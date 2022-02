Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Sanktionen gegen Russland sind am Wochenende noch einmal deutlich verstärkt worden. So haben die westlichen Verbündeten russische Banken wegen der andauernden russischen militärischen Angriffe auf die Ukraine vom Swift-Zahlungssystem ausgeschlossen. Außerdem wurden weitere weitreichende Finanzsanktionen gegen Russland beschlossen, die neben der russischen Zentralbank auch reiche Russen betreffen. Sollte Russland die Angriffe gegen die Ukraine nicht beenden, sei man zu weiteren Maßnahmen bereit. Zudem wurde beschlossen, die Möglichkeiten der russischen Zentralbank weiter einzuschränken, mit internationalen Finanzgeschäften den Kurs des russischen Rubels zu stützen. Darüber hinaus vereinbarten die Verbündeten Sanktionen gegen Individuen und Einrichtungen in Russland und andernorts, die den Krieg gegen die Ukraine unterstützen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat als Reaktion die "Abschreckungskräfte" des Landes in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die sogenannten Abschreckungskräfte können auch Atomwaffen umfassen. Derweil hat sich die Ukraine zu Verhandlungen mit Russland bereit erklärt. Wie das ukrainische Präsidialamt am Sonntag mitteilte, hat Kiew auf Vermittlung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zugestimmt, eine russische Delegation in der Nähe von Tschernobyl zu treffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er werde "versuchen", mit Russland zu verhandeln, glaube aber nicht zu sehr an einen Erfolg. Zudem wird gesamte EU-Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt, sagte EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen am Sonntag. Außerdem werden die russischen Staatssender RT und Sputnik in der EU verboten, gegen Belarus werden demnach weitere Exportverbote verhängt. Die G7-Staaten haben mit weiteren Strafmaßnahmen gegen Russland gedroht, falls dieses seine Armee nicht aus der Ukraine abzieht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis, Wien

07:30 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg

07:45 DE/Baywa AG, Jahresergebnis, München

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre-close Trading update

13:30 GB/Glaxosmithkline plc, Kapitalmarkttag (virtuell) der

Sparte Consumer Healthcare

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Morphosys AG, Jahresergebnis

- Schaltbau Holding AG, Jahresergebnis

- Medios AG, Jahresergebnis

- Bauer AG, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-CH

09:00 BIP 4Q

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+3,7% gg Vj

3. Quartal: +1,7% gg Vq/+4,1% gg Vj

-ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig)

HVPI

PROGNOSE: +6,7% gg Vj

zuvor: +6,2% gg Vj

-US

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar

PROGNOSE: 63,4

zuvor: 65,2

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.070,00 -3,9%

E-Mini-Future S&P-500 4.288,00 -2,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.859,50 -2,3%

Nikkei-225 26.526,82 +0,2%

Schanghai-Composite 3.455,01 +0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 167,08 +90

Freitag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.567,23 +3,7%

DAX-Future 14.645,00 +2,4%

XDAX 14.653,84 +2,4%

MDAX 31.800,31 +3,7%

TecDAX 3.190,90 +3,2%

EuroStoxx50 3.970,69 +3,7%

Stoxx50 3.661,24 +3,4%

Dow-Jones 34.058,75 +2,5%

S&P-500-Index 4.384,65 +2,2%

Nasdaq-Comp. 13.694,62 +1,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 166,18 -48

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach der Erholung am Freitag werden die Börsen in Europa zum Start in die neue Woche erneut mit einem kräftigen Rücksetzer erwartet. Risk-Off ist das Thema der Stunde, der DAX wird am Morgen knapp über der 14.000er-Marke erwartet, nach einem Schlussstand von 14.567 Punkten am Freitag. Der Bund-Future schießt im frühen Handel nach oben. Grund ist vor allem, dass nun die erwartet harten Sanktionen gegenüber Russland beschlossen wurden. Auch wenn die Sanktionen nicht unverzüglich wirken, hat Russland mit einer erhöhten Alarmbereitschaft seiner Streitkräfte reagiert. Darüber hinaus kann niemand ausschließen, dass es zu Störungen der Energieversorgung aus Russland kommt, heißt es am Morgen von Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege bei der Deutschen Bank. Ein weiterer Anstieg der Energiepreise würde aber nicht nur die Inflation anschieben, sondern auch die Konjunktur belasten, besonders in Europa.

