,1286 1,1318 -7,7%

EUR/JPY 128,71 +0,0% 128,70 128,79 +2,1%

EUR/CHF 1,0478 -0,1% 1,0764 1,0481 -3,1%

EUR/GBP 0,8388 -0,1% 0,8393 0,8403 -6,1%

USD/JPY 114,15 +0,1% 114,03 113,79 +10,5%

GBP/USD 1,3441 -0,0% 1,3446 1,3469 -1,6%

USD/CNH 6,3835 -0,1% 6,3890 6,3859 -1,8%

BTC/USD 57.317,01 -3,1% 59.123,01 58.000,51 +97,3%

Der Dollar zog auf breiter Frontklar an, der Dollarindex legte um 0,5 Prozent zu. Hintergrund waren Fluchtbewegungen in vermeintlich "sichere" Häfen, zu denen neben dem Yen auch der Greenback zählt, vor dem Hintergrund der nicht in den Griff zu bekommenden Corona-Pandemie. Auch der japanische Yen zog an.

WTI/Nymex 75,83 75,94 -0,1% -0,11 +59,7%

Brent/ICE 78,54 78,89 -0,4% -0,35 +55,4%

Die Schlagzeilen aus vielen Regionen der Welt über drastische Verschärfungen der Corona-Maßnahmen schürten auch am Erdölmarkt Konjunktur- und damit Nachfragesorgen - die Preise fielen massiv um über 3 Prozent. Auch die anhaltenden Diskussionen um ein mögliches Anzapfung von Reserven in den USA und anderen Ländern drückte die Preise.

Gold (Spot) 1.845,52 1.845,74 -0,0% -0,22 -2,8%

Silber (Spot) 24,72 24,62 +0,4% +0,10 -6,3%

Platin (Spot) 1.036,80 1.034,18 +0,3% +2,62 -3,1%

Kupfer-Future 4,37 4,41 -0,9% -0,04 +24,0%

Auf den Goldpreis drückte der feste Dollar, er verlor 0,6 Prozent.