Rückblick: Nach dem Einbruch am Vortag in Folge des Schocks auf die Invasion Russlands in der Ukraine kehrten zum Wochenausklang die Käufer an die Börse zurück. An der Börse wird der Krieg zwischen Russland und der Ukraine als regionaler Konflikt eingestuft. Zudem keimt die Hoffnung, dass sich beide Parteien schon bald an einen Tisch setzen könnten. Mut schöpften Anleger aus den bislang bekannt gewordenen Details der Russland-Sanktionen. Diese seien trotz aller Beteuerungen der Politik nicht übermäßig hart ausgefallen, hieß es. Gesucht waren Versorger-Aktien. für den Sektor ging es um 4,7 Prozent nach oben. Hier wird mit verstärkten Investitionen in den Bereich Erneuerbare Energien gerechnet.

DAX/MDAX/TECDAX

Kräftige Erholung - Anleger setzten drauf, dass in den Bereichen Erneuerbare Energien und Verteidigung künftig stärker investiert wird. Davon profitierten RWE (+6,1%), Rheinmetall (+7%) und Hensoldt (+5,1%). Porsche (+3,8%) und Volkswagen (+5,2%) gehörten erneut zu den Gewinnern im DAX. Hintergrund sind die sich konkretisierenden Hinweise auf einen Börsengang der Porsche AG. Zudem gab es Quartalszahlen von BASF, die Aktie verlor 1,0 Prozent. Diese fielen zwar auf der Umsatzseite über den Erwartungen aus, lagen auf der Ergebnisseite aber durchgängig darunter. Belastend scheinen steigende Energie- und Rohstoffkosten gewirkt zu haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die breite Erholung der Aktienkurse hat sich am Freitag auch im nachbörslichen Handel fortgesetzt. Wie meist vor dem Wochenende war die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite dünn. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden in der ersten und zweiten Reihe des Aktienmarkts nicht beobachtet. In der dritten Reihe legten Petro Welt Technologies am Abend um 14 Prozent zu. Wie das In Österreich ansässige Unternehmen mitteilte, hat Joma Industrial Corp ihre Beteiligung an Petro Welt auf über 90 Prozent aufgestockt und prüft nun einen Squeeze Out der Minderheitsaktionäre.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die Hoffnung auf eine mögliche Lösung im Ukraine-Krieg hat an der Wall Street zum Wochenausklang die Kurse nach oben getrieben. Ferner fielen die veröffentlichten US-Konjunkturdaten überzeugend aus. So erhöhte sich der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Januar doppelt so stark wie erwartet. Auch die persönlichen Ausgaben und Einkommen für Januar fielen besser aus als von den Ökonomen prognostiziert. Der Index der Verbraucherstimmung Uni Michigan für Februar lag in zweiter Lesung ebenfalls über den Erwartungen. Bei den Einzelwerten verlor die Aktie von Intuit 2,0 Prozent. Der Ausblick des Software-Unternehmens für das Gesamtjahr lag leicht unter den Erwartungen der Analysten. Dagegen hat das Unternehmen im zweiten Geschäftsquartal die kürzlich revidierte Umsatzprognose übertroffen. Die Aktien von Beyond Meat stürzten um 9,2 Prozent ab, nachdem das Unternehmen über einen unerwartet hohen Quartalsverlust berichtet hatte. Ein enttäuschender Ausblick ließ die Aktie von Foot Locker um rund 30 Prozent einbrechen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,56 -2,0 1,58 83,4

5 Jahre 1,86 -0,3 1,87 60,2

7 Jahre 1,96 +0,7 1,95 51,7

10 Jahre 1,97 -0,2 1,97 45,7

30 Jahre 2,27 -0,9 2,28 37,1

Staatsanleihen wurden angesichts der starken Aktienmärkte links liegen gelassen. Die Zehnjahresrendite stieg um rund 1 Basispunkt auf 1,98 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1161 +0,1% 1,1152 1,1243 -1,8%

EUR/JPY 128,93 +0,1% 128,84 129,95 -1,5%

EUR/CHF 1,0332 -0,1% 1,0790 1,0435 -0,4%

EUR/GBP 0,8354 -0,1% 0,8359 0,8385 -0,6%

USD/JPY 115,52 -0,0% 115,55 115,60 +0,4%

GBP/USD 1,3361 +0,2% 1,3341 1,3408 -1,3%

USD/CNH 6,3128 -0,2% 6,3276 6,3144 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 37.742,14 -0,2% 37.827,22 39.527,91 -18,4%

